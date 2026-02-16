REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 171
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 1124), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 407);
2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2114);
3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 1016);
4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2762).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 407), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2114), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2006 r.”;
3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 1016), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2762), które stanowią:
„§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzone przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Świnoujściu są prowadzone przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Szczecinie.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 171)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, terytorialny zakres działania oraz siedziby państwowych granicznych inspektorów sanitarnych właściwych dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych, które znajdują się na terenie działania danej stacji:
1) (uchylony);2)
2)3) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koroszczynie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Koroszczynie właściwego dla miasta na prawach powiatu Biała Podlaska oraz powiatów bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego w województwie lubelskim;
3)4) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dorohusku kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Dorohusku właściwego dla miasta na prawach powiatu Chełma, miasta na prawach powiatu Lublina oraz powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, świdnickiego, włodawskiego w województwie lubelskim;
4)5) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrebennem kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Hrebennem właściwego dla miasta na prawach powiatu Zamościa oraz powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego w województwie lubelskim;
5) (uchylony);2)
6) (uchylony);2)
7) (uchylony);2)
8) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Warszawie właściwego dla województwa mazowieckiego;
9) (uchylony);6)
10) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Przemyślu właściwego dla województwa podkarpackiego;
11) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Suwałkach właściwego dla województwa podlaskiego;
12) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Gdyni właściwego dla województwa pomorskiego;
13) (uchylony);2)
14) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Elblągu właściwego dla województwa warmińsko-mazurskiego;
15) (uchylony);7)
16)8) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Szczecinie właściwego dla województwa zachodniopomorskiego.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2114), które weszło w życie z dniem 31 stycznia 2006 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 407), które weszło w życie z dniem 31 marca 2004 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
6) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
7) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2762), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.
- Data ogłoszenia: 2026-02-16
- Data obowiązywania: 2026-02-17
