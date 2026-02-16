REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń
Na podstawie art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 oraz z 2025 r. poz. 1792) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 6 w ust. 1, w § 11 w ust. 4 i w § 24 w ust. 1 wyraz „formie” zastępuje się wyrazem „postaci”;
2) w § 9:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. We wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów podaje się:
1) dla osób fizycznych - numer PESEL albo imię (imiona) i nazwisko;
2) dla pozostałych podmiotów - numer identyfikacyjny REGON albo nazwę.
3. We wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego podaje się:
1) dla osób fizycznych - numer PESEL albo imię (imiona) i nazwisko oraz numer pozycji Katalogu sposobu opisu przedmiotów zastawu, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów, zwanego dalej „Katalogiem”, albo numer PESEL albo imię (imiona) i nazwisko, numer pozycji Katalogu, a także jedną cechę identyfikującą przedmiot zastawu, określoną według Katalogu, będącą cechą do wyszukiwania;
2) dla pozostałych podmiotów - numer identyfikacyjny REGON albo nazwę oraz numer pozycji Katalogu, a także jedną cechę identyfikującą przedmiot zastawu, określoną według Katalogu, będącą cechą do wyszukiwania.”,
b) w ust. 4:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„We wnioskach, o których mowa w ust. 2 i 3, jeżeli nie wskazano w nich numeru PESEL lub numeru identyfikacyjnego REGON, można podać również:”,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla pozostałych podmiotów - dane dotyczące adresu: województwo, gmina, miejscowość.”;
3) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 1. Centralna informacja udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na wniosek, na podstawie danych wyszukanych w rejestrze zastawów, dokładnie odpowiadających danym zawartym we wniosku.
2. Centrala centralnej informacji wydaje odpisy, zaświadczenia i udziela informacji w postaci elektronicznej na wniosek złożony w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)). Informacje, zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów są przesyłane na konto, z którego złożono wniosek.”;
4) w § 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Na wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów centralna informacja:”;
5) § 19 i § 20 otrzymują brzmienie:
„§ 19. Na odpisie z rejestru zastawów zamieszcza się informację, że toczy się postępowanie o zmianę wpisu lub o wykreślenie zastawu pod podaną sygnaturą sprawy, chyba że nie toczy się takie postępowanie.
§ 20. Informację o braku w rejestrze zastawów danego numeru pozycji rejestru wydaje się w wypadku, gdy brak jest zastawu zarejestrowanego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów.”;
6) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Na wniosek o wydanie zaświadczeń o wpisie podmiotu jako zastawcy albo o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów centralna informacja wydaje:
1) zaświadczenie o braku wpisu danego podmiotu w rejestrze zastawów jako zastawcy albo jako zastawcy określonego przedmiotu zastawu rejestrowego, a jeżeli toczy się postępowanie o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca albo zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego - również informację o tym postępowaniu z podaniem sygnatury sprawy;
2) zaświadczenie, że dany podmiot jest wpisany do rejestru zastawów pod danym numerem pozycji rejestru zastawów jako zastawca albo zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego, a jeżeli toczy się postępowanie o wpis nowego zastawu rejestrowego, w którym dany podmiot występuje jako zastawca albo zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego - również informację o tym postępowaniu z podaniem sygnatury sprawy.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.
- Data ogłoszenia: 2026-02-16
- Data wejścia w życie: 2026-02-25
- Data obowiązywania: 2026-02-25
