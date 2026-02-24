REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 210

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 210

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 20 lutego 2026 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2024 r. poz. 597) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Weryfikacja w zakresie ochrony żeglugi i portów obejmuje sprawdzenie:

1) stanu zabezpieczenia statku, obiektu portowego lub portu;

2) sprawności sprzętu służącego do ochrony statku, obiektu portowego lub portu;

3) wiedzy załogi statku lub personelu obiektu portowego lub portu w zakresie ochrony odpowiednio statku, obiektu portowego lub portu;

4) zgodności stanu ochrony statku, obiektu portowego lub portu odpowiednio z planem ochrony statku, planem ochrony obiektu portowego lub planem ochrony portu.

§ 2.

1. Weryfikację statku przeprowadza się z uwzględnieniem szczegółowych zagadnień z zakresu ochrony statku określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Weryfikację obiektu portowego przeprowadza się na podstawie listy kontrolnej uwzględniającej szczegółowe zagadnienia z zakresu ochrony obiektu portowego określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Weryfikację portu przeprowadza się na podstawie scenariusza działań określającego zakres weryfikacji, kolejność i harmonogram działań, uwzględniającego szczegółowe zagadnienia z zakresu ochrony portu określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich.

§ 3.

Próba efektywności w zakresie ochrony statku, obiektu portowego lub portu jest przeprowadzana w sposób bezpieczny i niezagrażający bezpieczeństwu osób ją przeprowadzających oraz - w odniesieniu do obiektu portowego lub portu - uwzględniający zagrożenia ujęte odpowiednio w ocenie stanu ochrony obiektu portowego lub ocenie stanu ochrony portu.

§ 4.

Weryfikacje i próby efektywności w zakresie ochrony statku, obiektu portowego lub portu przeprowadza się, w miarę możliwości, w sposób niezakłócający normalnej eksploatacji statku, obiektu portowego lub portu.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów (Dz. U. poz. 915), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 261).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY STATKU, KTÓRE UWZGLĘDNIA SIĘ PODCZAS PRZEPROWADZANIA WERYFIKACJI STATKU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 210)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY STATKU, KTÓRE UWZGLĘDNIA SIĘ PODCZAS PRZEPROWADZANIA WERYFIKACJI STATKU

Podczas przeprowadzania weryfikacji statku uwzględnia się następujące zagadnienia, w dowolnej konfiguracji:

1) sekcja 7.2 części A Kodeksu ISPS - kontrola punktów dostępu;

2) sekcja 7.6 części A Kodeksu ISPS - podniesienie poziomu bezpieczeństwa w porcie;

3) sekcja 8.4 części A Kodeksu ISPS - ocena stanu ochrony statku;

4) sekcja 9.4 części A Kodeksu ISPS - plan ochrony statku;

5) sekcja 9.6 części A Kodeksu ISPS - zabezpieczenie planu ochrony statku;

6) sekcja 9.7 części A Kodeksu ISPS - ochrona dostępu do planu ochrony statku;

7) sekcja 10 części A Kodeksu ISPS - zapisy, dokumentacja i archiwizacja;

8) sekcja 13.2 części A Kodeksu ISPS - kompetencje oficera ochrony statku;

9) sekcja 13.3 części A Kodeksu ISPS - kompetencje załogi statku;

10) sekcja 13.4 części A Kodeksu ISPS - ćwiczenia załogi statku;

11) sekcja 8.5 części B Kodeksu ISPS - informacje dotyczące bezpieczeństwa;

12) sekcja 9.9 części B Kodeksu ISPS - ochrona środków dostępu na statek;

13) sekcja 9.11 części B Kodeksu ISPS - środki identyfikacji osób;

14) sekcja 9.14 części B Kodeksu ISPS - ochrona punktów dostępu;

15) sekcja 9.15 części B Kodeksu ISPS - kontrola osób wchodzących na statek;

16) sekcja 9.16 części B Kodeksu ISPS - wzmocnienie ochrony na poziomie 2;

17) sekcja 9.17 części B Kodeksu ISPS - wzmocnienie ochrony na poziomie 3;

18) sekcja 9.20 części B Kodeksu ISPS - oznakowanie obszarów o ograniczonym dostępie;

19) sekcja 9.21 części B Kodeksu ISPS - określenie obszarów o ograniczonym dostępie;

20) sekcja 9.22 części B Kodeksu ISPS - obszary o ograniczonym dostępie na poziomie 1;

21) sekcja 9.23 części B Kodeksu ISPS - obszary o ograniczonym dostępie na poziomie 2;

22) sekcja 9.24 części B Kodeksu ISPS - obszary o ograniczonym dostępie na poziomie 3;

23) sekcja 9.33 części B Kodeksu ISPS - środki ochrony podczas dostaw zapasów statkowych;

24) sekcja 9.35 części B Kodeksu ISPS - przyjmowanie zapasów przez statek na poziomie 1;

25) sekcja 9.38 i 9.39 części B Kodeksu ISPS - załadunek bagażu bez nadzoru;

26) sekcja 9.42 części B Kodeksu ISPS - ogólne zasady monitorowania statku;

27) sekcja 9.45 części B Kodeksu ISPS - monitorowanie statku na poziomie 1;

28) sekcja 9.46 części B Kodeksu ISPS - oświetlenie statku;

29) sekcja 13.1 części B Kodeksu ISPS - kompetencje oficera ochrony armatora;

30) sekcja 13.2 części B Kodeksu ISPS - kompetencje oficera ochrony statku;

31) sekcja 13.3 części B Kodeksu ISPS - kompetencje załogi pokładowej;

32) sekcja 13.4 części B Kodeksu ISPS - kompetencje pozostałych członków załogi;

33) sekcja 13.5 części B Kodeksu ISPS - ćwiczenia załogi statku;

34) sekcja 13.6 części B Kodeksu ISPS - alarmy próbne;

35) sekcja 13.7 części B Kodeksu ISPS - wspólne ćwiczenia administracji morskiej, oficerów ochrony armatora (CSO), oficerów ochrony statku (SSO) i oficerów ochrony obiektów portowych (PFSO);

36) zagrożenia i zdarzenia naruszające ochronę przedstawione w ocenie stanu ochrony i planie ochrony statku;

37) nowe zagrożenia, które pojawiają się wraz z rozwojem techniki i gospodarki światowej;

38) inne zagadnienia z zakresu ochrony uznane za stosowne i uwarunkowane panującymi okolicznościami.

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO, KTÓRE UWZGLĘDNIA SIĘ PODCZAS PRZEPROWADZANIA WERYFIKACJI OBIEKTU PORTOWEGO]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO, KTÓRE UWZGLĘDNIA SIĘ PODCZAS PRZEPROWADZANIA WERYFIKACJI OBIEKTU PORTOWEGO

Podczas przeprowadzania weryfikacji obiektu portowego uwzględnia się następujące zagadnienia, w dowolnej konfiguracji:

1) sekcja 14.1 części A Kodeksu ISPS - środki i procedury ochrony;

2) sekcja 14.6 części A Kodeksu ISPS - różnice w poziomach ochrony pomiędzy statkiem a obiektem portowym;

3) sekcja 15.5 części A Kodeksu ISPS - ocena stanu ochrony obiektu portowego;

4) sekcja 16.3 części A Kodeksu ISPS - plan ochrony obiektu portowego;

5) sekcja 16.7 części A Kodeksu ISPS - zabezpieczenie planu ochrony obiektu portowego;

6) sekcja 16.8 części A Kodeksu ISPS - ochrona dostępu do planu ochrony obiektu portowego;

7) sekcja 18.2 części A Kodeksu ISPS - kompetencje personelu ochrony obiektu portowego;

8) sekcja 18.3 części A Kodeksu ISPS - ćwiczenia personelu ochrony obiektu portowego;

9) sekcja 15.7 części B Kodeksu ISPS - infrastruktura obiektu portowego;

10) sekcja 15.12 części B Kodeksu ISPS - obiekty przyległe do obiektu portowego;

11) sekcja 16.12 części B Kodeksu ISPS - środki identyfikacji osób;

12) sekcja 16.17 części B Kodeksu ISPS - ochrona punktów dostępu;

13) sekcja 16.18 części B Kodeksu ISPS - kontrola osób wchodzących na teren obiektu portowego;

14) sekcja 16.19 części B Kodeksu ISPS - wzmocnienie ochrony na poziomie 2;

15) sekcja 16.20 części B Kodeksu ISPS - wzmocnienie ochrony na poziomie 3;

16) sekcja 16.23 części B Kodeksu ISPS - oznakowanie obszarów o ograniczonym dostępie;

17) sekcja 16.24 części B Kodeksu ISPS - systemy alarmowe wykrywające wtargnięcie;

18) sekcja 16.25 części B Kodeksu ISPS - określenie obszarów o ograniczonym dostępie;

19) sekcja 16.27 części B Kodeksu ISPS - obszary o ograniczonym dostępie na poziomie 1;

20) sekcja 16.28 części B Kodeksu ISPS - obszary o ograniczonym dostępie na poziomie 2;

21) sekcja 16.29 części B Kodeksu ISPS - obszary o ograniczonym dostępie na poziomie 3;

22) sekcja 16.30 części B Kodeksu ISPS - środki ochrony podczas przeładunku towarów;

23) sekcja 16.32 części B Kodeksu ISPS - kontrola przeładowywanych towarów;

24) sekcja 16.38 części B Kodeksu ISPS - środki ochrony podczas dostaw zapasów statkowych;

25) sekcja 16.40 części B Kodeksu ISPS - kontrola dostaw zapasów statkowych;

26) sekcja 16.49 części B Kodeksu ISPS - ogólne zasady monitorowania obiektu portowego;

27) sekcja 16.52 części B Kodeksu ISPS - monitorowanie obiektu portowego na poziomie 1;

28) sekcja 18.1 części B Kodeksu ISPS - kompetencje oficera ochrony obiektu portowego;

29) sekcja 18.2 części B Kodeksu ISPS - kompetencje personelu obiektu portowego posiadającego konkretne zadania w zakresie ochrony;

30) sekcja 18.3 części B Kodeksu ISPS - kompetencje pozostałego personelu obiektu portowego;

31) sekcja 18.5 części B Kodeksu ISPS - treningi personelu obiektu portowego;

32) sekcja 18.6 części B Kodeksu ISPS - wspólne ćwiczenia administracji morskiej, oficerów ochrony armatora (CSO), oficerów ochrony statku (SSO) i oficerów ochrony obiektów portowych (PFSO);

33) zagrożenia i zdarzenia naruszające ochronę przedstawione w ocenie stanu ochrony i planie ochrony obiektu portowego;

34) nowe zagrożenia, które pojawiają się wraz z rozwojem techniki i gospodarki światowej;

35) inne zagadnienia z zakresu ochrony uznane za stosowne i uwarunkowane panującymi okolicznościami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-24
  • Data wejścia w życie: 2026-03-11
  • Data obowiązywania: 2026-03-11
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

