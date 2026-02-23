REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 201
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 12 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
Na podstawie art. 197 pkt 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, 1222, 1717 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 1077 i 1080) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wzór świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;”,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:
„3a) wizualizację świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na ekranie urządzenia mobilnego;
3b) sposób postępowania przy wydawaniu świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz duplikatów tych świadectw w przypadku ich utraty;”;
2) w § 22:
a) w ust. 3 uchyla się pkt 5,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego do wniosku należy dołączyć również fotografię przedstawiającą wizerunek kandydata, zgodną z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753).”;
3) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
„Sposób prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych oraz sposób postępowania przy wydawaniu świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz duplikatów tych świadectw w przypadku ich utraty”;
4) uchyla się § 43;
5) w § 44:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i ustęp ten otrzymuje brzmienie:
„1. Wzór świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Wizualizację świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości udostępnianego w postaci dokumentu mobilnego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019) określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.”;
6) § 44a otrzymuje brzmienie:
„§ 44a. Osoba, o której mowa w art. 192 ust. 2 ustawy, może złożyć wniosek o wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Przepis § 22 ust. 3a stosuje się.”;
7) w § 45:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W takiej sytuacji wydaje się świadectwo z adnotacją „Duplikat”.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rzeczoznawca majątkowy wraz z wnioskiem składa oświadczenie o utracie oryginału świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.”;
8) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku aktualizacji danych zawartych w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych, na wniosek rzeczoznawcy majątkowego, może być wydane nowe świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Z chwilą wydania nowego świadectwa dotychczasowe świadectwo traci ważność.”;
9) po § 46 dodaje się § 46a w brzmieniu:
„§ 46a. W przypadkach, o których mowa w § 44a, § 45 ust. 1 i § 46 ust. 1, świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wydaje się po uiszczeniu opłaty za jego wydanie. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa wynosi 90 zł. Do wniosku, o którym mowa w § 44a, § 45 ust. 1 albo § 46 ust. 1, załącza się dowód uiszczenia tej opłaty.”;
10) § 49 otrzymuje brzmienie:
„§ 49. Osoby, które uzyskały uprawnienia, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy, mogą złożyć wniosek o wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Przepis § 22 ust. 3a stosuje się, a przepisy § 46a stosuje się odpowiednio.”;
11) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
12) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 90 zł;
2) do wniosku, o którym mowa w tym przepisie, załącza się dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt 1.
3. Z chwilą wydania nowego świadectwa, o którym mowa w ust. 1, dotychczasowe świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości traci ważność.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
i Gospodarki z dnia 12 lutego 2026 r. (poz. 201)
Załącznik nr 1
WZÓR ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI
awers
rewers
Opis wzoru Świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
1. Format dokumentu: dwustronna karta w formacie ID-1.
2. Podłoże: poliwęglan, niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, umożliwiające trwałe naniesienie szaty graficznej, danych personalnych, identyfikacyjnych oraz elementów zabezpieczających.
3. Awers:
a) dwukolorowe tło giloszowe zawierające reliefowe napisy „RzM”, wykonane w technice druku irysowego,
b) mikrodruki pozytywowe i negatywowy, zawierające wielokrotnie powtórzony tekst „RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY”, wykonany w technice druku irysowego,
c) reliefowy element graficzny przedstawiający orła w koronie,
d) mikrodruki pozytywowe, zawierające wielokrotnie powtórzony tekst „RzM”,
e) nazwa dokumentu „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI” w dwóch wierszach,
f) napis „IMIĘ”,
g) napis „NAZWISKO”,
h) napis „TYTUŁ ZAWODOWY”,
i) napis „NUMER UPRAWNIEŃ”,
j) pole do umieszczenia wizerunku twarzy rzeczoznawcy majątkowego.
4. Rewers:
a) dwukolorowe tło giloszowe zawierające reliefowe napisy „RzM”, wykonane w technice druku irysowego,
b) mikrodruki pozytywowe zawierające wielokrotnie powtórzony tekst „RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY”, wykonane w technice druku irysowego,
c) indywidualny numer blankietu dokumentu składający się z pięciu cyfr, nanoszony techniką grawerowania laserowego,
d) nazwa dokumentu „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI” w dwóch wierszach,
e) napis „DATA WYDANIA”,
f) napis „ORGAN WYDAJĄCY” i „PIECZĘĆ MINISTRA”,
g) napis „DATA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ”,
h) napis „PODSTAWA PRAWNA”,
i) napis „NUMER BLANKIETU”.
5. Blankiet świadectwa jest personalizowany techniką grawerowania laserowego. W procesie personalizacji są nanoszone następujące dane:
a) na awersie:
- imię rzeczoznawcy majątkowego,
- nazwisko rzeczoznawcy majątkowego,
- „RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY”,
- numer uprawnień,
- wizerunek twarzy rzeczoznawcy majątkowego zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753),
b) na rewersie:
- data wydania świadectwa w układzie DD.MM.RRRR,
- nazwa organu wydającego świadectwo,
- odwzorowanie pieczęci organu wydającego świadectwo,
- data uzyskania uprawnień w układzie DD.MM.RRRR,
- podstawa prawna wydania świadectwa,
- kod kreskowy.
6. W przypadku wydawania duplikatu świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości napis „DUPLIKAT” nanoszony jest w procesie personalizacji.
Załącznik nr 2
WIZUALIZACJA ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UDOSTĘPNIANEGO W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO
Opis wizualizacji
Na świadectwie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w postaci dokumentu mobilnego umieszcza się:
1) nazwę dokumentu „Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości”;
2) imię rzeczoznawcy majątkowego;
3) nazwisko rzeczoznawcy majątkowego;
4) tytuł zawodowy;
5) numer uprawnień;
6) datę uzyskania uprawnień;
7) wizerunek twarzy rzeczoznawcy majątkowego zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753).
- Data ogłoszenia: 2026-02-23
- Data wejścia w życie: 2026-03-10
- Data obowiązywania: 2026-03-10
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
REKLAMA