Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 207
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
Na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 750, 905, 924, 1416, 1537 i 1795) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 207)
WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ
- Data ogłoszenia: 2026-02-24
- Data wejścia w życie: 2026-03-11
- Data obowiązywania: 2026-03-11
