Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 212
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 lutego 2026 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
Na podstawie art. 437 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 212)
STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA
|
Grupa uposażenia
|
Miesięcznie w złotych
|
1
|
2
|
20
|
22 610
|
19 B
|
20 120
|
19 A
|
19 470
|
19
|
18 820
|
18 B
|
18 070
|
18 A
|
17 420
|
18
|
16 870
|
17 B
|
16 220
|
17 A
|
15 690
|
17
|
15 250
|
16 C
|
14 280
|
16 B
|
13 630
|
16 A
|
13 090
|
16
|
12 550
|
15 C
|
11 790
|
15 B
|
11 250
|
15 A
|
11 030
|
15
|
10 820
|
14 C
|
10 380
|
14 B
|
10 170
|
14 A
|
9950
|
14
|
9850
|
13 B
|
9630
|
13 A
|
9520
|
13
|
9410
|
12 A
|
9300
|
12
|
9200
|
11
|
9090
|
10
|
8650
|
9
|
8550
|
8
|
8440
|
7
|
8000
|
6
|
7900
|
5
|
7790
|
4
|
7690
|
3
|
7570
|
2
|
7470
|
1A
|
7040
|
1
|
6710
|
0
|
6500
- Data ogłoszenia: 2026-02-25
- Data wejścia w życie: 2026-02-26
- Data obowiązywania: 2026-02-26
