Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 181
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 stycznia 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 138), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1718);
2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1613).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1718), które stanowią:
"§ 2. 1. Funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmowali stanowisko legislatora, kierownika ambulatorium lub kierownika ośrodka diagnostycznego, uznaje się za spełniających wymóg kwalifikacji zawodowych w zakresie rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska.
2. Funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmowali stanowisko kierownika domu matki i dziecka, uznaje się za spełniających wymóg kwalifikacji zawodowych w zakresie stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy oraz rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.";
2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1613), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 181)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 stycznia 2023 r.
w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej
Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje stanowisk oficerskich, chorążych i podoficerskich funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi";
2) staż służby wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk;
3) rodzaj wykształcenia wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk;
4) rodzaj szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymagany do zajmowania niektórych stanowisk;
5) maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk;
6) tryb nadawania, obniżania i anulowania funkcjonariuszom stopni Służby Więziennej, zwanych dalej "stopniami".
§ 2. Stanowiska służbowe funkcjonariuszy w jednostkach organizacyjnych oraz staż służby wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk, rodzaj wykształcenia wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk, rodzaj szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymagany do zajmowania niektórych stanowisk, a także maksymalne stopnie przypisane do stanowisk w Służbie Więziennej są określone w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. 1. Wniosek o nadanie funkcjonariuszowi stopnia, o którym mowa w art. 49 pkt 2-4, zwany dalej "wnioskiem", z uwzględnieniem art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą", składa, z zachowaniem drogi służbowej, do właściwego organu:
1) kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę - w odniesieniu do:
a) funkcjonariusza tej jednostki lub oddelegowanego z podległej mu jednostki do pełnienia służby poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa,
b) funkcjonariusza oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości w przypadku wniosku o nadanie stopnia w korpusie podoficerów Służby Więziennej albo w korpusie chorążych Służby Więziennej;
2) kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2-6 ustawy, w odniesieniu do funkcjonariuszy zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej.
2. Wniosek o nadanie stopni, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 4 i ust. 3b, składa do Rektora-Komendanta Uczelni Służby Więziennej, zwanego dalej "Rektorem-Komendantem", kierownik komórki organizacyjnej Uczelni Służby Więziennej, zwanej dalej "Uczelnią", w której funkcjonariusz stale pełni służbę, w odniesieniu do:
1) funkcjonariusza tej komórki organizacyjnej lub oddelegowanego do pełnienia służby poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa;
2) funkcjonariusza oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości w przypadku wniosku o nadanie stopnia w korpusie podoficerów Służby Więziennej albo w korpusie chorążych Służby Więziennej.
3. (uchylony).1)
4. Wniosek może być sporządzony jako zbiorczy w przypadku nadawania funkcjonariuszowi stopnia, o którym mowa w art. 49 pkt 1-3 i pkt 4 lit. a-d ustawy. Wniosek zbiorczy może być sporządzony i przekazany w postaci elektronicznej.
5. (uchylony).1)
§ 4. 1.2) W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność nadania stopnia funkcjonariuszowi kierownik jednostki organizacyjnej albo kierownik komórki organizacyjnej Uczelni, który wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie na piśmie organ uprawniony do nadania stopnia objętego wnioskiem.
2. Dokonanie powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.
3. Wycofanie wniosku następuje niepóźniej niż do dnia wydania postanowienia lub rozkazu personalnego o nadaniu stopnia.
§ 5. Nadanie stopnia w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy, dokonuje się z dniem wygaśnięcia stosunku służbowego lub - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - w innym terminie.
§ 6. 1. Funkcjonariusz otrzymuje akt nadania stopnia na podstawie:
1) postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego stopnia w korpusie oficerów Służby Więziennej, stopnia generała Służby Więziennej oraz generała inspektora Służby Więziennej;
2) rozkazu personalnego Ministra Sprawiedliwości o nadaniu pozostałych stopni w korpusie oficerów Służby Więziennej;
3)3) rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej albo Rektora-Komendanta o nadaniu stopnia w korpusie chorążych Służby Więziennej;
4)3) rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, dyrektora okręgowego Służby Więziennej albo Rektora-Komendanta o nadaniu stopnia w korpusie podoficerów Służby Więziennej;
5) rozkazu personalnego kierownika jednostki organizacyjnej o nadaniu stopni w korpusie szeregowych Służby Więziennej.
2. Akt nadania stopnia:
1)4) w korpusie oficerów Służby Więziennej na podstawie postanowienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego stopnia w korpusie oficerów Służby Więziennej, albo rozkazu personalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza i podpisuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo Rektor-Komendant;
2)4) w korpusie chorążych Służby Więziennej na podstawie rozkazu personalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza i podpisuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo Rektor-Komendant;
3)5) w korpusie podoficerów Służby Więziennej na podstawie rozkazu personalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sporządza i podpisuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, dyrektor okręgowy albo Rektor-Komendant;
4) w korpusie szeregowych Służby Więziennej sporządza i podpisuje organ uprawniony do nadania stopnia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.
3. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis rozkazu personalnego lub jego kopię włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.
§ 7. 1. Wręczenie aktu nadania stopnia następuje w sposób uroczysty.
2. Funkcjonariusza, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia tego aktu.
3. W przypadku gdy funkcjonariusz zmarł przed otrzymaniem aktu nadania stopnia albo gdy nadanie stopnia następuje pośmiertnie, akt nadania stopnia wręcza się małżonkowi zmarłego funkcjonariusza albo najbliższemu krewnemu.
§ 8. Obniżenie nadanego stopnia polega na wydaniu postanowienia lub rozkazu personalnego o obniżeniu nadanego stopnia przez organ uprawniony do nadania stopnia. Przepisy § 3 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.6)
§ 9. Anulowanie nadanego stopnia polega na wydaniu postanowienia lub rozkazu personalnego o anulowaniu nadanego stopnia przez organ uprawniony do nadania stopnia. Przepisy § 3 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.7)
§ 10. 1. Funkcjonariuszy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyli szkolenia zawodowe, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2235 oraz z 2021 r. poz. 2223), uznaje się za spełniających wymóg pozytywnego wyniku egzaminu na pierwszy stopień w korpusie odpowiednio: oficerów, chorążych i podoficerów.
2. Funkcjonariuszy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmują stanowisko specjalisty w aresztach śledczych i zakładach karnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej, uznaje się za spełniających wymóg ukończenia szkolenia specjalistycznego.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia8).9)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 stycznia 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 181)10)
STANOWISKA SŁUŻBOWE FUNKCJONARIUSZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ STAŻ SŁUŻBY WYMAGANY DO ZAJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK, RODZAJ WYKSZTAŁCENIA WYMAGANY DO ZAJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK, RODZAJ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO ORAZ ZAWODOWEGO WYMAGANY DO ZAJMOWANIA NIEKTÓRYCH STANOWISK, A TAKŻE MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO STANOWISK W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ
Tabela 1. Centralny Zarząd Służby Więziennej
|
Lp.
|
Korpus
|
Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska
|
Stanowisko służbowe
|
Kwalifikacje zawodowe w zakresie:
|
stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy
|
rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska
|
rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska
|
1
|
oficerski
|
generał inspektor
|
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
|
25 lat służby, w tym 10 lat na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
2
|
oficerski
|
generał
|
zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
|
20 lat służby, w tym 10 lat służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
3
|
oficerski
|
pułkownik
|
dyrektor biura
|
12 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
4
|
oficerski
|
pułkownik
|
główny księgowy Służby Więziennej
|
10 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
według odrębnych przepisów
|
5
|
oficerski
|
pułkownik
|
główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej
|
8 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
według odrębnych przepisów
|
6
|
oficerski
|
pułkownik
|
naczelny lekarz więziennictwa
|
12 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, specjalizacja
|
7
|
oficerski
|
podpułkownik
|
zastępca dyrektora biura
|
12 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
8
|
oficerski
|
podpułkownik
|
naczelnik wydziału
|
12 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
9
|
oficerski
|
podpułkownik
|
kierownik zespołu
|
12 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
10
|
oficerski
|
podpułkownik
|
radca prawny
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
11
|
oficerski
|
podpułkownik
|
legislator
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
wyższe na kierunku prawo, tytuł zawodowy magistra prawa i aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji
|
12
|
oficerski
|
podpułkownik
|
główny kontroler
|
12 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
13
|
oficerski
|
podpułkownik
|
starszy kontroler
|
10 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
14
|
oficerski
|
major
|
kontroler
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
15
|
oficerski
|
kapitan
|
młodszy kontroler
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
16
|
oficerski
|
podpułkownik
|
starszy specjalista
|
12 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
17
|
oficerski
|
podpułkownik
|
starszy dowódca zmiany SDE2)
|
12 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
18
|
oficerski
|
podpułkownik
|
specjalista
|
10 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
19
|
oficerski
|
podpułkownik
|
dowódca zmiany SDE2)
|
10 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
20
|
oficerski
|
major
|
starszy inspektor
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
21
|
oficerski
|
major
|
młodszy dowódca zmiany SDE2)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
22
|
oficerski
|
kapitan
|
inspektor
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
23
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodszy inspektor
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
24
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
radca prawny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
25
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
legislator
|
-
|
-
|
wyższe na kierunku prawo, tytuł zawodowy magistra prawa i aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji
|
26
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy wartownik
|
6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
27
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
wartownik
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
28
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy inspektor
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
29
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy instruktor
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
30
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
instruktor
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
31
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodszy instruktor
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
32
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy kierowca
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B, C, D
|
33
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
kierowca
|
-
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
34
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy wartownik
|
6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
35
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
wartownik
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
36
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
technik
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
37
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy kierowca
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B, C, D
|
38
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
kierowca
|
-
|
-
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B
|
39
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy referent
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
40
|
podoficerski
|
sierżant
|
referent
|
rok służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
41
|
podoficerski
|
kapral
|
młodszy referent
|
-
|
-
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Tabela 2. Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej
|
Lp.
|
Korpus
|
Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska
|
Stanowisko służbowe
|
Kwalifikacje zawodowe w zakresie:
|
stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy
|
rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska
|
rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska
|
1
|
oficerski
|
generał
|
dyrektor okręgowy Służby Więziennej
|
20 lat służby, w tym 10 lat służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
2
|
oficerski
|
pułkownik
|
zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej
|
12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
3
|
oficerski
|
major
|
główny księgowy
|
8 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
według odrębnych przepisów
|
4
|
oficerski
|
major
|
naczelny lekarz
|
8 lat służby, w tym 5 lat w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, specjalizacja
|
5
|
oficerski
|
major
|
kierownik zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja albo wyższe3)
|
6
|
oficerski
|
major
|
zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja albo wyższe3)
|
7
|
oficerski
|
major
|
starszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja
|
8
|
oficerski
|
kapitan
|
asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja
|
9
|
oficerski
|
porucznik
|
młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja
|
10
|
oficerski
|
major
|
dowódca GISW4)
|
6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony lub GISW4)
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4)
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
11
|
oficerski
|
kapitan
|
zastępca dowódcy GISW4)
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4)
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4)
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
12
|
oficerski
|
major
|
starszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
6 lat służby
|
- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu mającego zastosowanie
w medycynie pracy,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia
|
13
|
oficerski
|
kapitan
|
psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
3 lata służby
|
- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu mającego zastosowanie
w medycynie pracy,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia
|
14
|
oficerski
|
porucznik
|
młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
2 lata służby
|
- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu mającego zastosowanie w medycynie pracy,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia
|
15
|
oficerski
|
kapitan
|
starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
16
|
oficerski
|
porucznik
|
pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
17
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
18
|
oficerski
|
major
|
radca prawny
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
19
|
oficerski
|
major
|
starszy kontroler
|
8 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
20
|
oficerski
|
major
|
kontroler
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
21
|
oficerski
|
porucznik
|
młodszy kontroler
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
22
|
oficerski
|
major
|
kierownik zespołu
|
8 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
23
|
oficerski
|
major
|
specjalista
|
8 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
24
|
oficerski
|
kapitan
|
starszy inspektor
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
25
|
oficerski
|
porucznik
|
inspektor
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
26
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodszy inspektor
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
27
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
dowódca GISW4)
|
6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony lub GISW4)
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4)
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
28
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
zastępca dowódcy GISW4)
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4)
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4)
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
29
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy operator GISW4)
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4)
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4)
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
30
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
operator GISW4)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4)
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
31
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
32
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
33
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
34
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
-
|
-
|
wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja
|
35
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
-
|
-
|
wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia
|
36
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
radca prawny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
37
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy inspektor
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
38
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy instruktor
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
39
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
instruktor
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
40
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodszy instruktor
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
41
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy kierowca
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B, C, D
|
42
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
kierowca
|
-
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
43
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy kierowca
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B, C, D
|
44
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
kierowca
|
-
|
-
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B
|
45
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
46
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
47
|
podoficerski
|
sierżant
|
młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
47a
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
zastępca dowódcy GISW4)
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4)
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4)
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
48
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy operator GISW4)
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4)
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4)
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
49
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
operator GISW4)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4)
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
50
|
podoficerski
|
sierżant
|
młodszy operator GISW4)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
51
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
technik
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
52
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy referent
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
53
|
podoficerski
|
sierżant
|
referent
|
rok służby
|
szkolenie wstępne
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
54
|
podoficerski
|
kapral
|
młodszy referent
|
-
|
-
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Tabela 3. Uczelnia Służby Więziennej
|
Lp.
|
Korpus
|
Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska
|
Stanowisko służbowe
|
Kwalifikacje zawodowe w zakresie:
|
stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy
|
rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5)
|
rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska
|
1
|
oficerski
|
generał
|
Rektor-Komendant
|
12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
stopień naukowy doktora
|
2
|
oficerski
|
pułkownik
|
prorektor
|
10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
stopień naukowy doktora
|
3
|
oficerski
|
pułkownik
|
kanclerz
|
10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
4
|
oficerski
|
podpułkownik
|
zastępca kanclerza
|
8 lat służby, w tym 2 lata służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień
w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
5
|
oficerski
|
pułkownik
|
profesor
|
10 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
6
|
oficerski
|
podpułkownik
|
profesor Uczelni1)
|
10 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
7
|
oficerski
|
podpułkownik
|
główny księgowy
|
8 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
według odrębnych przepisów
|
8
|
oficerski
|
podpułkownik
|
kierownik działu
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
9
|
oficerski
|
major
|
zastępca kierownika działu
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
10
|
oficerski
|
major
|
adiunkt
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
11
|
oficerski
|
major
|
starszy kustosz dyplomowany
|
8 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
12
|
oficerski
|
kapitan
|
kustosz dyplomowany
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
13
|
oficerski
|
major
|
radca prawny
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
14
|
oficerski
|
major
|
starszy wykładowca
|
8 lat służby, w tym 4 lata na stanowisku dydaktycznym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
15
|
oficerski
|
major
|
wykładowca
|
6 lat służby, w tym 3 lata na stanowisku dydaktycznym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
16
|
oficerski
|
kapitan
|
młodszy wykładowca
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
17
|
oficerski
|
major
|
asystent
|
-
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
18
|
oficerski
|
kapitan
|
adiunkt biblioteczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
19
|
oficerski
|
kapitan
|
lektor
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
20
|
oficerski
|
major
|
dowódca kompanii
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
21
|
oficerski
|
podpułkownik
|
starszy specjalista
|
10 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
22
|
oficerski
|
major
|
specjalista
|
8 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
23
|
oficerski
|
kapitan
|
starszy inspektor
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
24
|
oficerski
|
porucznik
|
inspektor
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
25
|
oficerski
|
podpułkownik
|
starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
26
|
oficerski
|
major
|
asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
27
|
oficerski
|
porucznik
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
28
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodszy inspektor
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
29
|
oficerski
|
podporucznik
|
asystent biblioteczny
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
30
|
oficerski
|
kapitan
|
starsza pielęgniarka
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
31
|
oficerski
|
porucznik
|
pielęgniarka
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
32
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodsza pielęgniarka
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
33
|
oficerski
|
kapitan
|
starszy ratownik medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
34
|
oficerski
|
porucznik
|
ratownik medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
35
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodszy ratownik medyczny
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
36
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
radca prawny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
37
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
38
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy inspektor
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
39
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy instruktor
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
40
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
instruktor
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
41
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodszy instruktor
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
42
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starsza pielęgniarka
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
43
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
pielęgniarka
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
44
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodsza pielęgniarka
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
45
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy ratownik medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
46
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
ratownik medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
47
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodszy ratownik medyczny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
48
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
szef kuchni
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny mający zastosowanie w żywieniu zbiorowym
|
49
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy kierowca
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B, C, D
|
50
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
kierowca
|
-
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
51
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
technik
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
52
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy kierowca
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B, C, D
|
53
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
kierowca
|
-
|
-
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B
|
54
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy magazynier
|
6 lat służby
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
55
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
szef kuchni
|
-
|
-
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz
- kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy nauczania obejmowały przygotowanie i wydawanie dań, lub
- ukończone szkolenie dla kucharzy
|
56
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
konserwator
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
57
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
magazynier
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
58
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starsza pielęgniarka
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
59
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
pielęgniarka
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
60
|
podoficerski
|
sierżant
|
młodsza pielęgniarka
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
61
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy ratownik medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
62
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
ratownik medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
63
|
podoficerski
|
sierżant
|
młodszy ratownik medyczny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
64
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy referent
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
65
|
podoficerski
|
sierżant
|
referent
|
rok służby
|
szkolenie wstępne
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
66
|
podoficerski
|
kapral
|
młodszy referent
|
-
|
-
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Tabela 4. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia Służby Więziennej, ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej
|
Lp.
|
Korpus
|
Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska
|
Stanowisko służbowe
|
Kwalifikacje zawodowe w zakresie:
|
stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy
|
rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5)
|
rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska
|
1
|
oficerski
|
pułkownik
|
komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
|
12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
2
|
oficerski
|
podpułkownik
|
zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
|
12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
3
|
oficerski
|
pułkownik
|
komendant ośrodka szkolenia
|
10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
4
|
oficerski
|
podpułkownik
|
zastępca komendanta ośrodka szkolenia
|
10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
5
|
oficerski
|
podpułkownik
|
komendant ośrodka doskonalenia kadr
|
10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
6
|
oficerski
|
major
|
zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr
|
10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
7
|
oficerski
|
major
|
główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia; główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
według odrębnych przepisów
|
8
|
oficerski
|
podpułkownik
|
kierownik zakładu
|
8 lat służby, w tym 4 lata praktyki w dydaktyce
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
- przygotowanie pedagogiczne
|
9
|
oficerski
|
major
|
kierownik oddziału zamiejscowego
|
8 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
10
|
oficerski
|
major
|
kierownik ambulatorium
|
6 lat pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym albo wyższe5)
|
11
|
oficerski
|
major
|
kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia; kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr
|
6 lat służby
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
12
|
oficerski
|
major
|
zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
|
6 lat służby
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
13
|
oficerski
|
major
|
kierownik zespołu
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
14
|
oficerski
|
major
|
radca prawny
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
15
|
oficerski
|
major
|
starszy wykładowca
|
8 lat służby, w tym 4 lata na stanowisku dydaktycznym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
- przygotowanie pedagogiczne
|
16
|
oficerski
|
kapitan
|
wykładowca
|
6 lat służby, w tym 3 lata na stanowisku dydaktycznym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
- przygotowanie pedagogiczne
|
17
|
oficerski
|
porucznik
|
młodszy wykładowca
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
- tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
- przygotowanie pedagogiczne
|
18
|
oficerski
|
major
|
starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
19
|
oficerski
|
kapitan
|
asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
20
|
oficerski
|
porucznik
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
21
|
oficerski
|
kapitan
|
dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
22
|
oficerski
|
kapitan
|
dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia
|
6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony
|
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
23
|
oficerski
|
kapitan
|
zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
24
|
oficerski
|
major
|
specjalista
|
8 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
25
|
oficerski
|
kapitan
|
starszy inspektor
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
26
|
oficerski
|
porucznik
|
inspektor
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
27
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodszy inspektor
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
28
|
oficerski
|
kapitan
|
starsza pielęgniarka
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
29
|
oficerski
|
porucznik
|
pielęgniarka
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
30
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodsza pielęgniarka
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
31
|
oficerski
|
kapitan
|
starszy ratownik medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
32
|
oficerski
|
porucznik
|
ratownik medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
33
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodszy ratownik medyczny
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
34
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
radca prawny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
35
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
36
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy inspektor
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
37
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy instruktor
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
38
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
instruktor
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
39
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodszy instruktor
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
40
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia
|
6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
41
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
42
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy oddziałowy
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
43
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
oddziałowy
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
44
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starsza pielęgniarka
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
45
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
pielęgniarka
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
46
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodsza pielęgniarka
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
47
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy ratownik medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
48
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
ratownik medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
49
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodszy ratownik medyczny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
50
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
szef kuchni
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny mający zastosowanie w żywieniu zbiorowym
|
51
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy kierowca
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B, C, D
|
52
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
kierowca
|
-
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
52a
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
53
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy oddziałowy
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- szkolenie zawodowe,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
54
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
oddziałowy
|
2 lata służby
|
- szkolenie zawodowe,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
55
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
technik
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
56
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy kierowca
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B, C, D
|
57
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
kierowca
|
-
|
-
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B
|
58
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starsza pielęgniarka
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
59
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
pielęgniarka
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
60
|
podoficerski
|
sierżant
|
młodsza pielęgniarka
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
61
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy ratownik medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
62
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
ratownik medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
63
|
podoficerski
|
sierżant
|
młodszy ratownik medyczny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
64
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy magazynier
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
65
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
szef kuchni
|
-
|
-
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz
- kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy nauczania obejmowały przygotowanie i wydawanie dań, lub
- ukończone szkolenie dla kucharzy
|
66
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
konserwator
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
67
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
magazynier
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
68
|
podoficerski
|
sierżant
|
starszy strażnik
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
69
|
podoficerski
|
kapral
|
strażnik
|
-
|
-
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
70
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy referent
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
71
|
podoficerski
|
sierżant
|
referent
|
rok służby
|
szkolenie wstępne
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
72
|
podoficerski
|
kapral
|
młodszy referent
|
-
|
-
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Tabela 5. Areszty śledcze, zakłady karne
|
Lp.
|
Korpus
|
Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska
|
Stanowisko służbowe
|
Kwalifikacje zawodowe w zakresie:
|
stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy
|
rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5)
|
rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska
|
1
|
oficerski
|
pułkownik
|
dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
|
10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
2
|
oficerski
|
podpułkownik
|
dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
|
10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
3
|
oficerski
|
podpułkownik
|
zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc
|
10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
4
|
oficerski
|
major
|
zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc
|
10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
5
|
oficerski
|
major
|
główny księgowy
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
według odrębnych przepisów
|
6
|
oficerski
|
major
|
kierownik oddziału powyżej 200 miejsc
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
7
|
oficerski
|
major
|
kierownik oddziału poniżej 200 miejsc
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
8
|
oficerski
|
major
|
kierownik działu
|
6 lat służby, w tym 3 lata w danym pionie służby
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień
w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
9
|
oficerski
|
major
|
kierownik domu matki i dziecka
|
6 lat służby, w tym 3 lata służby w pionie penitencjarnym, terapeutycznym, diagnostycznym lub domu matki i dziecka
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji
|
10
|
oficerski
|
major
|
kierownik ośrodka diagnostycznego
|
6 lat służby
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia
|
11
|
oficerski
|
major
|
radca prawny
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
12
|
oficerski
|
major
|
zastępca kierownika działu
|
6 lat służby
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
13
|
oficerski
|
major
|
kierownik zespołu
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
14
|
oficerski
|
major
|
dowódca zmiany
|
6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
dowódca zmiany w oddziale zewnętrznym realizujący czynności administracyjne lub w oddziale zewnętrznym powyżej 200 miejsc
|
15
|
oficerski
|
kapitan
|
zastępca dowódcy zmiany
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
16
|
oficerski
|
major
|
starszy wychowawca
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych lub studia podyplomowe
z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych
|
tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji
|
17
|
oficerski
|
kapitan
|
wychowawca
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych lub studia podyplomowe
z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych
|
tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji
|
18
|
oficerski
|
porucznik
|
młodszy wychowawca
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych
|
tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji
|
19
|
oficerski
|
major
|
starszy psycholog
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych
|
wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia
|
20
|
oficerski
|
kapitan
|
psycholog
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych
|
wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia
|
21
|
oficerski
|
porucznik
|
młodszy psycholog
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych
|
wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia
|
22
|
oficerski
|
major
|
specjalista
|
8 lat służby
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
23
|
oficerski
|
kapitan
|
starszy inspektor
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
24
|
oficerski
|
porucznik
|
inspektor
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
25
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodszy inspektor
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
26
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
radca prawny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
27
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy wychowawca
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji
|
28
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy psycholog
|
-
|
-
|
wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia
|
29
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy inspektor
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
30
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
dowódca zmiany
|
6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
dowódca zmiany w oddziale zewnętrznym realizujący czynności administracyjne lub w oddziale zewnętrznym powyżej 200 miejsc
|
31
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
zastępca dowódcy zmiany
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
32
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy instruktor
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
33
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
instruktor
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
34
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodszy instruktor
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
35
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy oddziałowy
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
36
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
oddziałowy
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
37
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
szef kuchni
|
-
|
-
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny mający zastosowanie w żywieniu zbiorowym lub studia podyplomowe mające zastosowanie w żywieniu zbiorowym
|
38
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
dowódca grupy konwojowej
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny
|
39
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy kierowca
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B, C, D
|
40
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
kierowca
|
-
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
40a
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
zastępca dowódcy zmiany
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
41
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy oddziałowy
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
42
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
oddziałowy
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
43
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
technik
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
44
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy kierowca
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B, C, D
|
45
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
kierowca
|
-
|
-
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B
|
46
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy magazynier
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
47
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
szef kuchni
|
-
|
-
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz
- kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy nauczania obejmowały przygotowanie i wydawanie dań, lub
- ukończone szkolenie dla kucharzy
|
48
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
magazynier
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
49
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
konserwator
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
50
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
dowódca grupy konwojowej
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
51
|
podoficerski
|
sierżant
|
starszy strażnik
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
52
|
podoficerski
|
kapral
|
strażnik
|
-
|
-
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
53
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy referent
|
4 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
54
|
podoficerski
|
sierżant
|
referent
|
rok służby
|
szkolenie wstępne
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
55
|
podoficerski
|
kapral
|
młodszy referent
|
-
|
-
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
Tabela 6. Areszty śledcze, zakłady karne - podmioty lecznicze działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej6)
|
Lp.
|
Korpus
|
Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska
|
Stanowisko służbowe
|
Kwalifikacje zawodowe w zakresie:
|
stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy
|
rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5)
|
rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska
|
1
|
oficerski
|
major
|
dyrektor szpitala
|
6 lat pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja
|
2
|
oficerski
|
major
|
kierownik ambulatorium
|
3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym albo wyższe medyczne I i II stopnia lub jednolite5)
|
3
|
oficerski
|
major
|
ordynator
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja
|
4
|
oficerski
|
major
|
kierownik poradni, pracowni
|
6 lat służby
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
|
5
|
oficerski
|
major
|
kierownik apteki zakładowej
|
3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
wyższe na kierunku farmacja
|
6
|
oficerski
|
major
|
starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
7
|
oficerski
|
kapitan
|
asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
8
|
oficerski
|
porucznik
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
9
|
oficerski
|
kapitan
|
przełożona pielęgniarek7)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
10
|
oficerski
|
kapitan
|
pielęgniarka oddziałowa7) / położna oddziałowa7)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
11
|
oficerski
|
kapitan
|
starsza pielęgniarka / starsza położna7)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
12
|
oficerski
|
porucznik
|
pielęgniarka/ położna7)
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
13
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodsza pielęgniarka / młodsza położna7)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
14
|
oficerski
|
kapitan
|
starszy ratownik medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
15
|
oficerski
|
porucznik
|
ratownik medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
16
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodszy ratownik medyczny
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
według odrębnych przepisów
|
17
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)
|
-
|
-
|
wyższe medyczne lub inne wyższe kierunkowe
|
18
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
pielęgniarka oddziałowa7) / położna oddziałowa7)
|
3 lata służby lub pracy w zawodzie
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
19
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starsza pielęgniarka / starsza położna7)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
20
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
pielęgniarka/ położna7)
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
21
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodsza pielęgniarka / młodsza położna7)
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
22
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy ratownik medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
23
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
ratownik medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
24
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodszy ratownik medyczny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
25
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy opiekun medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
26
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
opiekun medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
według odrębnych przepisów
|
27
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodszy opiekun medyczny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
28
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
technik medyczny
|
-
|
-
|
wykształcenie średnie lub średnie branżowe
|
29
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
pielęgniarka oddziałowa7)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
30
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starsza pielęgniarka / starsza położna7)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
31
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
pielęgniarka/ położna7)
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
32
|
podoficerski
|
sierżant
|
młodsza pielęgniarka / młodsza położna7)
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
33
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy ratownik medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
34
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
ratownik medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
35
|
podoficerski
|
sierżant
|
młodszy ratownik medyczny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
36
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy opiekun medyczny
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
37
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
opiekun medyczny
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
według odrębnych przepisów
|
38
|
podoficerski
|
sierżant
|
młodszy opiekun medyczny
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
Tabela 7. Areszty śledcze, zakłady karne - System Dozoru Elektronicznego6)
|
Lp.
|
Korpus
|
Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska
|
Stanowisko służbowe
|
Kwalifikacje zawodowe w zakresie:
|
stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy
|
rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska
|
rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska
|
1
|
oficerski
|
major
|
kierownik terenowy SDE2)
|
6 lat służby, w tym 3 lata w pionie SDE2)
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,
- studia podyplomowe na Uczelni1),
w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi
|
- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
2
|
oficerski
|
major
|
specjalista terenowy SDE2)
|
8 lat służby
|
- szkolenie specjalistyczne,
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
3
|
oficerski
|
kapitan
|
starszy inspektor terenowy SDE2)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
4
|
oficerski
|
porucznik
|
inspektor terenowy SDE2)
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
5
|
oficerski
|
podporucznik
|
młodszy inspektor terenowy SDE2)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
|
- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
6
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
młodszy inspektor terenowy SDE2)
|
-
|
-
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
7
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy instruktor terenowy SDE2)
|
6 lat służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
8
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
instruktor terenowy SDE2)
|
3 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
9
|
chorążych
|
młodszy chorąży
|
młodszy instruktor terenowy SDE2)
|
-
|
-
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
10
|
chorążych
|
starszy chorąży sztabowy
|
starszy technik terenowy SDE2)
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie SDE2)
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
11
|
chorążych
|
chorąży sztabowy
|
technik terenowy SDE2)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,
- szkolenie specjalistyczne
|
- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
- prawo jazdy kategorii B
|
12
|
podoficerski
|
starszy sierżant sztabowy
|
starszy technik terenowy SDE2)
|
4 lata służby, w tym 2 lata w pionie SDE2)
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B
|
13
|
podoficerski
|
starszy sierżant
|
technik terenowy SDE2)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,
- szkolenie specjalistyczne
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B
|
14
|
podoficerski
|
sierżant
|
starszy referent terenowy SDE2)
|
2 lata służby
|
- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B
|
15
|
podoficerski
|
kapral
|
referent terenowy SDE2)
|
-
|
szkolenie wstępne
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B
|
16
|
podoficerski
|
kapral
|
młodszy referent terenowy SDE2)
|
-
|
-
|
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- prawo jazdy kategorii B
Tabela 8. (uchylona)
Objaśnienia:
1) Uczelnia Służby Więziennej.
2) SDE - System Dozoru Elektronicznego.
3) Mianowanie na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy i jego zastępcy funkcjonariusza posiadającego wykształcenie wyższe - za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
4) GISW - Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.
5) Mianowanie na stanowisko kierownika ambulatorium funkcjonariusza posiadającego wykształcenie wyższe medyczne - I i II stopnia lub jednolite - za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
6) W zakresie stanowisk niewymienionych w tabeli stosuje się odpowiednio tabelę 5. Areszty śledcze, zakłady karne.
7) W areszcie śledczym lub w zakładzie karnym, w którym funkcjonuje szpital.
1) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1613), które weszło w życie z dniem 9 grudnia 2025 r.
2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
6) Zdanie drugie ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
7) Zdanie drugie ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 stycznia 2023 r.
9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2235 oraz z 2021 r. poz. 2223), które zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1718), które weszło w życie z dniem 26 grudnia 2024 r.; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
- Data ogłoszenia: 2026-02-18
- Data wejścia w życie: 2026-02-18
- Data obowiązywania: 2026-02-18
