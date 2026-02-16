REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 171

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 lutego 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 1124), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 407);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2114);

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 1016);

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2762).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 407), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2114), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2006 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 1016), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2762), które stanowią:

„§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzone przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Świnoujściu są prowadzone przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Szczecinie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 171)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 lipca 2002 r.

w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych, terytorialny zakres działania oraz siedziby państwowych granicznych inspektorów sanitarnych właściwych dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych, które znajdują się na terenie działania danej stacji:

1) (uchylony);2)

2)3) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koroszczynie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Koroszczynie właściwego dla miasta na prawach powiatu Biała Podlaska oraz powiatów bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego w województwie lubelskim;

3)4) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dorohusku kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Dorohusku właściwego dla miasta na prawach powiatu Chełma, miasta na prawach powiatu Lublina oraz powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, świdnickiego, włodawskiego w województwie lubelskim;

4)5) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrebennem kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Hrebennem właściwego dla miasta na prawach powiatu Zamościa oraz powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego w województwie lubelskim;

5) (uchylony);2)

6) (uchylony);2)

7) (uchylony);2)

8) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Warszawie właściwego dla województwa mazowieckiego;

9) (uchylony);6)

10) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Przemyślu właściwego dla województwa podkarpackiego;

11) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Suwałkach właściwego dla województwa podlaskiego;

12) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Gdyni właściwego dla województwa pomorskiego;

13) (uchylony);2)

14) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Elblągu właściwego dla województwa warmińsko-mazurskiego;

15) (uchylony);7)

16)8) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Szczecinie właściwego dla województwa zachodniopomorskiego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2114), które weszło w życie z dniem 31 stycznia 2006 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie

w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 407), które weszło w życie z dniem 31 marca 2004 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. poz. 2762), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-16
  • Data obowiązywania: 2026-02-17
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 170

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Pińczów w województwie świętokrzyskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 172

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 173

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 171

REKLAMA

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 168

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 167

USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 166

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 169

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 158

USTAWA z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 160

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 165

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 164

USTAWA z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 163

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 159

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 162

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 161

USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 157

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 156

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 152

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 153

REKLAMA