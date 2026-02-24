REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 203

USTAWA

z dnia 23 stycznia 2026 r.

o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-24
  • Data wejścia w życie: 2026-03-05
  • Data obowiązywania: 2026-03-05
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 198

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 201

REKLAMA

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 200

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 199

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 202

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 204

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 205

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 206

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 207

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 208

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 209

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 210

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 211

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 203

TRAKTAT o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisany w Nancy dnia 9 maja 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 189

USTAWA z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 196

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 197

USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 192

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 191

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 195

REKLAMA