§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2025 r. poz. 88) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wzór świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) wizualizację świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na ekranie urządzenia mobilnego;

3b) sposób postępowania przy wydawaniu świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz duplikatów tych świadectw w przypadku ich utraty;”;

2) w § 22:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 5,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego do wniosku należy dołączyć również fotografię przedstawiającą wizerunek kandydata, zgodną z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753).”;

3) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

„Sposób prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych oraz sposób postępowania przy wydawaniu świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz duplikatów tych świadectw w przypadku ich utraty”;

4) uchyla się § 43;

5) w § 44:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i ustęp ten otrzymuje brzmienie:

„1. Wzór świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wizualizację świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości udostępnianego w postaci dokumentu mobilnego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019) określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.”;

6) § 44a otrzymuje brzmienie:

„§ 44a. Osoba, o której mowa w art. 192 ust. 2 ustawy, może złożyć wniosek o wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Przepis § 22 ust. 3a stosuje się.”;

7) w § 45:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W takiej sytuacji wydaje się świadectwo z adnotacją „Duplikat”.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rzeczoznawca majątkowy wraz z wnioskiem składa oświadczenie o utracie oryginału świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.”;

8) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku aktualizacji danych zawartych w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych, na wniosek rzeczoznawcy majątkowego, może być wydane nowe świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Z chwilą wydania nowego świadectwa dotychczasowe świadectwo traci ważność.”;

9) po § 46 dodaje się § 46a w brzmieniu:

„§ 46a. W przypadkach, o których mowa w § 44a, § 45 ust. 1 i § 46 ust. 1, świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wydaje się po uiszczeniu opłaty za jego wydanie. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa wynosi 90 zł. Do wniosku, o którym mowa w § 44a, § 45 ust. 1 albo § 46 ust. 1, załącza się dowód uiszczenia tej opłaty.”;

10) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. Osoby, które uzyskały uprawnienia, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy, mogą złożyć wniosek o wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Przepis § 22 ust. 3a stosuje się, a przepisy § 46a stosuje się odpowiednio.”;

11) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

12) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.