Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 211
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 18 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu
Na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 8. Jednostką kieruje osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora na kierunku przyporządkowanym do jednej z następujących dyscyplin naukowych albo do dyscypliny naukowej wiodącej:
1) architektura i urbanistyka;
2) inżynieria biomedyczna;
3) inżynieria chemiczna;
4) inżynieria lądowa, geodezja i transport;
5) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
6) nauki farmaceutyczne;
7) nauki medyczne;
8) nauki o zdrowiu;
9) technologia żywności i żywienia;
10) ekonomia i finanse;
11) geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
12) nauki prawne;
13) biotechnologia;
14) nauki biologiczne;
15) nauki chemiczne;
16) nauki fizyczne;
17) nauki o Ziemi i środowisku.
§ 9. W jednostce zatrudnia się lekarza oraz inne osoby posiadające kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy i wykształcenie wyższe uzyskane po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku przyporządkowanym do jednej z następujących dyscyplin naukowych albo do dyscypliny naukowej wiodącej:
1) architektura i urbanistyka;
2) inżynieria biomedyczna;
3) inżynieria chemiczna;
4) inżynieria lądowa, geodezja i transport;
5) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
6) nauki farmaceutyczne;
7) nauki medyczne;
8) nauki o zdrowiu;
9) technologia żywności i żywienia;
10) ekonomia i finanse;
11) geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
12) nauki prawne;
13) biotechnologia;
14) nauki biologiczne;
15) nauki chemiczne;
16) nauki fizyczne;
17) nauki o Ziemi i środowisku.”.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-02-24
- Data wejścia w życie: 2026-03-11
- Data obowiązywania: 2026-03-11
