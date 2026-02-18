REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 181

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 138), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1718);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1613).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1718), które stanowią:

"§ 2. 1. Funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmowali stanowisko legislatora, kierownika ambulatorium lub kierownika ośrodka diagnostycznego, uznaje się za spełniających wymóg kwalifikacji zawodowych w zakresie rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska.

2. Funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmowali stanowisko kierownika domu matki i dziecka, uznaje się za spełniających wymóg kwalifikacji zawodowych w zakresie stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy oraz rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1613), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 181)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje stanowisk oficerskich, chorążych i podoficerskich funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi";

2) staż służby wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk;

3) rodzaj wykształcenia wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk;

4) rodzaj szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymagany do zajmowania niektórych stanowisk;

5) maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk;

6) tryb nadawania, obniżania i anulowania funkcjonariuszom stopni Służby Więziennej, zwanych dalej "stopniami".

§ 2. Stanowiska służbowe funkcjonariuszy w jednostkach organizacyjnych oraz staż służby wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk, rodzaj wykształcenia wymagany do zajmowania poszczególnych stanowisk, rodzaj szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymagany do zajmowania niektórych stanowisk, a także maksymalne stopnie przypisane do stanowisk w Służbie Więziennej są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wniosek o nadanie funkcjonariuszowi stopnia, o którym mowa w art. 49 pkt 2-4, zwany dalej "wnioskiem", z uwzględnieniem art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą", składa, z zachowaniem drogi służbowej, do właściwego organu:

1) kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę - w odniesieniu do:

a) funkcjonariusza tej jednostki lub oddelegowanego z podległej mu jednostki do pełnienia służby poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa,

b) funkcjonariusza oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości w przypadku wniosku o nadanie stopnia w korpusie podoficerów Służby Więziennej albo w korpusie chorążych Służby Więziennej;

2) kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2-6 ustawy, w odniesieniu do funkcjonariuszy zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej.

2. Wniosek o nadanie stopni, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 4 i ust. 3b, składa do Rektora-Komendanta Uczelni Służby Więziennej, zwanego dalej "Rektorem-Komendantem", kierownik komórki organizacyjnej Uczelni Służby Więziennej, zwanej dalej "Uczelnią", w której funkcjonariusz stale pełni służbę, w odniesieniu do:

1) funkcjonariusza tej komórki organizacyjnej lub oddelegowanego do pełnienia służby poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa;

2) funkcjonariusza oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych w Ministerstwie Sprawiedliwości w przypadku wniosku o nadanie stopnia w korpusie podoficerów Służby Więziennej albo w korpusie chorążych Służby Więziennej.

3. (uchylony).1)

4. Wniosek może być sporządzony jako zbiorczy w przypadku nadawania funkcjonariuszowi stopnia, o którym mowa w art. 49 pkt 1-3 i pkt 4 lit. a-d ustawy. Wniosek zbiorczy może być sporządzony i przekazany w postaci elektronicznej.

5. (uchylony).1)

§ 4. 1.2) W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność nadania stopnia funkcjonariuszowi kierownik jednostki organizacyjnej albo kierownik komórki organizacyjnej Uczelni, który wystąpił z wnioskiem o nadanie stopnia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie na piśmie organ uprawniony do nadania stopnia objętego wnioskiem.

2. Dokonanie powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

3. Wycofanie wniosku następuje niepóźniej niż do dnia wydania postanowienia lub rozkazu personalnego o nadaniu stopnia.

§ 5. Nadanie stopnia w przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy, dokonuje się z dniem wygaśnięcia stosunku służbowego lub - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - w innym terminie.

§ 6. 1. Funkcjonariusz otrzymuje akt nadania stopnia na podstawie:

1) postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego stopnia w korpusie oficerów Służby Więziennej, stopnia generała Służby Więziennej oraz generała inspektora Służby Więziennej;

2) rozkazu personalnego Ministra Sprawiedliwości o nadaniu pozostałych stopni w korpusie oficerów Służby Więziennej;

3)3) rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej albo Rektora-Komendanta o nadaniu stopnia w korpusie chorążych Służby Więziennej;

4)3) rozkazu personalnego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, dyrektora okręgowego Służby Więziennej albo Rektora-Komendanta o nadaniu stopnia w korpusie podoficerów Służby Więziennej;

5) rozkazu personalnego kierownika jednostki organizacyjnej o nadaniu stopni w korpusie szeregowych Służby Więziennej.

2. Akt nadania stopnia:

1)4) w korpusie oficerów Służby Więziennej na podstawie postanowienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego stopnia w korpusie oficerów Służby Więziennej, albo rozkazu personalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza i podpisuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo Rektor-Komendant;

2)4) w korpusie chorążych Służby Więziennej na podstawie rozkazu personalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza i podpisuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo Rektor-Komendant;

3)5) w korpusie podoficerów Służby Więziennej na podstawie rozkazu personalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sporządza i podpisuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, dyrektor okręgowy albo Rektor-Komendant;

4) w korpusie szeregowych Służby Więziennej sporządza i podpisuje organ uprawniony do nadania stopnia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy.

3. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis rozkazu personalnego lub jego kopię włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

§ 7. 1. Wręczenie aktu nadania stopnia następuje w sposób uroczysty.

2. Funkcjonariusza, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu nadania stopnia, powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia tego aktu.

3. W przypadku gdy funkcjonariusz zmarł przed otrzymaniem aktu nadania stopnia albo gdy nadanie stopnia następuje pośmiertnie, akt nadania stopnia wręcza się małżonkowi zmarłego funkcjonariusza albo najbliższemu krewnemu.

§ 8. Obniżenie nadanego stopnia polega na wydaniu postanowienia lub rozkazu personalnego o obniżeniu nadanego stopnia przez organ uprawniony do nadania stopnia. Przepisy § 3 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.6)

§ 9. Anulowanie nadanego stopnia polega na wydaniu postanowienia lub rozkazu personalnego o anulowaniu nadanego stopnia przez organ uprawniony do nadania stopnia. Przepisy § 3 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.7)

§ 10. 1. Funkcjonariuszy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ukończyli szkolenia zawodowe, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2235 oraz z 2021 r. poz. 2223), uznaje się za spełniających wymóg pozytywnego wyniku egzaminu na pierwszy stopień w korpusie odpowiednio: oficerów, chorążych i podoficerów.

2. Funkcjonariuszy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmują stanowisko specjalisty w aresztach śledczych i zakładach karnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej, uznaje się za spełniających wymóg ukończenia szkolenia specjalistycznego.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia8).9)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 stycznia 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 181)10)

STANOWISKA SŁUŻBOWE FUNKCJONARIUSZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ STAŻ SŁUŻBY WYMAGANY DO ZAJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK, RODZAJ WYKSZTAŁCENIA WYMAGANY DO ZAJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK, RODZAJ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO ORAZ ZAWODOWEGO WYMAGANY DO ZAJMOWANIA NIEKTÓRYCH STANOWISK, A TAKŻE MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO STANOWISK W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ

Tabela 1. Centralny Zarząd Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska

Stanowisko służbowe

Kwalifikacje zawodowe w zakresie:

stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy

rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska

rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska

1

oficerski

generał inspektor

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

25 lat służby, w tym 10 lat na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

2

oficerski

generał

zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

20 lat służby, w tym 10 lat służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

3

oficerski

pułkownik

dyrektor biura

12 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

4

oficerski

pułkownik

główny księgowy Służby Więziennej

10 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

według odrębnych przepisów

5

oficerski

pułkownik

główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej

8 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

według odrębnych przepisów

6

oficerski

pułkownik

naczelny lekarz więziennictwa

12 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, specjalizacja

7

oficerski

podpułkownik

zastępca dyrektora biura

12 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

oficerski

podpułkownik

naczelnik wydziału

12 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

9

oficerski

podpułkownik

kierownik zespołu

12 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

10

oficerski

podpułkownik

radca prawny

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

11

oficerski

podpułkownik

legislator

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

wyższe na kierunku prawo, tytuł zawodowy magistra prawa i aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji

12

oficerski

podpułkownik

główny kontroler

12 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

13

oficerski

podpułkownik

starszy kontroler

10 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

14

oficerski

major

kontroler

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

15

oficerski

kapitan

młodszy kontroler

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

16

oficerski

podpułkownik

starszy specjalista

12 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

17

oficerski

podpułkownik

starszy dowódca zmiany SDE2)

12 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

18

oficerski

podpułkownik

specjalista

10 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

19

oficerski

podpułkownik

dowódca zmiany SDE2)

10 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

20

oficerski

major

starszy inspektor

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

21

oficerski

major

młodszy dowódca zmiany SDE2)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

22

oficerski

kapitan

inspektor

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

23

oficerski

podporucznik

młodszy inspektor

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

24

chorążych

starszy chorąży sztabowy

radca prawny

-

-

według odrębnych przepisów

25

chorążych

starszy chorąży sztabowy

legislator

-

-

wyższe na kierunku prawo, tytuł zawodowy magistra prawa i aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji

26

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy wartownik

6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

27

chorążych

chorąży sztabowy

wartownik

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

28

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy inspektor

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

29

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy instruktor

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

30

chorążych

chorąży sztabowy

instruktor

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

31

chorążych

młodszy chorąży

młodszy instruktor

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

32

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy kierowca

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B, C, D

33

chorążych

chorąży sztabowy

kierowca

-

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

34

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy wartownik

6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

35

podoficerski

starszy sierżant

wartownik

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

36

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

technik

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

37

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy kierowca

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B, C, D

38

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

kierowca

-

-

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B

39

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy referent

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

40

podoficerski

sierżant

referent

rok służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

41

podoficerski

kapral

młodszy referent

-

-

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

Tabela 2. Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska

Stanowisko służbowe

Kwalifikacje zawodowe w zakresie:

stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy

rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska

rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska

1

oficerski

generał

dyrektor okręgowy Służby Więziennej

20 lat służby, w tym 10 lat służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

2

oficerski

pułkownik

zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej

12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

3

oficerski

major

główny księgowy

8 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

według odrębnych przepisów

4

oficerski

major

naczelny lekarz

8 lat służby, w tym 5 lat w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, specjalizacja

5

oficerski

major

kierownik zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja albo wyższe3)

6

oficerski

major

zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja albo wyższe3)

7

oficerski

major

starszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja

8

oficerski

kapitan

asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja

9

oficerski

porucznik

młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja

10

oficerski

major

dowódca GISW4)

6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony lub GISW4)

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4)

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

11

oficerski

kapitan

zastępca dowódcy GISW4)

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4)

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4)

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

12

oficerski

major

starszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

6 lat służby

- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu mającego zastosowanie

w medycynie pracy,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia

13

oficerski

kapitan

psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

3 lata służby

- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu mającego zastosowanie

w medycynie pracy,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia

14

oficerski

porucznik

młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

2 lata służby

- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu mającego zastosowanie w medycynie pracy,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia

15

oficerski

kapitan

starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

16

oficerski

porucznik

pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

17

oficerski

podporucznik

młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

18

oficerski

major

radca prawny

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

19

oficerski

major

starszy kontroler

8 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

20

oficerski

major

kontroler

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

21

oficerski

porucznik

młodszy kontroler

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

22

oficerski

major

kierownik zespołu

8 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

23

oficerski

major

specjalista

8 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

24

oficerski

kapitan

starszy inspektor

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

25

oficerski

porucznik

inspektor

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

26

oficerski

podporucznik

młodszy inspektor

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

27

chorążych

starszy chorąży sztabowy

dowódca GISW4)

6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony lub GISW4)

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4)

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

28

chorążych

starszy chorąży sztabowy

zastępca dowódcy GISW4)

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4)

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców GISW4)

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

29

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy operator GISW4)

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4)

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4)

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

30

chorążych

chorąży sztabowy

operator GISW4)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4)

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

31

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

32

chorążych

chorąży sztabowy

pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

33

chorążych

młodszy chorąży

młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

-

-

według odrębnych przepisów

34

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

-

-

wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja

35

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

-

-

wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia

36

chorążych

starszy chorąży sztabowy

radca prawny

-

-

według odrębnych przepisów

37

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy inspektor

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

38

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy instruktor

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

39

chorążych

chorąży sztabowy

instruktor

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

40

chorążych

młodszy chorąży

młodszy instruktor

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

41

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy kierowca

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B, C, D

42

chorążych

chorąży sztabowy

kierowca

-

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

43

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy kierowca

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B, C, D

44

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

kierowca

-

-

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B

45

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

46

podoficerski

starszy sierżant

pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

47

podoficerski

sierżant

młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

-

-

według odrębnych przepisów

47a

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

zastępca dowódcy GISW4)

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4)

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4)

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

48

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy operator GISW4)

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony lub GISW4)

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4)

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

49

podoficerski

starszy sierżant

operator GISW4)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla funkcjonariuszy GISW4)

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

50

podoficerski

sierżant

młodszy operator GISW4)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

51

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

technik

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

52

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy referent

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

53

podoficerski

sierżant

referent

rok służby

szkolenie wstępne

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

54

podoficerski

kapral

młodszy referent

-

-

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

Tabela 3. Uczelnia Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska

Stanowisko służbowe

Kwalifikacje zawodowe w zakresie:

stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy

rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5)

rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska

1

oficerski

generał

Rektor-Komendant

12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

stopień naukowy doktora

2

oficerski

pułkownik

prorektor

10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

stopień naukowy doktora

3

oficerski

pułkownik

kanclerz

10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

4

oficerski

podpułkownik

zastępca kanclerza

8 lat służby, w tym 2 lata służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień

w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

5

oficerski

pułkownik

profesor

10 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

6

oficerski

podpułkownik

profesor Uczelni1)

10 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

7

oficerski

podpułkownik

główny księgowy

8 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

według odrębnych przepisów

8

oficerski

podpułkownik

kierownik działu

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

9

oficerski

major

zastępca kierownika działu

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

10

oficerski

major

adiunkt

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

11

oficerski

major

starszy kustosz dyplomowany

8 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

12

oficerski

kapitan

kustosz dyplomowany

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

13

oficerski

major

radca prawny

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

14

oficerski

major

starszy wykładowca

8 lat służby, w tym 4 lata na stanowisku dydaktycznym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

15

oficerski

major

wykładowca

6 lat służby, w tym 3 lata na stanowisku dydaktycznym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

16

oficerski

kapitan

młodszy wykładowca

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

17

oficerski

major

asystent

-

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

18

oficerski

kapitan

adiunkt biblioteczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

19

oficerski

kapitan

lektor

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

20

oficerski

major

dowódca kompanii

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

21

oficerski

podpułkownik

starszy specjalista

10 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

22

oficerski

major

specjalista

8 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

23

oficerski

kapitan

starszy inspektor

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

24

oficerski

porucznik

inspektor

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

25

oficerski

podpułkownik

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

26

oficerski

major

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

27

oficerski

porucznik

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

28

oficerski

podporucznik

młodszy inspektor

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

29

oficerski

podporucznik

asystent biblioteczny

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

30

oficerski

kapitan

starsza pielęgniarka

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

31

oficerski

porucznik

pielęgniarka

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

32

oficerski

podporucznik

młodsza pielęgniarka

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

33

oficerski

kapitan

starszy ratownik medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

34

oficerski

porucznik

ratownik medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

35

oficerski

podporucznik

młodszy ratownik medyczny

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

36

chorążych

starszy chorąży sztabowy

radca prawny

-

-

według odrębnych przepisów

37

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

-

-

według odrębnych przepisów

38

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy inspektor

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

39

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy instruktor

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

40

chorążych

chorąży sztabowy

instruktor

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

41

chorążych

młodszy chorąży

młodszy instruktor

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

42

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starsza pielęgniarka

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

43

chorążych

chorąży sztabowy

pielęgniarka

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

44

chorążych

młodszy chorąży

młodsza pielęgniarka

-

-

według odrębnych przepisów

45

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy ratownik medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

46

chorążych

chorąży sztabowy

ratownik medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

47

chorążych

młodszy chorąży

młodszy ratownik medyczny

-

-

według odrębnych przepisów

48

chorążych

starszy chorąży sztabowy

szef kuchni

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny mający zastosowanie w żywieniu zbiorowym

49

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy kierowca

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B, C, D

50

chorążych

chorąży sztabowy

kierowca

-

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

51

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

technik

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

52

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy kierowca

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B, C, D

53

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

kierowca

-

-

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B

54

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy magazynier

6 lat służby

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

55

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

szef kuchni

-

-

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz

- kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy nauczania obejmowały przygotowanie i wydawanie dań, lub

- ukończone szkolenie dla kucharzy

56

podoficerski

starszy sierżant

konserwator

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

57

podoficerski

starszy sierżant

magazynier

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

58

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starsza pielęgniarka

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

59

podoficerski

starszy sierżant

pielęgniarka

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

60

podoficerski

sierżant

młodsza pielęgniarka

-

-

według odrębnych przepisów

61

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy ratownik medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

62

podoficerski

starszy sierżant

ratownik medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

63

podoficerski

sierżant

młodszy ratownik medyczny

-

-

według odrębnych przepisów

64

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy referent

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

65

podoficerski

sierżant

referent

rok służby

szkolenie wstępne

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

66

podoficerski

kapral

młodszy referent

-

-

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Tabela 4. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia Służby Więziennej, ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska

Stanowisko służbowe

Kwalifikacje zawodowe w zakresie:

stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy

rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5)

rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska

1

oficerski

pułkownik

komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

2

oficerski

podpułkownik

zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

3

oficerski

pułkownik

komendant ośrodka szkolenia

10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

4

oficerski

podpułkownik

zastępca komendanta ośrodka szkolenia

10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

5

oficerski

podpułkownik

komendant ośrodka doskonalenia kadr

10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

6

oficerski

major

zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr

10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

7

oficerski

major

główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia; główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

według odrębnych przepisów

8

oficerski

podpułkownik

kierownik zakładu

8 lat służby, w tym 4 lata praktyki w dydaktyce

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

- przygotowanie pedagogiczne

9

oficerski

major

kierownik oddziału zamiejscowego

8 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

10

oficerski

major

kierownik ambulatorium

6 lat pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym albo wyższe5)

11

oficerski

major

kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia; kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr

6 lat służby

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

12

oficerski

major

zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

6 lat służby

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

13

oficerski

major

kierownik zespołu

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

14

oficerski

major

radca prawny

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

15

oficerski

major

starszy wykładowca

8 lat służby, w tym 4 lata na stanowisku dydaktycznym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

- przygotowanie pedagogiczne

16

oficerski

kapitan

wykładowca

6 lat służby, w tym 3 lata na stanowisku dydaktycznym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

- przygotowanie pedagogiczne

17

oficerski

porucznik

młodszy wykładowca

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

- tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

- przygotowanie pedagogiczne

18

oficerski

major

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

19

oficerski

kapitan

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

20

oficerski

porucznik

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

21

oficerski

kapitan

dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

22

oficerski

kapitan

dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia

6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

23

oficerski

kapitan

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

24

oficerski

major

specjalista

8 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

25

oficerski

kapitan

starszy inspektor

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

26

oficerski

porucznik

inspektor

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

27

oficerski

podporucznik

młodszy inspektor

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

28

oficerski

kapitan

starsza pielęgniarka

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

29

oficerski

porucznik

pielęgniarka

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

30

oficerski

podporucznik

młodsza pielęgniarka

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

31

oficerski

kapitan

starszy ratownik medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

32

oficerski

porucznik

ratownik medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

33

oficerski

podporucznik

młodszy ratownik medyczny

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

34

chorążych

starszy chorąży sztabowy

radca prawny

-

-

według odrębnych przepisów

35

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

-

-

według odrębnych przepisów

36

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy inspektor

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

37

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy instruktor

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

38

chorążych

chorąży sztabowy

instruktor

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

39

chorążych

młodszy chorąży

młodszy instruktor

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

40

chorążych

starszy chorąży sztabowy

dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia

6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

41

chorążych

starszy chorąży sztabowy

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

42

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy oddziałowy

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

43

chorążych

chorąży sztabowy

oddziałowy

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

44

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starsza pielęgniarka

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

45

chorążych

chorąży sztabowy

pielęgniarka

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

46

chorążych

młodszy chorąży

młodsza pielęgniarka

-

-

według odrębnych przepisów

47

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy ratownik medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

48

chorążych

chorąży sztabowy

ratownik medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

49

chorążych

młodszy chorąży

młodszy ratownik medyczny

-

-

według odrębnych przepisów

50

chorążych

starszy chorąży sztabowy

szef kuchni

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny mający zastosowanie w żywieniu zbiorowym

51

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy kierowca

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B, C, D

52

chorążych

chorąży sztabowy

kierowca

-

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

52a

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

53

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy oddziałowy

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- szkolenie zawodowe,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

54

podoficerski

starszy sierżant

oddziałowy

2 lata służby

- szkolenie zawodowe,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

55

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

technik

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

56

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy kierowca

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B, C, D

57

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

kierowca

-

-

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B

58

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starsza pielęgniarka

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

59

podoficerski

starszy sierżant

pielęgniarka

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

60

podoficerski

sierżant

młodsza pielęgniarka

-

-

według odrębnych przepisów

61

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy ratownik medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

62

podoficerski

starszy sierżant

ratownik medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

63

podoficerski

sierżant

młodszy ratownik medyczny

-

-

według odrębnych przepisów

64

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy magazynier

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

65

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

szef kuchni

-

-

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz

- kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy nauczania obejmowały przygotowanie i wydawanie dań, lub

- ukończone szkolenie dla kucharzy

66

podoficerski

starszy sierżant

konserwator

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

67

podoficerski

starszy sierżant

magazynier

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

68

podoficerski

sierżant

starszy strażnik

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

69

podoficerski

kapral

strażnik

-

-

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

70

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy referent

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

71

podoficerski

sierżant

referent

rok służby

szkolenie wstępne

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

72

podoficerski

kapral

młodszy referent

-

-

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Tabela 5. Areszty śledcze, zakłady karne

Lp.

Korpus

Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska

Stanowisko służbowe

Kwalifikacje zawodowe w zakresie:

stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy

rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5)

rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska

1

oficerski

pułkownik

dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

2

oficerski

podpułkownik

dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

3

oficerski

podpułkownik

zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

4

oficerski

major

zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

5

oficerski

major

główny księgowy

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

według odrębnych przepisów

6

oficerski

major

kierownik oddziału powyżej 200 miejsc

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

7

oficerski

major

kierownik oddziału poniżej 200 miejsc

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

oficerski

major

kierownik działu

6 lat służby, w tym 3 lata w danym pionie służby

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień

w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

9

oficerski

major

kierownik domu matki i dziecka

6 lat służby, w tym 3 lata służby w pionie penitencjarnym, terapeutycznym, diagnostycznym lub domu matki i dziecka

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji

10

oficerski

major

kierownik ośrodka diagnostycznego

6 lat służby

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia

11

oficerski

major

radca prawny

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

12

oficerski

major

zastępca kierownika działu

6 lat służby

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

13

oficerski

major

kierownik zespołu

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

14

oficerski

major

dowódca zmiany

6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

dowódca zmiany w oddziale zewnętrznym realizujący czynności administracyjne lub w oddziale zewnętrznym powyżej 200 miejsc

15

oficerski

kapitan

zastępca dowódcy zmiany

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

16

oficerski

major

starszy wychowawca

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych lub studia podyplomowe

z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych

tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji

17

oficerski

kapitan

wychowawca

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych lub studia podyplomowe

z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych

tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji

18

oficerski

porucznik

młodszy wychowawca

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych

tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji

19

oficerski

major

starszy psycholog

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych

wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia

20

oficerski

kapitan

psycholog

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych

wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia

21

oficerski

porucznik

młodszy psycholog

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- szkolenie specjalistyczne z zakresu prowadzenia oddziaływań psychologicznych lub terapeutycznych lub studia podyplomowe z zakresu prowadzenia oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych

wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia

22

oficerski

major

specjalista

8 lat służby

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

23

oficerski

kapitan

starszy inspektor

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

24

oficerski

porucznik

inspektor

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

25

oficerski

podporucznik

młodszy inspektor

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

26

chorążych

starszy chorąży sztabowy

radca prawny

-

-

według odrębnych przepisów

27

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy wychowawca

-

-

tytuł zawodowy magistra mający zastosowanie w resocjalizacji

28

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy psycholog

-

-

wykształcenie wyższe w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia lub ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku psychologia

29

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy inspektor

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

30

chorążych

starszy chorąży sztabowy

dowódca zmiany

6 lat służby, w tym 4 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

dowódca zmiany w oddziale zewnętrznym realizujący czynności administracyjne lub w oddziale zewnętrznym powyżej 200 miejsc

31

chorążych

starszy chorąży sztabowy

zastępca dowódcy zmiany

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

32

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy instruktor

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

33

chorążych

chorąży sztabowy

instruktor

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

34

chorążych

młodszy chorąży

młodszy instruktor

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

35

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy oddziałowy

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

36

chorążych

chorąży sztabowy

oddziałowy

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

37

chorążych

starszy chorąży sztabowy

szef kuchni

-

-

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny mający zastosowanie w żywieniu zbiorowym lub studia podyplomowe mające zastosowanie w żywieniu zbiorowym

38

chorążych

starszy chorąży sztabowy

dowódca grupy konwojowej

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

39

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy kierowca

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B, C, D

40

chorążych

chorąży sztabowy

kierowca

-

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

40a

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

zastępca dowódcy zmiany

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla dowódców zmian

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

41

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy oddziałowy

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

42

podoficerski

starszy sierżant

oddziałowy

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne dla oddziałowych

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

43

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

technik

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

44

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy kierowca

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B, C, D

45

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

kierowca

-

-

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B

46

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy magazynier

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

47

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

szef kuchni

-

-

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz

- kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy nauczania obejmowały przygotowanie i wydawanie dań, lub

- ukończone szkolenie dla kucharzy

48

podoficerski

starszy sierżant

magazynier

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

49

podoficerski

starszy sierżant

konserwator

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

50

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

dowódca grupy konwojowej

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie ochrony

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

51

podoficerski

sierżant

starszy strażnik

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

52

podoficerski

kapral

strażnik

-

-

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

53

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy referent

4 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

54

podoficerski

sierżant

referent

rok służby

szkolenie wstępne

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

55

podoficerski

kapral

młodszy referent

-

-

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 

Tabela 6. Areszty śledcze, zakłady karne - podmioty lecznicze działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej6)

Lp.

Korpus

Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska

Stanowisko służbowe

Kwalifikacje zawodowe w zakresie:

stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy

rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska5)

rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska

1

oficerski

major

dyrektor szpitala

6 lat pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja

2

oficerski

major

kierownik ambulatorium

3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

wyższe na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym albo wyższe medyczne I i II stopnia lub jednolite5)

3

oficerski

major

ordynator

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

wyższe na kierunku lekarskim, specjalizacja

4

oficerski

major

kierownik poradni, pracowni

6 lat służby

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

5

oficerski

major

kierownik apteki zakładowej

3 lata pracy w zawodzie, w tym 2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

wyższe na kierunku farmacja

6

oficerski

major

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

7

oficerski

kapitan

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

8

oficerski

porucznik

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

9

oficerski

kapitan

przełożona pielęgniarek7)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

10

oficerski

kapitan

pielęgniarka oddziałowa7) / położna oddziałowa7)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

11

oficerski

kapitan

starsza pielęgniarka / starsza położna7)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

12

oficerski

porucznik

pielęgniarka/ położna7)

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

13

oficerski

podporucznik

młodsza pielęgniarka / młodsza położna7)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

14

oficerski

kapitan

starszy ratownik medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

15

oficerski

porucznik

ratownik medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

16

oficerski

podporucznik

młodszy ratownik medyczny

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

według odrębnych przepisów

17

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

-

-

wyższe medyczne lub inne wyższe kierunkowe

18

chorążych

starszy chorąży sztabowy

pielęgniarka oddziałowa7) / położna oddziałowa7)

3 lata służby lub pracy w zawodzie

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

19

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starsza pielęgniarka / starsza położna7)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

20

chorążych

chorąży sztabowy

pielęgniarka/ położna7)

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

21

chorążych

młodszy chorąży

młodsza pielęgniarka / młodsza położna7)

-

-

według odrębnych przepisów

22

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy ratownik medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

23

chorążych

chorąży sztabowy

ratownik medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

24

chorążych

młodszy chorąży

młodszy ratownik medyczny

-

-

według odrębnych przepisów

25

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy opiekun medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

26

chorążych

chorąży sztabowy

opiekun medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

według odrębnych przepisów

27

chorążych

młodszy chorąży

młodszy opiekun medyczny

-

-

według odrębnych przepisów

28

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

technik medyczny

-

-

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

29

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

pielęgniarka oddziałowa7)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

30

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starsza pielęgniarka / starsza położna7)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

31

podoficerski

starszy sierżant

pielęgniarka/ położna7)

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

32

podoficerski

sierżant

młodsza pielęgniarka / młodsza położna7)

-

-

według odrębnych przepisów

33

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy ratownik medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

34

podoficerski

starszy sierżant

ratownik medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

35

podoficerski

sierżant

młodszy ratownik medyczny

-

-

według odrębnych przepisów

36

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy opiekun medyczny

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

37

podoficerski

starszy sierżant

opiekun medyczny

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

według odrębnych przepisów

38

podoficerski

sierżant

młodszy opiekun medyczny

-

-

według odrębnych przepisów

Tabela 7. Areszty śledcze, zakłady karne - System Dozoru Elektronicznego6)

Lp.

Korpus

Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska

Stanowisko służbowe

Kwalifikacje zawodowe w zakresie:

stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy

rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego lub egzaminów wymaganych do zajmowania stanowiska

rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska

1

oficerski

major

kierownik terenowy SDE2)

6 lat służby, w tym 3 lata w pionie SDE2)

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów,

- studia podyplomowe na Uczelni1),

w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami organizacyjnymi

- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

2

oficerski

major

specjalista terenowy SDE2)

8 lat służby

- szkolenie specjalistyczne,

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

3

oficerski

kapitan

starszy inspektor terenowy SDE2)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

4

oficerski

porucznik

inspektor terenowy SDE2)

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

5

oficerski

podporucznik

młodszy inspektor terenowy SDE2)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów

- tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

6

chorążych

starszy chorąży sztabowy

młodszy inspektor terenowy SDE2)

-

-

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

7

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy instruktor terenowy SDE2)

6 lat służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

8

chorążych

chorąży sztabowy

instruktor terenowy SDE2)

3 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

9

chorążych

młodszy chorąży

młodszy instruktor terenowy SDE2)

-

-

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

10

chorążych

starszy chorąży sztabowy

starszy technik terenowy SDE2)

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie SDE2)

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

11

chorążych

chorąży sztabowy

technik terenowy SDE2)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

- szkolenie specjalistyczne

- tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,

- prawo jazdy kategorii B

12

podoficerski

starszy sierżant sztabowy

starszy technik terenowy SDE2)

4 lata służby, w tym 2 lata w pionie SDE2)

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B

13

podoficerski

starszy sierżant

technik terenowy SDE2)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów,

- szkolenie specjalistyczne

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B

14

podoficerski

sierżant

starszy referent terenowy SDE2)

2 lata służby

- pozytywny wynik egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B

15

podoficerski

kapral

referent terenowy SDE2)

-

szkolenie wstępne

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B

16

podoficerski

kapral

młodszy referent terenowy SDE2)

-

-

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- prawo jazdy kategorii B

 

Tabela 8. (uchylona)

Objaśnienia:

1) Uczelnia Służby Więziennej.

2) SDE - System Dozoru Elektronicznego.

3) Mianowanie na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy i jego zastępcy funkcjonariusza posiadającego wykształcenie wyższe - za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

4) GISW - Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.

5) Mianowanie na stanowisko kierownika ambulatorium funkcjonariusza posiadającego wykształcenie wyższe medyczne - I i II stopnia lub jednolite - za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

6) W zakresie stanowisk niewymienionych w tabeli stosuje się odpowiednio tabelę 5. Areszty śledcze, zakłady karne.

7) W areszcie śledczym lub w zakładzie karnym, w którym funkcjonuje szpital.

1) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1613), które weszło w życie z dniem 9 grudnia 2025 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Zdanie drugie ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Zdanie drugie ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 stycznia 2023 r.

9) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2235 oraz z 2021 r. poz. 2223), które zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1718), które weszło w życie z dniem 26 grudnia 2024 r.; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

  • Data ogłoszenia: 2026-02-18
  • Data wejścia w życie: 2026-02-18
  • Data obowiązywania: 2026-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

