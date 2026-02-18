Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 181)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje stanowisk oficerskich, chorążych i podoficerskich funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi";

2) staż służby wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk;

3) rodzaj wykształcenia wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk;

4) rodzaj szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymagany do zajmowania niektórych stanowisk;

5) maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk;

6) tryb nadawania, obniżania i anulowania funkcjonariuszom stopni Służby Więziennej, zwanych dalej "stopniami".

§ 2. Stanowiska służbowe funkcjonariuszy w jednostkach organizacyjnych oraz staż służby wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk, rodzaj wykształcenia wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk, rodzaj szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymagany do zajmowania niektórych stanowisk, a także maksymalne stopnie przypisane do stanowisk w Służbie Więziennej są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie funkcjonariuszowi stopnia, o którym mowa w art. 49 pkt 2-4, zwany dalej "wnioskiem", z uwzględnieniem art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą", składa, z zachowaniem drogi służbowej, do właściwego organu:

1) kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę - w odniesieniu do:

a) funkcjonariusza tej jednostki lub oddelegowanego z podległej mu jednostki do pełnienia służby poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa,

b) funkcjonariusza oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości w przypadku wniosku o nadanie stopnia w korpusie podoficerów Służby Więziennej albo w korpusie chorążych Służby Więziennej;

2) kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2-6 ustawy, w odniesieniu do funkcjonariuszy zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej.

2. Wniosek o nadanie stopni, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 4 i ust. 3b, składa do Rektora-Komendanta Uczelni Służby Więziennej, zwanego dalej "Rektorem-Komendantem", kierownik komórki organizacyjnej Uczelni Służby Więziennej, zwanej dalej "Uczelnią", w której funkcjonariusz stale pełni służbę, w odniesieniu do:

1) funkcjonariusza tej komórki organizacyjnej lub oddelegowanego do pełnienia służby poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa;

2) funkcjonariusza oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości w przypadku wniosku o nadanie stopnia w korpusie podoficerów Służby Więziennej albo w korpusie chorążych Służby Więziennej.

3. (uchylony).1)

4. Wniosek może być sporządzony jako zbiorczy w przypadku nadawania funkcjonariuszowi stopnia, o którym mowa w art. 49 pkt 1-3 i pkt 4 lit. a-d ustawy. Wniosek zbiorczy może być sporządzony i przekazany w postaci elektronicznej.

5. (uchylony).1)

§ 4. 1.2) W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność nadania stopnia funkcjonariuszowi kierownik jednostki organizacyjnej albo kierownik komórki organizacyjnej Uczelni, który wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie na piśmie organ uprawniony do nadania stopnia objętego wnioskiem.

2. Dokonanie powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

3. Wycofanie wniosku następuje niepóźniej niż do dnia wydania postanowienia lub rozkazu personalnego o nadaniu stopnia.

§ 5. Nadanie stopnia w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy, dokonuje się z dniem wygaśnięcia stosunku służbowego lub - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - w innym terminie.

§ 6. 1. Funkcjonariusz otrzymuje akt nadania stopnia na podstawie:

1) postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego stopnia w korpusie oficerów Służby Więziennej, stopnia generała Służby Więziennej oraz generała inspektora Służby Więziennej;

2) rozkazu personalnego Ministra Sprawiedliwości o nadaniu pozostałych stopni w korpusie oficerów Służby Więziennej;

3)3) rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej albo Rektora-Komendanta o nadaniu stopnia w korpusie chorążych Służby Więziennej;

4)3) rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, dyrektora okręgowego Służby Więziennej albo Rektora-Komendanta o nadaniu stopnia w korpusie podoficerów Służby Więziennej;

5) rozkazu personalnego kierownika jednostki organizacyjnej o nadaniu stopni w korpusie szeregowych Służby Więziennej.

2. Akt nadania stopnia:

1)4) w korpusie oficerów Służby Więziennej na podstawie postanowienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego stopnia w korpusie oficerów Służby Więziennej, albo rozkazu personalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza i podpisuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo Rektor-Komendant;

2)4) w korpusie chorążych Służby Więziennej na podstawie rozkazu personalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza i podpisuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo Rektor-Komendant;

3)5) w korpusie podoficerów Służby Więziennej na podstawie rozkazu personalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sporządza i podpisuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, dyrektor okręgowy albo Rektor-Komendant;

4) w korpusie szeregowych Służby Więziennej sporządza i podpisuje organ uprawniony do nadania stopnia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.

3. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis rozkazu personalnego lub jego kopię włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

§ 7. 1. Wręczenie aktu nadania stopnia następuje w sposób uroczysty.

2. Funkcjonariusza, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia tego aktu.

3. W przypadku gdy funkcjonariusz zmarł przed otrzymaniem aktu nadania stopnia albo gdy nadanie stopnia następuje pośmiertnie, akt nadania stopnia wręcza się małżonkowi zmarłego funkcjonariusza albo najbliższemu krewnemu.

§ 8. Obniżenie nadanego stopnia polega na wydaniu postanowienia lub rozkazu personalnego o obniżeniu nadanego stopnia przez organ uprawniony do nadania stopnia. Przepisy § 3 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.6)

§ 9. Anulowanie nadanego stopnia polega na wydaniu postanowienia lub rozkazu personalnego o anulowaniu nadanego stopnia przez organ uprawniony do nadania stopnia. Przepisy § 3 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.7)

§ 10. 1. Funkcjonariuszy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyli szkolenia zawodowe, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2235 oraz z 2021 r. poz. 2223), uznaje się za spełniających wymóg pozytywnego wyniku egzaminu na pierwszy stopień w korpusie odpowiednio: oficerów, chorążych i podoficerów.

2. Funkcjonariuszy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmują stanowisko specjalisty w aresztach śledczych i zakładach karnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej, uznaje się za spełniających wymóg ukończenia szkolenia specjalistycznego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia8).9)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 12 stycznia 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 181)10)

STANOWISKA SŁUŻBOWE FUNKCJONARIUSZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ STAŻ SŁUŻBY WYMAGANY DO ZAJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK, RODZAJ WYKSZTAŁCENIA WYMAGANY DO ZAJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK, RODZAJ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO ORAZ ZAWODOWEGO WYMAGANY DO ZAJMOWANIA NIEKTÓRYCH STANOWISK, A TAKŻE MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO STANOWISK W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Tabela 1. Centralny Zarząd Służby Więziennej

Lp. Korpus Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska Stanowisko służbowe Kwalifikacje zawodowe w zakresie: stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska 1 oficerski generał inspektor Dyrektor Generalny Służby Więziennej 25 lat służby, w tym 10 lat na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 2 oficerski generał zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 20 lat służby, w tym 10 lat służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 3 oficerski pułkownik dyrektor biura 12 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 4 oficerski pułkownik główny księgowy Służby Więziennej 10 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi według odrębnych przepisów 5 oficerski pułkownik główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej 8 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi według odrębnych przepisów 6 oficerski pułkownik naczelny lekarz więziennictwa 12 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, specjalizacja 7 oficerski podpułkownik zastępca dyrektora biura 12 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 8 oficerski podpułkownik naczelnik wydziału 12 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 9 oficerski podpułkownik kierownik zespołu 12 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 10 oficerski podpułkownik radca prawny 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 11 oficerski podpułkownik legislator 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów wyższe na kierunku prawo, tytuł zawodowy magistra prawa i aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji 12 oficerski podpułkownik główny kontroler 12 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 13 oficerski podpułkownik starszy kontroler 10 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 14 oficerski major kontroler 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 15 oficerski kapitan młodszy kontroler 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 16 oficerski podpułkownik starszy specjalista 12 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 17 oficerski podpułkownik starszy dowódca zmiany SDE2) 12 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 18 oficerski podpułkownik specjalista 10 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 19 oficerski podpułkownik dowódca zmiany SDE2) 10 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 20 oficerski major starszy inspektor 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 21 oficerski major młodszy dowódca zmiany SDE2) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 22 oficerski kapitan inspektor 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 23 oficerski podporucznik młodszy inspektor 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 24 chorążych starszy chorąży sztabowy radca prawny - - według odrębnych przepisów 25 chorążych starszy chorąży sztabowy legislator - - wyższe na kierunku prawo, tytuł zawodowy magistra prawa i aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji 26 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy wartownik 6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 27 chorążych chorąży sztabowy wartownik 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 28 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy inspektor - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 29 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy instruktor 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 30 chorążych chorąży sztabowy instruktor 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 31 chorążych młodszy chorąży młodszy instruktor - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 32 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy kierowca 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B, C, D 33 chorążych chorąży sztabowy kierowca - - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 34 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy wartownik 6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych wykształcenie średnie lub średnie branżowe 35 podoficerski starszy sierżant wartownik 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych wykształcenie średnie lub średnie branżowe 36 podoficerski starszy sierżant sztabowy technik 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 37 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy kierowca 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B, C, D 38 podoficerski starszy sierżant sztabowy kierowca - - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B 39 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy referent 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 40 podoficerski sierżant referent rok służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 41 podoficerski kapral młodszy referent - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Tabela 2. Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej

Lp. Korpus Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska Stanowisko służbowe Kwalifikacje zawodowe w zakresie: stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska 1 oficerski generał dyrektor okręgowy Służby Więziennej 20 lat służby, w tym 10 lat służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 2 oficerski pułkownik zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej 12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 3 oficerski major główny księgowy 8 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi według odrębnych przepisów 4 oficerski major naczelny lekarz 8 lat służby, w tym 5 lat w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, specjalizacja 5 oficerski major kierownik zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja albo wyższe3) 6 oficerski major zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja albo wyższe3) 7 oficerski major starszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja 8 oficerski kapitan asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja 9 oficerski porucznik młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja 10 oficerski major dowódca GISW4) 6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony lub GISW4) - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4) tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 11 oficerski kapitan zastępca dowódcy GISW4) 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4) - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4) tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 12 oficerski major starszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 6 lat służby - szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu mającego zastosowanie w medycynie pracy, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia 13 oficerski kapitan psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 3 lata służby - szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu mającego zastosowanie w medycynie pracy, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia 14 oficerski porucznik młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 2 lata służby - szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu mającego zastosowanie w medycynie pracy, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia 15 oficerski kapitan starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 16 oficerski porucznik pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 17 oficerski podporucznik młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 18 oficerski major radca prawny 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 19 oficerski major starszy kontroler 8 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 20 oficerski major kontroler 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 21 oficerski porucznik młodszy kontroler 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 22 oficerski major kierownik zespołu 8 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 23 oficerski major specjalista 8 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 24 oficerski kapitan starszy inspektor 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 25 oficerski porucznik inspektor 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 26 oficerski podporucznik młodszy inspektor 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 27 chorążych starszy chorąży sztabowy dowódca GISW4) 6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony lub GISW4) - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4) tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 28 chorążych starszy chorąży sztabowy zastępca dowódcy GISW4) 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4) - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4) tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 29 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy operator GISW4) 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4) - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4) tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 30 chorążych chorąży sztabowy operator GISW4) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4) tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 31 chorążych starszy chorąży sztabowy starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 32 chorążych chorąży sztabowy pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 33 chorążych młodszy chorąży młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy - - według odrębnych przepisów 34 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy - - wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja 35 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy - - wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia 36 chorążych starszy chorąży sztabowy radca prawny - - według odrębnych przepisów 37 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy inspektor - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 38 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy instruktor 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 39 chorążych chorąży sztabowy instruktor 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 40 chorążych młodszy chorąży młodszy instruktor - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 41 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy kierowca 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B, C, D 42 chorążych chorąży sztabowy kierowca - - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 43 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy kierowca 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B, C, D 44 podoficerski starszy sierżant sztabowy kierowca - - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B 45 podoficerski starszy sierżant sztabowy starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 46 podoficerski starszy sierżant pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 47 podoficerski sierżant młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy - - według odrębnych przepisów 47a podoficerski starszy sierżant sztabowy zastępca dowódcy GISW4) 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4) - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4) wykształcenie średnie lub średnie branżowe 48 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy operator GISW4) 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4) - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4) wykształcenie średnie lub średnie branżowe 49 podoficerski starszy sierżant operator GISW4) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4) wykształcenie średnie lub średnie branżowe 50 podoficerski sierżant młodszy operator GISW4) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 51 podoficerski starszy sierżant sztabowy technik 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 52 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy referent 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 53 podoficerski sierżant referent rok służby szkolenie wstępne wykształcenie średnie lub średnie branżowe 54 podoficerski kapral młodszy referent - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Tabela 3. Uczelnia Służby Więziennej

Lp. Korpus Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska Stanowisko służbowe Kwalifikacje zawodowe w zakresie: stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5) rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska 1 oficerski generał Rektor-Komendant 12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi stopień naukowy doktora 2 oficerski pułkownik prorektor 10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi stopień naukowy doktora 3 oficerski pułkownik kanclerz 10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 4 oficerski podpułkownik zastępca kanclerza 8 lat służby, w tym 2 lata służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 5 oficerski pułkownik profesor 10 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 6 oficerski podpułkownik profesor Uczelni1) 10 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 7 oficerski podpułkownik główny księgowy 8 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi według odrębnych przepisów 8 oficerski podpułkownik kierownik działu 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 9 oficerski major zastępca kierownika działu 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 10 oficerski major adiunkt 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 11 oficerski major starszy kustosz dyplomowany 8 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 12 oficerski kapitan kustosz dyplomowany 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 13 oficerski major radca prawny 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 14 oficerski major starszy wykładowca 8 lat służby, w tym 4 lata na stanowisku dydaktycznym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 15 oficerski major wykładowca 6 lat służby, w tym 3 lata na stanowisku dydaktycznym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 16 oficerski kapitan młodszy wykładowca 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 17 oficerski major asystent - - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 18 oficerski kapitan adiunkt biblioteczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 19 oficerski kapitan lektor 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 20 oficerski major dowódca kompanii 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 21 oficerski podpułkownik starszy specjalista 10 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 22 oficerski major specjalista 8 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 23 oficerski kapitan starszy inspektor 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 24 oficerski porucznik inspektor 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 25 oficerski podpułkownik starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 26 oficerski major asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 27 oficerski porucznik młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 28 oficerski podporucznik młodszy inspektor 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 29 oficerski podporucznik asystent biblioteczny 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 30 oficerski kapitan starsza pielęgniarka 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 31 oficerski porucznik pielęgniarka 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 32 oficerski podporucznik młodsza pielęgniarka 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 33 oficerski kapitan starszy ratownik medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 34 oficerski porucznik ratownik medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 35 oficerski podporucznik młodszy ratownik medyczny 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 36 chorążych starszy chorąży sztabowy radca prawny - - według odrębnych przepisów 37 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) - - według odrębnych przepisów 38 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy inspektor - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 39 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy instruktor 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 40 chorążych chorąży sztabowy instruktor 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 41 chorążych młodszy chorąży młodszy instruktor - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 42 chorążych starszy chorąży sztabowy starsza pielęgniarka 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 43 chorążych chorąży sztabowy pielęgniarka 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 44 chorążych młodszy chorąży młodsza pielęgniarka - - według odrębnych przepisów 45 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy ratownik medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 46 chorążych chorąży sztabowy ratownik medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 47 chorążych młodszy chorąży młodszy ratownik medyczny - - według odrębnych przepisów 48 chorążych starszy chorąży sztabowy szef kuchni - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny mający zastosowanie w żywieniu zbiorowym 49 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy kierowca 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B, C, D 50 chorążych chorąży sztabowy kierowca - - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 51 podoficerski starszy sierżant sztabowy technik 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 52 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy kierowca 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B, C, D 53 podoficerski starszy sierżant sztabowy kierowca - - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B 54 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy magazynier 6 lat służby - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 55 podoficerski starszy sierżant sztabowy szef kuchni - - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz - kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy nauczania obejmowały przygotowanie i wydawanie dań, lub - ukończone szkolenie dla kucharzy 56 podoficerski starszy sierżant konserwator 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 57 podoficerski starszy sierżant magazynier 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 58 podoficerski starszy sierżant sztabowy starsza pielęgniarka 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 59 podoficerski starszy sierżant pielęgniarka 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 60 podoficerski sierżant młodsza pielęgniarka - - według odrębnych przepisów 61 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy ratownik medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 62 podoficerski starszy sierżant ratownik medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 63 podoficerski sierżant młodszy ratownik medyczny - - według odrębnych przepisów 64 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy referent 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 65 podoficerski sierżant referent rok służby szkolenie wstępne wykształcenie średnie lub średnie branżowe 66 podoficerski kapral młodszy referent - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Tabela 4. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia Służby Więziennej, ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp. Korpus Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska Stanowisko służbowe Kwalifikacje zawodowe w zakresie: stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5) rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska 1 oficerski pułkownik komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 2 oficerski podpułkownik zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 3 oficerski pułkownik komendant ośrodka szkolenia 10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 4 oficerski podpułkownik zastępca komendanta ośrodka szkolenia 10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 5 oficerski podpułkownik komendant ośrodka doskonalenia kadr 10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 6 oficerski major zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr 10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 7 oficerski major główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia; główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi według odrębnych przepisów 8 oficerski podpułkownik kierownik zakładu 8 lat służby, w tym 4 lata praktyki w dydaktyce - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi - tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, - przygotowanie pedagogiczne 9 oficerski major kierownik oddziału zamiejscowego 8 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 10 oficerski major kierownik ambulatorium 6 lat pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym albo wyższe5) 11 oficerski major kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia; kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr 6 lat służby - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 12 oficerski major zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 6 lat służby - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 13 oficerski major kierownik zespołu 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 14 oficerski major radca prawny 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 15 oficerski major starszy wykładowca 8 lat służby, w tym 4 lata na stanowisku dydaktycznym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów - tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, - przygotowanie pedagogiczne 16 oficerski kapitan wykładowca 6 lat służby, w tym 3 lata na stanowisku dydaktycznym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów - tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, - przygotowanie pedagogiczne 17 oficerski porucznik młodszy wykładowca 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów - tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, - przygotowanie pedagogiczne 18 oficerski major starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 19 oficerski kapitan asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 20 oficerski porucznik młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 21 oficerski kapitan dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 22 oficerski kapitan dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia 6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony - szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 23 oficerski kapitan zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 24 oficerski major specjalista 8 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 25 oficerski kapitan starszy inspektor 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 26 oficerski porucznik inspektor 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 27 oficerski podporucznik młodszy inspektor 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 28 oficerski kapitan starsza pielęgniarka 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 29 oficerski porucznik pielęgniarka 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 30 oficerski podporucznik młodsza pielęgniarka 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 31 oficerski kapitan starszy ratownik medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 32 oficerski porucznik ratownik medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 33 oficerski podporucznik młodszy ratownik medyczny 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 34 chorążych starszy chorąży sztabowy radca prawny - - według odrębnych przepisów 35 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) - - według odrębnych przepisów 36 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy inspektor - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 37 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy instruktor 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 38 chorążych chorąży sztabowy instruktor 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 39 chorążych młodszy chorąży młodszy instruktor - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 40 chorążych starszy chorąży sztabowy dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia 6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 41 chorążych starszy chorąży sztabowy zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 42 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy oddziałowy 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 43 chorążych chorąży sztabowy oddziałowy 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 44 chorążych starszy chorąży sztabowy starsza pielęgniarka 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 45 chorążych chorąży sztabowy pielęgniarka 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 46 chorążych młodszy chorąży młodsza pielęgniarka - - według odrębnych przepisów 47 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy ratownik medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 48 chorążych chorąży sztabowy ratownik medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 49 chorążych młodszy chorąży młodszy ratownik medyczny - - według odrębnych przepisów 50 chorążych starszy chorąży sztabowy szef kuchni - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny mający zastosowanie w żywieniu zbiorowym 51 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy kierowca 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B, C, D 52 chorążych chorąży sztabowy kierowca - - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 52a podoficerski starszy sierżant sztabowy zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian wykształcenie średnie lub średnie branżowe 53 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy oddziałowy 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - szkolenie zawodowe, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych wykształcenie średnie lub średnie branżowe 54 podoficerski starszy sierżant oddziałowy 2 lata służby - szkolenie zawodowe, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych wykształcenie średnie lub średnie branżowe 55 podoficerski starszy sierżant sztabowy technik 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 56 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy kierowca 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B, C, D 57 podoficerski starszy sierżant sztabowy kierowca - - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B 58 podoficerski starszy sierżant sztabowy starsza pielęgniarka 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 59 podoficerski starszy sierżant pielęgniarka 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 60 podoficerski sierżant młodsza pielęgniarka - - według odrębnych przepisów 61 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy ratownik medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 62 podoficerski starszy sierżant ratownik medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 63 podoficerski sierżant młodszy ratownik medyczny - - według odrębnych przepisów 64 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy magazynier 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 65 podoficerski starszy sierżant sztabowy szef kuchni - - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz - kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy nauczania obejmowały przygotowanie i wydawanie dań, lub - ukończone szkolenie dla kucharzy 66 podoficerski starszy sierżant konserwator 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 67 podoficerski starszy sierżant magazynier 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 68 podoficerski sierżant starszy strażnik 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 69 podoficerski kapral strażnik - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe 70 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy referent 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 71 podoficerski sierżant referent rok służby szkolenie wstępne wykształcenie średnie lub średnie branżowe 72 podoficerski kapral młodszy referent - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Tabela 5. Areszty śledcze, zakłady karne

Lp. Korpus Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska Stanowisko służbowe Kwalifikacje zawodowe w zakresie: stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5) rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska 1 oficerski pułkownik dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc 10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 2 oficerski podpułkownik dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc 10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 3 oficerski podpułkownik zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc 10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 4 oficerski major zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc 10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 5 oficerski major główny księgowy 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi według odrębnych przepisów 6 oficerski major kierownik oddziału powyżej 200 miejsc 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 7 oficerski major kierownik oddziału poniżej 200 miejsc 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 8 oficerski major kierownik działu 6 lat służby, w tym 3 lata w danym pionie służby - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 9 oficerski major kierownik domu matki i dziecka 6 lat służby, w tym 3 lata służby w pionie penitencjarnym, terapeutycznym, diagnostycznym lub domu matki i dziecka - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji 10 oficerski major kierownik ośrodka diagnostycznego 6 lat służby - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia 11 oficerski major radca prawny 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 12 oficerski major zastępca kierownika działu 6 lat służby - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 13 oficerski major kierownik zespołu 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 14 oficerski major dowódca zmiany 6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny dowódca zmiany w oddziale zewnętrznym realizujący czynności administracyjne lub w oddziale zewnętrznym powyżej 200 miejsc 15 oficerski kapitan zastępca dowódcy zmiany 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 16 oficerski major starszy wychowawca 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji 17 oficerski kapitan wychowawca 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji 18 oficerski porucznik młodszy wychowawca 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji 19 oficerski major starszy psycholog 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia 20 oficerski kapitan psycholog 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia 21 oficerski porucznik młodszy psycholog 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia 22 oficerski major specjalista 8 lat służby - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 23 oficerski kapitan starszy inspektor 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 24 oficerski porucznik inspektor 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 25 oficerski podporucznik młodszy inspektor 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 26 chorążych starszy chorąży sztabowy radca prawny - - według odrębnych przepisów 27 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy wychowawca - - tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji 28 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy psycholog - - wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia 29 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy inspektor - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 30 chorążych starszy chorąży sztabowy dowódca zmiany 6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny dowódca zmiany w oddziale zewnętrznym realizujący czynności administracyjne lub w oddziale zewnętrznym powyżej 200 miejsc 31 chorążych starszy chorąży sztabowy zastępca dowódcy zmiany 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 32 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy instruktor 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 33 chorążych chorąży sztabowy instruktor 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 34 chorążych młodszy chorąży młodszy instruktor - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 35 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy oddziałowy 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 36 chorążych chorąży sztabowy oddziałowy 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 37 chorążych starszy chorąży sztabowy szef kuchni - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny mający zastosowanie w żywieniu zbiorowym lub studia podyplomowe mające zastosowanie w żywieniu zbiorowym 38 chorążych starszy chorąży sztabowy dowódca grupy konwojowej 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 39 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy kierowca 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B, C, D 40 chorążych chorąży sztabowy kierowca - - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 40a podoficerski starszy sierżant sztabowy zastępca dowódcy zmiany 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian wykształcenie średnie lub średnie branżowe 41 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy oddziałowy 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych wykształcenie średnie lub średnie branżowe 42 podoficerski starszy sierżant oddziałowy 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych wykształcenie średnie lub średnie branżowe 43 podoficerski starszy sierżant sztabowy technik 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 44 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy kierowca 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B, C, D 45 podoficerski starszy sierżant sztabowy kierowca - - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B 46 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy magazynier 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 47 podoficerski starszy sierżant sztabowy szef kuchni - - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz - kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy nauczania obejmowały przygotowanie i wydawanie dań, lub - ukończone szkolenie dla kucharzy 48 podoficerski starszy sierżant magazynier 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 49 podoficerski starszy sierżant konserwator 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 50 podoficerski starszy sierżant sztabowy dowódca grupy konwojowej 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 51 podoficerski sierżant starszy strażnik 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 52 podoficerski kapral strażnik - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe 53 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy referent 4 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów wykształcenie średnie lub średnie branżowe 54 podoficerski sierżant referent rok służby szkolenie wstępne wykształcenie średnie lub średnie branżowe 55 podoficerski kapral młodszy referent - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Tabela 6. Areszty śledcze, zakłady karne - podmioty lecznicze działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej6)

Lp. Korpus Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska Stanowisko służbowe Kwalifikacje zawodowe w zakresie: stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5) rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska 1 oficerski major dyrektor szpitala 6 lat pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja 2 oficerski major kierownik ambulatorium 3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym albo wyższe medyczne I i II stopnia lub jednolite5) 3 oficerski major ordynator 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja 4 oficerski major kierownik poradni, pracowni 6 lat służby - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 5 oficerski major kierownik apteki zakładowej 3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi wyższe na kierunku farmacja 6 oficerski major starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 7 oficerski kapitan asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 8 oficerski porucznik młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 9 oficerski kapitan przełożona pielęgniarek7) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 10 oficerski kapitan pielęgniarka oddziałowa7) / położna oddziałowa7) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 11 oficerski kapitan starsza pielęgniarka / starsza położna7) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 12 oficerski porucznik pielęgniarka/ położna7) 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 13 oficerski podporucznik młodsza pielęgniarka / młodsza położna7) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 14 oficerski kapitan starszy ratownik medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 15 oficerski porucznik ratownik medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 16 oficerski podporucznik młodszy ratownik medyczny 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów według odrębnych przepisów 17 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) - - wyższe medyczne lub inne wyższe kierunkowe 18 chorążych starszy chorąży sztabowy pielęgniarka oddziałowa7) / położna oddziałowa7) 3 lata służby lub pracy w zawodzie - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 19 chorążych starszy chorąży sztabowy starsza pielęgniarka / starsza położna7) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 20 chorążych chorąży sztabowy pielęgniarka/ położna7) 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 21 chorążych młodszy chorąży młodsza pielęgniarka / młodsza położna7) - - według odrębnych przepisów 22 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy ratownik medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 23 chorążych chorąży sztabowy ratownik medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 24 chorążych młodszy chorąży młodszy ratownik medyczny - - według odrębnych przepisów 25 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy opiekun medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 26 chorążych chorąży sztabowy opiekun medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych według odrębnych przepisów 27 chorążych młodszy chorąży młodszy opiekun medyczny - - według odrębnych przepisów 28 podoficerski starszy sierżant sztabowy technik medyczny - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe 29 podoficerski starszy sierżant sztabowy pielęgniarka oddziałowa7) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 30 podoficerski starszy sierżant sztabowy starsza pielęgniarka / starsza położna7) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 31 podoficerski starszy sierżant pielęgniarka/ położna7) 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 32 podoficerski sierżant młodsza pielęgniarka / młodsza położna7) - - według odrębnych przepisów 33 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy ratownik medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 34 podoficerski starszy sierżant ratownik medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 35 podoficerski sierżant młodszy ratownik medyczny - - według odrębnych przepisów 36 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy opiekun medyczny 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 37 podoficerski starszy sierżant opiekun medyczny 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów według odrębnych przepisów 38 podoficerski sierżant młodszy opiekun medyczny - - według odrębnych przepisów

Tabela 7. Areszty śledcze, zakłady karne - System Dozoru Elektronicznego6)

Lp. Korpus Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska Stanowisko służbowe Kwalifikacje zawodowe w zakresie: stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska 1 oficerski major kierownik terenowy SDE2) 6 lat służby, w tym 3 lata w pionie SDE2) - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów, - studia podyplomowe na Uczelni1), w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi - tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 2 oficerski major specjalista terenowy SDE2) 8 lat służby - szkolenie specjalistyczne, - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów - tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 3 oficerski kapitan starszy inspektor terenowy SDE2) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów - tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 4 oficerski porucznik inspektor terenowy SDE2) 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów - tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 5 oficerski podporucznik młodszy inspektor terenowy SDE2) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów - tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 6 chorążych starszy chorąży sztabowy młodszy inspektor terenowy SDE2) - - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 7 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy instruktor terenowy SDE2) 6 lat służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 8 chorążych chorąży sztabowy instruktor terenowy SDE2) 3 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 9 chorążych młodszy chorąży młodszy instruktor terenowy SDE2) - - - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 10 chorążych starszy chorąży sztabowy starszy technik terenowy SDE2) 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie SDE2) - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 11 chorążych chorąży sztabowy technik terenowy SDE2) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych, - szkolenie specjalistyczne - tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny, - prawo jazdy kategorii B 12 podoficerski starszy sierżant sztabowy starszy technik terenowy SDE2) 4 lata służby, w tym 2 lata w pionie SDE2) - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B 13 podoficerski starszy sierżant technik terenowy SDE2) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, - szkolenie specjalistyczne - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B 14 podoficerski sierżant starszy referent terenowy SDE2) 2 lata służby - pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B 15 podoficerski kapral referent terenowy SDE2) - szkolenie wstępne - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B 16 podoficerski kapral młodszy referent terenowy SDE2) - - - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B

Tabela 8. (uchylona)

Objaśnienia:

1) Uczelnia Służby Więziennej.

2) SDE - System Dozoru Elektronicznego.

3) Mianowanie na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy i jego zastępcy funkcjonariusza posiadającego wykształcenie wyższe - za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

4) GISW - Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.

5) Mianowanie na stanowisko kierownika ambulatorium funkcjonariusza posiadającego wykształcenie wyższe medyczne - I i II stopnia lub jednolite - za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

6) W zakresie stanowisk niewymienionych w tabeli stosuje się odpowiednio tabelę 5. Areszty śledcze, zakłady karne.

7) W areszcie śledczym lub w zakładzie karnym, w którym funkcjonuje szpital.

1) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1613), które weszło w życie z dniem 9 grudnia 2025 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Zdanie drugie ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Zdanie drugie ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 stycznia 2023 r.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2235 oraz z 2021 r. poz. 2223), które zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1718), które weszło w życie z dniem 26 grudnia 2024 r.; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.