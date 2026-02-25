REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 212

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 lutego 2026 r.

w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 437 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia.

§ 2.

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia, określone w załączniku do rozporządzenia, stosuje się do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2025 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 369).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 212)

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA

Grupa uposażenia

Miesięcznie w złotych

1

2

20

22 610

19 B

20 120

19 A

19 470

19

18 820

18 B

18 070

18 A

17 420

18

16 870

17 B

16 220

17 A

15 690

17

15 250

16 C

14 280

16 B

13 630

16 A

13 090

16

12 550

15 C

11 790

15 B

11 250

15 A

11 030

15

10 820

14 C

10 380

14 B

10 170

14 A

9950

14

9850

13 B

9630

13 A

9520

13

9410

12 A

9300

12

9200

11

9090

10

8650

9

8550

8

8440

7

8000

6

7900

5

7790

4

7690

3

7570

2

7470

1A

7040

1

6710

0

6500
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-25
  • Data wejścia w życie: 2026-02-26
  • Data obowiązywania: 2026-02-26
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

