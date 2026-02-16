1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 1124), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 407);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2114);

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 1016);

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2762).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 407), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2114), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2006 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 1016), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2762), które stanowią:

„§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzone przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Świnoujściu są prowadzone przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Szczecinie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”.