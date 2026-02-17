REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 174
USTAWA
z dnia 9 stycznia 2026 r.
o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw
Art. 1.
1) w art. 21a:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy, lub wprowadzający bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje są obowiązani osiągnąć poziomy selektywnego zbierania opakowań co najmniej w wysokości określonej w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy, przy czym obowiązek ten mogą wykonywać w ramach systemu kaucyjnego utworzonego przez podmiot reprezentujący albo samodzielnie w ramach systemu zbierania opakowań utworzonego i utrzymywanego przez tego wprowadzającego.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku gdy opakowania na napoje, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy, odbierane są przez wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje lub wprowadzającego bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje w ramach systemu zbierania opakowań utworzonego i utrzymywanego przez tego wprowadzającego, poziom selektywnego zbierania opakowań w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu ilości opakowań tego samego rodzaju odebranych przez wprowadzającego w danym roku oraz ilości opakowań z produktem przekazanych do odbiorcy przez tego wprowadzającego w danym roku.”;
2) w art. 40h po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:
„2a. W przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy, lub wprowadzającego bezpośrednio produkty w opakowaniach na napoje przystąpienie do systemu kaucyjnego utworzonego przez podmiot reprezentujący jest dobrowolne w zakresie produktów w tych opakowaniach do dnia 31 grudnia 2028 r.
2b. Do wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy, który nie przystąpił do systemu kaucyjnego utworzonego przez podmiot reprezentujący, stosuje się odpowiednio art. 34 ust. 2d.
2c. Wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje, o którym mowa w ust. 2b, jest obowiązany zawiadomić ministra właściwego do spraw klimatu o zamiarze samodzielnego osiągnięcia poziomów selektywnego zbierania opakowań, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy. Zawiadomienie składa się w terminie 3 miesięcy od dnia pierwszego wprowadzenia do obrotu produktów w opakowaniach na napoje objętych systemem pobierania i zwracania kaucji utworzonym przez tego wprowadzającego.”;
3) w art. 44 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W ramach systemu zbierania opakowań utworzonego i utrzymywanego przez wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której użytkownikom końcowym są oferowane produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych tym systemem, jest obowiązany do przyjmowania od użytkowników końcowych pustych opakowań po napojach oferowanych w danej jednostce oraz zwrotu pobranej kwoty pieniężnej, bez wymogu okazania dowodu zakupu.”;
4) w załączniku nr 2 do ustawy w pkt 7 objaśnienie „OZ” otrzymuje brzmienie:
„OZ - oznacza osiągnięty poziom zbierania opakowań obliczony odpowiednio jako iloraz wysokości kaucji zwróconej oraz wysokości kaucji pobranej w ramach systemu kaucyjnego za opakowania, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty będące napojami albo jako iloraz ilości opakowań odebranych oraz ilości opakowań z produktem przekazanych do odbiorcy, wyrażony w %,”.
Art. 2.
„de) ilości przekazanych do odbiorcy opakowań z produktem, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
df) ilości odebranych opakowań, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,”.
Art. 3.
„3. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy utworzyli i prowadzą system zbierania opakowań na napoje, o których mowa w poz. 3 załącznika nr 1a do ustawy zmienianej w art. 1, mogą prowadzić ten system na zasadach dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2028 r. Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu pierwszym, zamierzający kontynuować prowadzenie systemu na zasadach dotychczasowych są obowiązani zgłosić ten zamiar ministrowi właściwemu do spraw klimatu w terminie do dnia 31 marca 2026 r.”.
Art. 4.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1597, 1688, 1852 i 2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911 i 1914 oraz z 2025 r. poz. 1812.
- Data ogłoszenia: 2026-02-17
- Data wejścia w życie: 2026-02-18
- Data obowiązywania: 2026-02-18
