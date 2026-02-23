REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 201

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 12 lutego 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 197 pkt 1-5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, 1222, 1717 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 1077 i 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z 2025 r. poz. 88) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wzór świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) wizualizację świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości na ekranie urządzenia mobilnego;

3b) sposób postępowania przy wydawaniu świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz duplikatów tych świadectw w przypadku ich utraty;”;

2) w § 22:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 5,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego do wniosku należy dołączyć również fotografię przedstawiającą wizerunek kandydata, zgodną z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753).”;

3) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

„Sposób prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych oraz sposób postępowania przy wydawaniu świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz duplikatów tych świadectw w przypadku ich utraty”;

4) uchyla się § 43;

5) w § 44:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i ustęp ten otrzymuje brzmienie:

„1. Wzór świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wizualizację świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości udostępnianego w postaci dokumentu mobilnego w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019) określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.”;

6) § 44a otrzymuje brzmienie:

„§ 44a. Osoba, o której mowa w art. 192 ust. 2 ustawy, może złożyć wniosek o wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Przepis § 22 ust. 3a stosuje się.”;

7) w § 45:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W takiej sytuacji wydaje się świadectwo z adnotacją „Duplikat”.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rzeczoznawca majątkowy wraz z wnioskiem składa oświadczenie o utracie oryginału świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.”;

8) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku aktualizacji danych zawartych w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych, na wniosek rzeczoznawcy majątkowego, może być wydane nowe świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Z chwilą wydania nowego świadectwa dotychczasowe świadectwo traci ważność.”;

9) po § 46 dodaje się § 46a w brzmieniu:

„§ 46a. W przypadkach, o których mowa w § 44a, § 45 ust. 1 i § 46 ust. 1, świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wydaje się po uiszczeniu opłaty za jego wydanie. Wysokość opłaty za wydanie świadectwa wynosi 90 zł. Do wniosku, o którym mowa w § 44a, § 45 ust. 1 albo § 46 ust. 1, załącza się dowód uiszczenia tej opłaty.”;

10) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. Osoby, które uzyskały uprawnienia, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy, mogą złożyć wniosek o wydanie świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Przepis § 22 ust. 3a stosuje się, a przepisy § 46a stosuje się odpowiednio.”;

11) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

12) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

1. Na wniosek rzeczoznawcy majątkowego wydane mu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości może zostać wymienione na nowe świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 90 zł;

2) do wniosku, o którym mowa w tym przepisie, załącza się dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt 1.

3. Z chwilą wydania nowego świadectwa, o którym mowa w ust. 1, dotychczasowe świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości traci ważność.

§ 3.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia fotografie kandydatów posiadających obywatelstwo polskie załączone do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z przepisami dotychczasowymi są zwracane tym osobom wraz ze świadectwem nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości albo z decyzją odmawiającą nadania tych uprawnień albo umarzającą postępowanie.

§ 4.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie duplikatu świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wydaje się świadectwo zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z adnotacją „Duplikat”.

§ 5.

Świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [WZÓR ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
i Gospodarki z dnia 12 lutego 2026 r. (poz. 201)

Załącznik nr 1

WZÓR ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

awers

infoRgrafika

rewers

infoRgrafika

Opis wzoru Świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

1. Format dokumentu: dwustronna karta w formacie ID-1.

2. Podłoże: poliwęglan, niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, umożliwiające trwałe naniesienie szaty graficznej, danych personalnych, identyfikacyjnych oraz elementów zabezpieczających.

3. Awers:

a) dwukolorowe tło giloszowe zawierające reliefowe napisy „RzM”, wykonane w technice druku irysowego,

b) mikrodruki pozytywowe i negatywowy, zawierające wielokrotnie powtórzony tekst „RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY”, wykonany w technice druku irysowego,

c) reliefowy element graficzny przedstawiający orła w koronie,

d) mikrodruki pozytywowe, zawierające wielokrotnie powtórzony tekst „RzM”,

e) nazwa dokumentu „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI” w dwóch wierszach,

f) napis „IMIĘ”,

g) napis „NAZWISKO”,

h) napis „TYTUŁ ZAWODOWY”,

i) napis „NUMER UPRAWNIEŃ”,

j) pole do umieszczenia wizerunku twarzy rzeczoznawcy majątkowego.

4. Rewers:

a) dwukolorowe tło giloszowe zawierające reliefowe napisy „RzM”, wykonane w technice druku irysowego,

b) mikrodruki pozytywowe zawierające wielokrotnie powtórzony tekst „RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY”, wykonane w technice druku irysowego,

c) indywidualny numer blankietu dokumentu składający się z pięciu cyfr, nanoszony techniką grawerowania laserowego,

d) nazwa dokumentu „ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI” w dwóch wierszach,

e) napis „DATA WYDANIA”,

f) napis „ORGAN WYDAJĄCY” i „PIECZĘĆ MINISTRA”,

g) napis „DATA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ”,

h) napis „PODSTAWA PRAWNA”,

i) napis „NUMER BLANKIETU”.

5. Blankiet świadectwa jest personalizowany techniką grawerowania laserowego. W procesie personalizacji są nanoszone następujące dane:

a) na awersie:

- imię rzeczoznawcy majątkowego,

- nazwisko rzeczoznawcy majątkowego,

- „RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY”,

- numer uprawnień,

- wizerunek twarzy rzeczoznawcy majątkowego zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753),

b) na rewersie:

- data wydania świadectwa w układzie DD.MM.RRRR,

- nazwa organu wydającego świadectwo,

- odwzorowanie pieczęci organu wydającego świadectwo,

- data uzyskania uprawnień w układzie DD.MM.RRRR,

- podstawa prawna wydania świadectwa,

- kod kreskowy.

6. W przypadku wydawania duplikatu świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości napis „DUPLIKAT” nanoszony jest w procesie personalizacji.

Załącznik 2. [WIZUALIZACJA ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UDOSTĘPNIANEGO W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO]

Załącznik nr 2

WIZUALIZACJA ŚWIADECTWA NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI UDOSTĘPNIANEGO W POSTACI DOKUMENTU MOBILNEGO

infoRgrafika

Opis wizualizacji

Na świadectwie nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w postaci dokumentu mobilnego umieszcza się:

1) nazwę dokumentu „Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości”;

2) imię rzeczoznawcy majątkowego;

3) nazwisko rzeczoznawcy majątkowego;

4) tytuł zawodowy;

5) numer uprawnień;

6) datę uzyskania uprawnień;

7) wizerunek twarzy rzeczoznawcy majątkowego zgodny z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-23
  • Data wejścia w życie: 2026-03-10
  • Data obowiązywania: 2026-03-10
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

