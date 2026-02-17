Art. 1.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 37:

a) po wyrazach „pojazd samochodowy” dodaje się wyrazy „lub ciągnik rolniczy”,

b) po wyrazach „jednostki ochrony przeciwpożarowej” dodaje się wyrazy „ , podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa”;

2) w art. 6:

a) w ust. 1:

- po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

„7b) ratownik wodny podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;”,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) strażak Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli wykonuje zadania określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366);”,

- po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) strażak ratownik ochotniczej straży pożarnej, jeżeli wykonuje zadania ochotniczych straży pożarnych określone w art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 244 i 900);”,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) strażak ochotniczej straży pożarnej, jeżeli wykonuje zadania ochotniczych straży pożarnych określone w art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych;”,

b) w ust. 3a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, 10 i 12 oraz ust. 4 pkt 2, mogą dawać polecenia lub sygnały uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze pod warunkiem ukończenia szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub szkolenia, o którym mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.”;

3) w art. 53 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „pojazd samochodowy” dodaje się przecinek oraz wyrazy „lub ciągnik rolniczy”,

b) w pkt 10d skreśla się wyrazy „zadań z zakresu”,

c) w pkt 10f skreśla się wyrazy „zadań z zakresu”;

4) w art. 66 w ust. 7 wyrazy „i straży pożarnej” zastępuje się wyrazami „ , jednostek ochrony przeciwpożarowej, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”.