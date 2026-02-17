REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 179
USTAWA
z dnia 23 stycznia 2026 r.
o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego
W uznaniu zasług i poświęcenia osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, wyrażając szacunek dla ich cierpienia, odwagi i poświęcenia na rzecz Ojczyzny, stanowi się, co następuje:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-02-17
- Data wejścia w życie: 2026-03-04
- Data obowiązywania: 2026-03-04
