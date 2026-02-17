Art. 1.

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365 i 1792) wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale I po rozdziale 11a dodaje się rozdział 11b w brzmieniu:

„Rozdział 11b



Portal poparcia

Art. 103d. § 1. Wyborcom udostępnia się usługę prowadzoną w systemie teleinformatycznym, która służy do udzielenia poparcia w postaci elektronicznej liście kandydatów na posłów, liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatowi na senatora, zwaną dalej „portalem poparcia”.

§ 2. Portal poparcia służy także do weryfikacji:

1) tożsamości wyborcy udzielającego poparcia za jego pośrednictwem;

2) prawa wyborcy do udzielenia poparcia;

3) poparcia udzielonego w postaci papierowej przez wyborcę:

a) liście kandydatów - w wyborach do Sejmu lub wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) kandydatowi - w wyborach do Senatu lub wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia utrzymanie portalu poparcia, w tym:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do portalu poparcia;

2) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym portal poparcia jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym portalu;

3) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym portal poparcia jest prowadzony;

4) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych zgromadzonych w portalu poparcia.

§ 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do portalu poparcia Państwowej Komisji Wyborczej i okręgowym komisjom wyborczym.

Art. 103e. § 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w uzgodnieniu z Państwową Komisją Wyborczą, dokonuje zmian w portalu poparcia. Zmiany mogą być dokonywane z inicjatywy ministra albo na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 2. Państwowa Komisja Wyborcza we wniosku, o którym mowa w § 1, wskazuje uzasadnienie proponowanej zmiany oraz termin jej realizacji.

§ 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może odmówić dokonania zmian wskazanych we wniosku, o którym mowa w § 1, jeżeli będą one zagrażały integralności kodu źródłowego portalu poparcia, funkcjonalnościom portalu poparcia albo dokonanie tych zmian będzie niemożliwe we wskazanym przez Państwową Komisję Wyborczą terminie. Minister właściwy do spraw informatyzacji informuje Państwową Komisję Wyborczą o odmowie, podając jej przyczyny.

§ 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, niezwłocznie po dokonaniu zmiany, o której mowa w § 1, udostępnia do wglądu kod źródłowy portalu poparcia Państwowej Komisji Wyborczej.

Art. 103f. Szef Krajowego Biura Wyborczego:

1) wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w portalu poparcia;

3) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych.



Art. 103g. § 1. W portalu poparcia przetwarzane są:

1) imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego;

2) nazwa komitetu wyborczego oraz adres jego siedziby;

3) imię (imiona) i nazwisko kandydata w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) imię (imiona) i nazwisko kandydata oraz numer okręgu wyborczego w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

5) dane wyborców udzielających poparcia za pośrednictwem portalu poparcia, w zakresie:

a) imienia (imion) i nazwiska,

b) numeru ewidencyjnego PESEL,

c) adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, o którym mowa w art. 18a § 1 pkt 6,

d) daty udzielenia poparcia;

6) dane wyborców udzielających poparcia w postaci papierowej wprowadzone do portalu poparcia przez właściwy organ wyborczy, w zakresie:

a) imienia (imion) i nazwiska,

b) numeru ewidencyjnego PESEL,

c) adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, o którym mowa w art. 18a § 1 pkt 6,

d) daty udzielenia poparcia.

§ 2. Dane, o których mowa w § 1 pkt 1-4, mogą być poprawione lub modyfikowane przez właściwe organy wyborcze.

§ 3. Dane, o których mowa w § 1 pkt 6, przetwarza się w portalu poparcia w przypadku, gdy lista kandydatów lub kandydat nie uzyskały wymaganego poparcia udzielonego za pośrednictwem portalu poparcia.

Art. 103h. § 1. Dostęp do danych zgromadzonych w portalu poparcia w celu realizacji zadań określonych w kodeksie posiadają:

1) Państwowa Komisja Wyborcza, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz działający z upoważnienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego w zakresie, o którym mowa w art. 103g § 1 i art. 103m, oraz w zakresie liczby podpisów wyborców udzielających poparcia liście kandydatów albo kandydatowi w wyborach za pośrednictwem portalu poparcia;

2) okręgowe komisje wyborcze w zakresie, o którym mowa w art. 103g § 1 pkt 1-4 i 6, oraz w zakresie liczby podpisów wyborców udzielających poparcia liście kandydatów albo kandydatowi w wyborach za pośrednictwem portalu poparcia;

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego w zakresie, o którym mowa w art. 103g § 1 pkt 1-4, oraz w zakresie liczby podpisów wyborców udzielających poparcia liście kandydatów albo kandydatowi w wyborach za pośrednictwem portalu poparcia, w odniesieniu do komitetu wyborczego, którego jest pełnomocnikiem wyborczym;

4) minister właściwy do spraw informatyzacji w zakresie, o którym mowa w art. 103m.

§ 2. Szef Krajowego Biura Wyborczego lub działający z jego upoważnienia dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego zapewnia możliwość realizacji zadań wynikających z kodeksu związanych z działaniem portalu:

1) okręgowym komisjom wyborczym w związku z zarządzonymi wyborami, na czas niezbędny do realizacji zadań określonych w kodeksie;

2) pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego, o którym mowa w § 1 pkt 3, od dnia przyjęcia przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu do upływu terminu na zgłoszenie do rejestracji listy kandydatów lub kandydata.

Art. 103i. Szef Krajowego Biura Wyborczego niezwłocznie po przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wprowadza do portalu poparcia następujące dane:

1) nazwę komitetu wyborczego;

2) adres siedziby komitetu wyborczego;

3) imię (imiona) i nazwisko pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;

4) numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;

5) oznaczenie wyborów;

6) imię (imiona) i nazwisko kandydata - w przypadku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

7) imię (imiona) i nazwisko kandydata oraz numer okręgu wyborczego przekazane właściwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę - w przypadku wyborów do Senatu;

8) numer okręgu wyborczego, w którym będą zbierane podpisy popierające zgłoszenia list kandydatów, przekazany właściwemu organowi wyborczemu przez pełnomocnika wyborczego lub upoważnioną przez niego osobę - w przypadku wyborów do Sejmu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 103j. Do portalu poparcia:

1) są przekazywane z Centralnego Rejestru Wyborców dane, o których mowa w art. 103g § 1 pkt 5 i 6, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania tego portalu;

2) mogą być przekazywane z rejestru PESEL dane, o których mowa w art. 103g § 1 pkt 5 lit. c oraz pkt 6 lit. c, w zakresie adresu zameldowania na pobyt stały.

Art. 103k. § 1. Udzielenie poparcia za pośrednictwem portalu poparcia jest możliwe po zalogowaniu się do tego portalu oraz po uwierzytelnieniu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Po zalogowaniu się do portalu poparcia oraz uwierzytelnieniu w sposób określony w § 1 osoba udzielająca poparcia uzyskuje informacje o:

1) wyborach, w których lista kandydatów lub kandydat mają zostać zgłoszone;

2) oznaczeniu okręgu wyborczego, w którym lista kandydatów lub kandydat mają zostać zgłoszone - w przypadku wyborów do Sejmu i do Senatu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nazwie komitetu wyborczego, który zamierza zgłosić listę kandydatów lub kandydata;

4) kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub na senatora, którym może udzielić poparcia.

§ 3. Udzielenie poparcia za pośrednictwem portalu poparcia polega na wyborze listy (list) kandydatów lub kandydata (kandydatów) w wyborach i złożeniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

Art. 103l. Szef Krajowego Biura Wyborczego lub działający z jego upoważnienia dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego udostępnia dane gromadzone w portalu poparcia na żądanie:

1) właściwego sądu w związku z postępowaniami w sprawach protestów wyborczych;

2) sądów, prokuratury lub Policji, prowadzących postępowanie karne.

Art. 103m. Zapisy w dziennikach systemów (logach) portalu poparcia przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia.

Art. 103n. § 1. Dane, o których mowa w art. 103g § 1 pkt 5 i 6, przechowywane są w portalu poparcia przez okres 5 lat od dnia wyborów.

§ 2. W przypadku niedokonania zgłoszenia listy kandydatów w wyborach do Sejmu lub wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej lub kandydata w wyborach do Senatu lub wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szef Krajowego Biura Wyborczego lub działający z jego upoważnienia dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego niezwłocznie usuwa dane, o których mowa w art. 103g § 1 pkt 5, dotyczące wyborców, którzy udzielili poparcia tym listom lub kandydatom.

Art. 103o. Jeżeli za pośrednictwem portalu poparcia zostały złożone podpisy w wystarczającej liczbie przewidzianej przepisami kodeksu, podpisów złożonych w postaci papierowej nie weryfikuje się pod kątem spełnienia przez nie wymagań określonych przepisami kodeksu.

Art. 103p. § 1. Osobie, której dane są przetwarzane w portalu poparcia w związku z udzieleniem przez nią poparcia, umożliwia się nieodpłatne pobranie informacji o:

1) dacie udzielenia przez nią poparcia;

2) nazwie komitetu wyborczego, którego listę kandydatów albo kandydata poparła.

§ 2. Pobranie informacji, o której mowa w § 1, następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”;

2) w art. 209 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Wyborca może udzielić poparcia liście kandydatów także za pośrednictwem portalu poparcia.”;

3) w art. 210 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Lista kandydatów powinna być poparta w sposób, o którym mowa w art. 103k lub art. 209 § 2 i 3, podpisami co najmniej 5000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.”;

4) w art. 212 w § 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających listę za pośrednictwem portalu poparcia;”;

5) w art. 215 w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zgłoszenie ma wady inne niż brak wymaganej liczby wyborców prawidłowo udzielających poparcia, komisja wzywa osobę zgłaszającą listę do ich usunięcia w terminie 3 dni.”;

6) w art. 216 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli liczba wyborców prawidłowo udzielających poparcia zgłoszeniu listy kandydatów jest mniejsza niż wymagana w kodeksie, okręgowa komisja wyborcza wzywa osobę zgłaszającą listę do uzupełnienia wykazu podpisów lub uzyskania poparcia za pośrednictwem portalu poparcia, o ile nie upłynął termin, o którym mowa w art. 211 § 1.”;

7) w art. 217 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania ustalone zostanie, że zgłoszona lista nie uzyskała poparcia wymaganej w kodeksie liczby wyborców, okręgowa komisja wyborcza postanawia o odmowie rejestracji listy kandydatów.”;

8) w art. 265:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte przez co najmniej 2000 wyborców.”,

b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Wyborca może udzielić poparcia kandydatowi na senatora także za pośrednictwem portalu poparcia.”;

9) w art. 296 skreśla się zdanie drugie;

10) w art. 303:

a) w § 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających kandydata za pośrednictwem portalu poparcia.”,

b) dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Wyborca może udzielić poparcia także za pośrednictwem portalu poparcia.”;

11) w art. 304:

a) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) czy zgłoszenie kandydatury poparło co najmniej 100 000 obywateli, zgodnie z art. 103k i art. 303 § 1 pkt 3.”,

b) § 4a i 4b otrzymują brzmienie:

„§ 4a. Jeżeli liczba wyborców prawidłowo udzielających poparcia zgłoszeniu kandydata jest mniejsza niż wymagana, Państwowa Komisja Wyborcza wzywa pełnomocnika wyborczego do uzupełnienia wykazu podpisów lub uzyskania poparcia za pośrednictwem portalu poparcia, o ile nie upłynął termin, o którym mowa w art. 303 § 1. Uzupełnienie wykazu podpisów lub uzyskanie poparcia za pośrednictwem portalu poparcia jest możliwe do upływu terminu, o którym mowa w art. 303 § 1.

§ 4b. Jeżeli uzupełnienia, o którym mowa w § 4a, nie dokonano przed upływem terminu, o którym mowa w art. 303 § 1, Państwowa Komisja Wyborcza postanawia o odmowie rejestracji kandydata.”;

12) art. 343 otrzymuje brzmienie:

„Art. 343. Lista kandydatów powinna być poparta przez co najmniej 10 000 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Wyborca może udzielić poparcia liście kandydatów także za pośrednictwem portalu poparcia. Przepisy art. 210 § 2 i 3 stosuje się.”.