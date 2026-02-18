REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 182

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 lutego 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności (Dz. U. poz. 920) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wniosek złożony niezgodnie z § 2 pkt 1 przekazuje się do właściwego dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, a w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, do Dyrektora Generalnego. Wniosku nie przekazuje się, jeżeli:

1) wnioskodawca nie jest uprawniony do uzyskania żądanych informacji lub udostępnienia danych osobowych;

2) dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, do którego wpłynął wniosek, posiada żądane informacje lub dane osobowe.”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek złożony w postaci elektronicznej załatwia się elektronicznie. Jeżeli nie ma możliwości załatwienia wniosku elektronicznie, należy uczynić odpowiednią adnotację urzędową na wniosku i załatwić wniosek w postaci papierowej.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Do wniosków o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności złożonych na podstawie § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI LUB UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH O OSOBIE OBECNIE LUB UPRZEDNIO POZBAWIONEJ WOLNOŚCI W ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE ŚLEDCZYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 182)

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI LUB UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH O OSOBIE OBECNIE LUB UPRZEDNIO POZBAWIONEJ WOLNOŚCI W ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE ŚLEDCZYM

infoRgrafikainfoRgrafika


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-18
  • Data wejścia w życie: 2026-03-05
  • Data obowiązywania: 2026-03-05
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

