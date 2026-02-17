REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 180

USTAWA

z dnia 23 stycznia 2026 r.

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 37:

a) po wyrazach „pojazd samochodowy” dodaje się wyrazy „lub ciągnik rolniczy”,

b) po wyrazach „jednostki ochrony przeciwpożarowej” dodaje się wyrazy „ , podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa”;

2) w art. 6:

a) w ust. 1:

- po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

„7b) ratownik wodny podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) strażak Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366);”,

- po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej, jeżeli wykonuje zadania ochotniczych straży pożarnych określone w art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244 i 900);”,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) strażak ochotniczej straży pożarnej, jeżeli wykonuje zadania ochotniczych straży pożarnych określone w art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych;”,

b) w ust. 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 12 oraz ust. 4 pkt 2, mogą dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub szkolenia, o którym mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.”;

3) w art. 53 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „pojazd samochodowy” dodaje się przecinek oraz wyrazy „lub ciągnik rolniczy”,

b) w pkt 10d skreśla się wyrazy „zadań z zakresu”,

c) w pkt 10f skreśla się wyrazy „zadań z zakresu”;

4) w art. 66 w ust. 7 wyrazy „i straży pożarnej” zastępuje się wyrazami „ , jednostek ochrony przeciwpożarowej, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, 1676 i 1872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5b:

a) w ust. 2 po wyrazach „art. 49 ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „albo odpowiednio od daty wygenerowania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, jeżeli data uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego jest wcześniejsza niż data osiągnięcia minimalnego wieku wymaganego do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii”,

b) w ust. 5 po wyrazach „art. 49 ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „ , albo odpowiednio dzień wygenerowania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, jeżeli data uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego jest wcześniejsza niż data osiągnięcia minimalnego wieku wymaganego do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii”;

2) w art. 10a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzyskał pozytywny wynik egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1, albo osiągnął minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii, jeżeli data uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego jest wcześniejsza niż data osiągnięcia minimalnego wieku wymaganego do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii.”;

3) w art. 50 w ust. 2 w pkt 4 w lit. a skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy „- nie dotyczy osoby ubiegającej się o wymianę ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za zagranicą,”;

4) w art. 100 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kursy reedukacyjne, o których mowa w ust. 2 i 3, są prowadzone, z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, przez osoby posiadające odpowiednią specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.”;

5) w art. 109:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „za opłatą,” dodaje się wyrazy „z wyjątkiem ust. 6,”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b-2d w brzmieniu:

„2b. Zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa się w zezwoleniu poprzez wpisanie kategorii prawa jazdy odpowiadających pojazdom uprzywilejowanym, na które wydawane jest zezwolenie, o których mowa odpowiednio w art. 108 ust. 1.

2c. Zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawanego funkcjonariuszom i kierującym, o których mowa w art. 106 ust. 3, określa się na podstawie:

1) kategorii prawa jazdy posiadanego przez tę osobę, oraz

2) zakresu badań lekarskich i psychologicznych.

2d. Zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, o którym mowa w ust. 2c, określa się w zezwoleniu poprzez wpisanie kategorii prawa jazdy odpowiadających pojazdom uprzywilejowanym, na które wydawane jest zezwolenie, o których mowa odpowiednio w art. 108 ust. 1.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa jest zwolnione z opłaty.”;

6) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:

„Art. 109a. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydane w trybie art. 109 ust. 1, 5 lub 5a, uprawnia do kierowania dowolnym pojazdem uprzywilejowanym w zakresie kategorii prawa jazdy określonych w zezwoleniu.”;

7) w art. 110 w ust. 1 w zdaniu drugim wyrazy „art. 106-109” zastępuje się wyrazami „art. 106-109a”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244 i 900) w art. 11:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach szkolenia, o którym mowa w art. 8 pkt 5, są realizowane treści kształcenia przygotowujące do nabycia umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz kierowania ruchem drogowym.”;

2) uchyla się ust. 3.

Art. 4.

W ustawie z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1676) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w pkt 11 w art. 51 w ust. 4b wyrazy „ust. 3 pkt 1b” zastępuje się wyrazami „ust. 3”,

b) w pkt 20 w art. 91 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku uzyskania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy okres próbny trwa począwszy od daty uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z art. 5b ust. 5.”,

c) w pkt 22:

- w art. 93a w ust. 1 wyrazy „art. 91 ust. 3 pkt 2 lit. a” zastępuje się wyrazami „art. 91 ust. 3 pkt 3 lit. a”,

- w art. 93b w ust. 1:

- - wyrazy „art. 91 ust. 3 pkt 2 lit. a” zastępuje się wyrazami „art. 91 ust. 3 pkt 3 lit. a”,

- - wyrazy „dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji” zastępuje się wyrazami „dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, o których mowa w art. 92 ust. 5”,

d) w pkt 23 w art. 94 w ust. 5:

- w pkt 2 w lit. b wyraz „nauki” zastępuje się wyrazem „techniki”,

- w pkt 3 po wyrazie „techniki” dodaje się wyraz „jazdy”,

e) w pkt 29 w art. 104a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „art. 102 ust. 1 pkt 1a, 2, 4, 5 lub 7” zastępuje się wyrazami „art. 102 ust. 1 pkt 1a-5 lub 7”;

2) w art. 9:

a) w ust. 1:

- wyrazy „art. 102 ust. 1 pkt 1a lit. b oraz ust. 1b i ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 102 ust. 1 pkt 1a oraz ust. 1b, ust. 1cb i ust. 3”,

- wyrazy „art. 103 ust. 1 pkt 3, 5 i 6” zastępuje się wyrazami „art. 103 ust. 1 pkt 3 i 6”,

b) w ust. 2 wyrazy „art. 103 ust. 1 pkt 3, 5 i 6” zastępuje się wyrazami „art. 103 ust. 1 pkt 3 i 6”;

3) w art. 12 wyrazy „art. 11 ust. 5” zastępuje się wyrazami „art. 11 ust. 1 pkt 5”;

4) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Do osób, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów rozdziału 14 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”.

Art. 5.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów, jednak niedłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 2 pkt 1 i 2, art. 4 pkt 1 lit. b-e i pkt 2-4, które wchodzą w życie z dniem 3 marca 2026 r.;

2) art. 2 pkt 3 i art. 4 pkt 1 lit. a, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych oraz ustawę z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-17
  • Data wejścia w życie: 2026-05-18
  • Data obowiązywania: 2026-05-18
