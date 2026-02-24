REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 205
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 stycznia 2026 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 14 marca 2023 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 1 lutego 2026 r.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
- Data ogłoszenia: 2026-02-24
- Data wejścia w życie: 2026-02-24
- Data obowiązywania: 2026-02-24
