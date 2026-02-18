§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności (Dz. U. poz. 920) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wniosek złożony niezgodnie z § 2 pkt 1 przekazuje się do właściwego dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, a w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, do Dyrektora Generalnego. Wniosku nie przekazuje się, jeżeli:

1) wnioskodawca nie jest uprawniony do uzyskania żądanych informacji lub udostępnienia danych osobowych;

2) dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, do którego wpłynął wniosek, posiada żądane informacje lub dane osobowe.”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek złożony w postaci elektronicznej załatwia się elektronicznie. Jeżeli nie ma możliwości załatwienia wniosku elektronicznie, należy uczynić odpowiednią adnotację urzędową na wniosku i załatwić wniosek w postaci papierowej.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.