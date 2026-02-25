REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 213

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 lutego 2026 r.

w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 322 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, o których mowa w art. 318 i art. 320 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór umowy, o której mowa w art. 318 ust. 2 i art. 320 ust. 2 ustawy;

3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 320 ust. 1 ustawy;

4) sposób i tryb naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów, o których mowa w art. 321 ust. 2 ustawy, i kosztów świadczeń, o których mowa w art. 318 ust. 4 pkt 2 i art. 321 ust. 3 ustawy.

§ 2.

Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 318 i art. 320 ustawy, są kwalifikacje w następujących zawodach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, 1746 i 1794):

1) 8332 Kierowcy samochodów ciężarowych;

2) 833101 Kierowca autobusu;

3) 833190 Pozostali kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów;

4) 3131 Operatorzy urządzeń energetycznych;

5) 8342 Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

6) 8343 Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni;

7) 7541 Nurkowie;

8) 315314 Skoczek spadochronowy;

9) 325601 Ratownik medyczny;

10) 3259 Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany;

11) 351103 Technik teleinformatyk;

12) 351301 Operator sieci komputerowych;

13) 215303 Inżynier teleinformatyk;

14) 252302 Inżynier systemów i sieci komputerowych;

15) 315214 Technik nawigator morski;

16) 315302 Nawigator lotniczy;

17) 315390 Pozostali piloci statków powietrznych i personel pokrewny;

18) 315104 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej;

19) 264304 Tłumacz;

20) 264305 Tłumacz przysięgły;

21) 264310 Tłumacz języka migowego.

§ 3.

Wzór umowy, o której mowa:

1) w art. 318 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) w art. 320 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 320 ust. 1 ustawy, nalicza szef wojskowego centrum rekrutacji na wniosek żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową, zwanego dalej „żołnierzem OT”, na podstawie przedstawionych przez niego rachunków, w wysokości poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, jednak w kwocie niewyższej niż kwota ustalona w umowie, o której mowa w art. 320 ust. 2 ustawy.

§ 5.

Zrewaloryzowany ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 320 ust. 1 ustawy, szef wojskowego centrum rekrutacji nalicza i wypłaca na wskazany przez żołnierza OT rachunek płatniczy, za pośrednictwem jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje wojskowe centrum rekrutacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 6.

1. Zwrot kosztów świadczeń, o których mowa w art. 318 ust. 4 pkt 2 i art. 321 ust. 3 pkt 2 ustawy, przysługuje pracodawcy na jego wniosek po przedstawieniu przez niego szefowi wojskowego centrum rekrutacji naliczenia kwot wydatków poniesionych na wynagrodzenia osoby przeznaczonej do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza OT, którzy zostali skierowani na kurs lub szkolenie specjalistyczne.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, pracodawca dołącza rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz kopię umowy o pracę zawartej z osobą przeznaczoną do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub żołnierzem OT, którzy zostali skierowani na kurs lub szkolenie specjalistyczne.

3. Zwrotu kosztów związanych z realizacją kursu lub szkolenia specjalistycznego szef wojskowego centrum rekrutacji dokonuje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, za pośrednictwem jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje wojskowe centrum rekrutacji.

§ 7.

Naliczenie i zwrot kosztów, o których mowa w art. 321 ust. 2 ustawy, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez żołnierza OT wezwania szefa wojskowego centrum rekrutacji, które określa kwotę podlegającą zwrotowi oraz wskazuje numer i nazwę posiadacza rachunku płatniczego, na który żołnierz OT ma dokonać wpłaty.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 459 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, 1746 i 1794).

Załącznik 1. [WZÓR – UMOWA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 213)

Załącznik nr 1

WZÓR - UMOWA

infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika



Załącznik 2. [WZÓR – UMOWA]

Załącznik nr 2

WZÓR - UMOWA

infoRgrafikainfoRgrafika



Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-25
  • Data wejścia w życie: 2026-02-26
  • Data obowiązywania: 2026-02-26
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

