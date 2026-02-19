REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 190
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 grudnia 2025 r.
w sprawie mocy obowiązującej Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Nancy dnia 9 maja 2025 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o ratyfikacji Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Nancy dnia 9 maja 2025 r. (Dz. U. poz. 1445) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 grudnia 2025 r. ratyfikował wyżej wymieniony traktat.
Zgodnie z art. 16 traktatu wchodzi on w życie dnia 22 stycznia 2026 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 19 ust. 2 traktatu dnia 22 stycznia 2026 r. traci moc Traktat o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, sporządzony w Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. poz. 415).
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
