Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 177

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 177

USTAWA

z dnia 9 stycznia 2026 r.

o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 499 oraz z 2026 r. poz. 160) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:

a) w ust. 3 po wyrazach „Rzecznik Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznik Praw Dziecka,”,

b) w ust. 4 po wyrazach „Rzecznika Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznika Praw Dziecka,”;

2) w art. 10:

a) w ust. 5 po wyrazach „Rzecznik Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznik Praw Dziecka,”,

b) w ust. 6 w pkt 3 wyrazy „Ministrowi Finansów” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych”.

Art. 2.

Przepisy art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, składanych przez Rzecznika Praw Dziecka od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-17
  • Data wejścia w życie: 2026-03-04
  • Data obowiązywania: 2026-03-04
Zmienia:

Dziennik Ustaw

