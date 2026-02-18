REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 183

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 183

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 14 lutego 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 oraz z 2025 r. poz. 1795) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka (Dz. U. poz. 1906 oraz z 2025 r. poz. 268, 1264 i 1713) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Załącznik 1. [OBSZAR, NA KTÓRYM WYSTĘPUJE CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA LUB ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA TEJ CHOROBY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 183)

OBSZAR, NA KTÓRYM WYSTĘPUJE CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA LUB ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA TEJ CHOROBY

Obszar, na którym występuje choroba niebieskiego języka lub zagrożenie wystąpienia tej choroby, obejmuje:

1) województwo dolnośląskie;

2) województwo kujawsko-pomorskie;

3) województwo lubuskie;

4) województwo łódzkie;

5) województwo opolskie;

6) województwo pomorskie;

7) województwo śląskie;

8) województwo warmińsko-mazurskie;

9) województwo wielkopolskie;

10) województwo zachodniopomorskie;

11) w województwie małopolskim:

a) powiat chrzanowski,

b) powiat olkuski,

c) powiat oświęcimski;

12) w województwie mazowieckim:

a) powiat ciechanowski,

b) powiat gostyniński,

c) powiat makowski,

d) powiat mławski,

e) powiat ostrołęcki,

f) miasto na prawach powiatu Ostrołęka,

g) powiat płocki,

h) miasto na prawach powiatu Płock,

i) powiat przasnyski,

j) powiat pułtuski,

k) powiat sierpecki,

l) powiat żuromiński,

m) w powiecie nowodworskim - gminę Nasielsk,

n) w powiecie ostrowskim:

- gminę Andrzejewo,

- gminę Ostrów Mazowiecka,

- miasto Ostrów Mazowiecka,

- gminę Stary Lubotyń,

- gminę Wąsewo,

o) w powiecie płońskim:

- gminę Baboszewo,

- gminę Czerwińsk nad Wisłą,

- gminę Dzierzążnia,

- gminę Joniec,

- gminę Naruszewo,

- gminę Nowe Miasto,

- gminę Płońsk,

- miasto Płońsk,

- gminę Raciąż,

- miasto Raciąż,

- gminę Sochocin,

p) w powiecie sochaczewskim:

- gminę Brochów,

- gminę Iłów,

- gminę Młodzieszyn,

- gminę Nowa Sucha,

- gminę Rybno,

- gminę Sochaczew,

- miasto Sochaczew,

q) w powiecie wyszkowskim:

- gminę Długosiodło,

- gminę Rząśnik,

- gminę Somianka;

13) w województwie podlaskim:

a) powiat augustowski,

b) powiat białostocki,

c) miasto na prawach powiatu Białystok,

d) powiat grajewski,

e) powiat kolneński,

f) powiat łomżyński,

g) miasto na prawach powiatu Łomża,

h) powiat moniecki,

i) powiat sejneński,

j) powiat sokólski,

k) powiat suwalski,

l) miasto na prawach powiatu Suwałki,

m) powiat zambrowski,

n) w powiecie wysokomazowieckim:

- gminę Czyżew,

- gminę Kobylin-Borzymy,

- gminę Kulesze Kościelne,

- gminę Nowe Piekuty,

- gminę Sokoły,

- gminę Szepietowo,

- gminę Wysokie Mazowieckie,

- miasto Wysokie Mazowieckie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-18
  • Data wejścia w życie: 2026-02-19
  • Data obowiązywania: 2026-02-19
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

