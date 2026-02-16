REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 173

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 173

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 lutego 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 oraz z 2025 r. poz. 1792) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz. U. z 2025 r. poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1, w § 11 w ust. 4 i w § 24 w ust. 1 wyraz „formie” zastępuje się wyrazem „postaci”;

2) w § 9:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. We wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów podaje się:

1) dla osób fizycznych - numer PESEL albo imię (imiona) i nazwisko;

2) dla pozostałych podmiotów - numer identyfikacyjny REGON albo nazwę.

3. We wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego podaje się:

1) dla osób fizycznych - numer PESEL albo imię (imiona) i nazwisko oraz numer pozycji Katalogu sposobu opisu przedmiotów zastawu, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów, zwanego dalej „Katalogiem”, albo numer PESEL albo imię (imiona) i nazwisko, numer pozycji Katalogu, a także jedną cechę identyfikującą przedmiot zastawu, określoną według Katalogu, będącą cechą do wyszukiwania;

2) dla pozostałych podmiotów - numer identyfikacyjny REGON albo nazwę oraz numer pozycji Katalogu, a także jedną cechę identyfikującą przedmiot zastawu, określoną według Katalogu, będącą cechą do wyszukiwania.”,

b) w ust. 4:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„We wnioskach, o których mowa w ust. 2 i 3, jeżeli nie wskazano w nich numeru PESEL lub numeru identyfikacyjnego REGON, można podać również:”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla pozostałych podmiotów - dane dotyczące adresu: województwo, gmina, miejscowość.”;

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Centralna informacja udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na wniosek, na podstawie danych wyszukanych w rejestrze zastawów, dokładnie odpowiadających danym zawartym we wniosku.

2. Centrala centralnej informacji wydaje odpisy, zaświadczenia i udziela informacji w postaci elektronicznej na wniosek złożony w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)). Informacje, zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów są przesyłane na konto, z którego złożono wniosek.”;

4) w § 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów centralna informacja:”;

5) § 19 i § 20 otrzymują brzmienie:

„§ 19. Na odpisie z rejestru zastawów zamieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy, chyba że nie toczy się takie postępowanie.

§ 20. Informację o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru wydaje się w wypadku, gdy brak jest zastawu zarejestrowanego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów.”;

6) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Na wniosek o wydanie zaświadczeń o wpisie podmiotu jako zastawcy albo o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów centralna informacja wydaje:

1) zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu w rejestrze zastawów jako zastawcy albo jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego, a jeżeli toczy się postępowanie o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca albo zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego - również informację o tym postępowaniu z podaniem sygnatury sprawy;

2) zaświadczenie, że dany podmiot jest wpisany do rejestru zastawów pod danym numerem pozycji rejestru zastawów jako zastawca albo zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego, a jeżeli toczy się postępowanie o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca albo zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego - również informację o tym postępowaniu z podaniem sygnatury sprawy.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-16
  • Data wejścia w życie: 2026-02-25
  • Data obowiązywania: 2026-02-25
Zmienia:

