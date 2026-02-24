REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 206

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2021 r. poz. 632), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1041);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1599).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1041), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1599), które stanowią:

„§ 2. Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej przysługuje także za kontrolę kancelarii komorniczej wszczętą i niezakończoną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 206)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom

Na podstawie art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa funkcje, z tytułu pełnienia których przysługują sędziom dodatki funkcyjne, oraz sposób ustalania tych dodatków.

§ 2. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

2. Kwotę dodatku funkcyjnego zaokrągla się w górę do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

3. Tabela funkcji oraz mnożników służących do ustalania wysokości dodatków funkcyjnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu, przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wydziału oraz kierownika sekcji uwzględnia się liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich, odpowiednio, w sądzie, ośrodku, wydziale albo sekcji, w których funkcja została powierzona.

2.2) Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego sędziemu z tytułu pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach apelacyjnych, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądach okręgowych oraz rzecznika prasowego przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. (uchylony).3)

§ 4. W przypadku powierzenia sędziemu pełnienia funkcji innej niż wymienione w § 3, przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się zakres obowiązków związanych z powierzoną funkcją.

§ 4a. Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie przysługuje za każdą sporządzoną ocenę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.

§ 4b.4) Dodatek funkcyjny sędziego wyznaczonego do przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej przysługuje za każdą przeprowadzoną kontrolę. Dodatek ten nie przysługuje sędziemu pełniącemu funkcję wizytatora.

§ 5. 1. W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji sędziemu przysługuje jeden dodatek funkcyjny, najwyższy spośród dodatków przysługujących z tytułu pełnienia poszczególnych funkcji i ustalonych według zasad wskazanych w § 2-4. Dodatek ten może zostać podwyższony o 10-50 % z zastosowaniem zasad określonych w § 3 ust. 1 lub § 4.

2.5) Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dodatków funkcyjnych, o których mowa w § 4a i § 4b.

§ 6. W zakresie ustalania funkcji, z tytułu pełnienia których przysługują dodatki funkcyjne, oraz sposobu ustalania tych dodatków przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 12 sierpnia 2017 r.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. z 2013 r. poz. 151).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 marca 2018 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 206)

TABELA FUNKCJI ORAZ MNOŻNIKÓW DO USTALANIA WYSOKOŚCI DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

FUNKCJA

MNOŻNIK

1

2

3

1

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

0,4-1,1

2

prezes sądu apelacyjnego
prezes sądu okręgowego
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
sędzia delegowany do pełnienia funkcji poza granicami państwa koordynator do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego

0,4-1,1

37)

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

0,9

4

wiceprezes sądu apelacyjnego wiceprezes sądu okręgowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora departamentu lub biura w Ministerstwie Sprawiedliwości
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

0,35-0,8

58)

Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości

0,5

69)

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

0,8

78)

zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach apelacyjnych zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych

0,2-0,4

8

prezes sądu rejonowego
przewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym
przewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym
przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym
kierownik ośrodka zamiejscowego
przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości
sędzia delegowany do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,3-0,55

9

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości
wizytator w sądzie apelacyjnym
wizytator w sądzie okręgowym
pełnomocnik w sądzie apelacyjnym do spraw wdrożeń systemów informatycznych
pełnomocnik w sądzie okręgowym do spraw wdrożeń systemów informatycznych
wiceprzewodniczący odwoławczej izby morskiej przy sądzie okręgowym
wiceprzewodniczący izby morskiej przy sądzie okręgowym
zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym
zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie okręgowym
sędzia delegowany do pełnienia czynności w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa

sędzia delegowany do pełnienia czynności w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

sędzia delegowany do wykonywania pracy w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków kierownika działu albo sekcji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

0,25-0,5

10

wiceprezes sądu rejonowego

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości
sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

0,2-0,45

11

prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym

0,4

12

przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym kierownik sekcji w sądzie okręgowym rzecznik prasowy koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

0,2-0,4

13

sędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym

0,3

14

sędzia wyznaczony do dokonania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie

0,2

15

kierownik sekcji w sądzie rejonowym zastępca przewodniczącego wydziału w sądzie rejonowym

sędzia wizytujący zakłady dla nieletnich i zakłady lecznicze osób z zaburzeniami psychicznymi

0,15-0,35

16

koordynator do spraw mediacji

0,1-0,3

1710)

sędzia wyznaczony do przeprowadzenia kontroli kancelarii komorniczej

0,2

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1041), które weszło w życie z dniem 30 lipca 2024 r.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz. U. poz. 1599), które weszło w życie z dniem 9 grudnia 2025 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 marca 2018 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

10) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-24
  • Data obowiązywania: 2026-02-24
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

