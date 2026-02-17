REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 177
USTAWA
z dnia 9 stycznia 2026 r.
o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
Art. 1.
1) w art. 8:
a) w ust. 3 po wyrazach „Rzecznik Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznik Praw Dziecka,”,
b) w ust. 4 po wyrazach „Rzecznika Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznika Praw Dziecka,”;
2) w art. 10:
a) w ust. 5 po wyrazach „Rzecznik Praw Obywatelskich,” dodaje się wyrazy „Rzecznik Praw Dziecka,”,
b) w ust. 6 w pkt 3 wyrazy „Ministrowi Finansów” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-02-17
- Data wejścia w życie: 2026-03-04
- Data obowiązywania: 2026-03-04
