REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 206
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2021 r. poz. 632), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1041);
2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1599).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1041), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1599), które stanowią:
„§ 2. Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej przysługuje także za kontrolę kancelarii komorniczej wszczętą i niezakończoną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 206)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa funkcje, z tytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne, oraz sposób ustalania tych dodatków.
§ 2. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się w górę do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
3. Tabela funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wydziału oraz kierownika sekcji uwzględnia się liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich, odpowiednio, w sądzie, ośrodku, wydziale albo sekcji, w których funkcja została powierzona.
2.2) Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach apelacyjnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach okręgowych oraz rzecznika prasowego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. (uchylony).3)
§ 4. W przypadku powierzenia sędziemu pełnienia funkcji innej niż wymienione w § 3, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z powierzoną funkcją.
§ 4a. Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie przysługuje za każdą sporządzoną ocenę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.
§ 4b.4) Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej przysługuje za każdą przeprowadzoną kontrolę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.
§ 5. 1. W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji sędziemu przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 2-4. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10-50 % z zastosowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 lub § 4.
2.5) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dodatków funkcyjnych, o których mowa w § 4a i § 4b.
§ 6. W zakresie ustalania funkcji, z tytułu pełnienia których przysługują dodatki funkcyjne, oraz sposobu ustalania tych dodatków przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 12 sierpnia 2017 r.
§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2013 r. poz. 151).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 marca 2018 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 206)
TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO
|
Lp.
|
FUNKCJA
|
MNOŻNIK
|
1
|
2
|
3
|
1
|
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
|
0,4-1,1
|
2
|
prezes sądu apelacyjnego
|
0,4-1,1
|
37)
|
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
|
0,9
|
4
|
wiceprezes sądu apelacyjnego wiceprezes sądu okręgowego
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości
|
0,35-0,8
|
58)
|
Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości
|
0,5
|
69)
|
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
|
0,8
|
78)
|
zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach apelacyjnych zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych
|
0,2-0,4
|
8
|
prezes sądu rejonowego
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości
|
0,3-0,55
|
9
|
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości
sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
|
0,25-0,5
|
10
|
wiceprezes sądu rejonowego
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości
|
0,2-0,45
|
11
|
prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
|
0,4
|
12
|
przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym kierownik sekcji w sądzie okręgowym rzecznik prasowy koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych
|
0,2-0,4
|
13
|
sędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
|
0,3
|
14
|
sędzia wyznaczony do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
|
0,2
|
15
|
kierownik sekcji w sądzie rejonowym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym
sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady lecznicze osób z zaburzeniami psychicznymi
|
0,15-0,35
|
16
|
koordynator do spraw mediacji
|
0,1-0,3
|
1710)
|
sędzia wyznaczony do przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej
|
0,2
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.
2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1041), które weszło w życie z dniem 30 lipca 2024 r.
3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1599), które weszło w życie z dniem 9 grudnia 2025 r.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 marca 2018 r.
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.
9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
10) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
- Data ogłoszenia: 2026-02-24
- Data obowiązywania: 2026-02-24
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
REKLAMA
USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
REKLAMA