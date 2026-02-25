REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 213
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 lutego 2026 r.
w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 322 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, o których mowa w art. 318 i art. 320 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”;
2) wzór umowy, o której mowa w art. 318 ust. 2 i art. 320 ust. 2 ustawy;
3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 320 ust. 1 ustawy;
4) sposób i tryb naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów, o których mowa w art. 321 ust. 2 ustawy, i kosztów świadczeń, o których mowa w art. 318 ust. 4 pkt 2 i art. 321 ust. 3 ustawy.
§ 2.
1) 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych;
2) 833101 Kierowca autobusu;
3) 833190 Pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów;
4) 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych;
5) 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
6) 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni;
7) 7541 Nurkowie;
8) 315314 Skoczek spadochronowy;
9) 325601 Ratownik medyczny;
10) 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany;
11) 351103 Technik teleinformatyk;
12) 351301 Operator sieci komputerowych;
13) 215303 Inżynier teleinformatyk;
14) 252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych;
15) 315214 Technik nawigator morski;
16) 315302 Nawigator lotniczy;
17) 315390 Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny;
18) 315104 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej;
19) 264304 Tłumacz;
20) 264305 Tłumacz przysięgły;
21) 264310 Tłumacz języka migowego.
§ 3.
1) w art. 318 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) w art. 320 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, pracodawca dołącza rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz kopię umowy o pracę zawartej z osobą przeznaczoną do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub żołnierzem OT, którzy zostali skierowani na kurs lub szkolenie specjalistyczne.
3. Zwrotu kosztów związanych z realizacją kursu lub szkolenia specjalistycznego szef wojskowego centrum rekrutacji dokonuje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, za pośrednictwem jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje wojskowe centrum rekrutacji.
§ 7.
§ 8.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 459 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, 1746 i 1794).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 213)
Załącznik nr 1
WZÓR - UMOWA
Załącznik nr 2
WZÓR - UMOWA
- Data ogłoszenia: 2026-02-25
- Data wejścia w życie: 2026-02-26
- Data obowiązywania: 2026-02-26
