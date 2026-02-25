§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, o których mowa w art. 318 i art. 320 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór umowy, o której mowa w art. 318 ust. 2 i art. 320 ust. 2 ustawy;

3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 320 ust. 1 ustawy;

4) sposób i tryb naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów, o których mowa w art. 321 ust. 2 ustawy, i kosztów świadczeń, o których mowa w art. 318 ust. 4 pkt 2 i art. 321 ust. 3 ustawy.