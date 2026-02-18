REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 182
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności
Na podstawie art. 24a ust. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Wniosek złożony niezgodnie z § 2 pkt 1 przekazuje się do właściwego dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego, a w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, do Dyrektora Generalnego. Wniosku nie przekazuje się, jeżeli:
1) wnioskodawca nie jest uprawniony do uzyskania żądanych informacji lub udostępnienia danych osobowych;
2) dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, do którego wpłynął wniosek, posiada żądane informacje lub dane osobowe.”;
2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek złożony w postaci elektronicznej załatwia się elektronicznie. Jeżeli nie ma możliwości załatwienia wniosku elektronicznie, należy uczynić odpowiednią adnotację urzędową na wniosku i załatwić wniosek w postaci papierowej.”;
3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 182)
WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI LUB UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH O OSOBIE OBECNIE LUB UPRZEDNIO POZBAWIONEJ WOLNOŚCI W ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE ŚLEDCZYM
- Data ogłoszenia: 2026-02-18
- Data wejścia w życie: 2026-03-05
- Data obowiązywania: 2026-03-05
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka
REKLAMA
USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy – Kodeks cywilny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2026 r. w sprawie przekazywania wniosków z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
REKLAMA