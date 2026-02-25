REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 214
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 12 lutego 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu”
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 2021), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 940);
2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 1924);
3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 841);
4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 1308).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 940), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 1924), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 841), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
4) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 1308), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2025 r.”.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 12 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 214)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu”
Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26 i 203) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach pod nazwą „Dobry posiłek w szpitalu”, zwany dalej „programem pilotażowym”.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) osoba planująca dietę - osobę planującą dietę, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870, z późn. zm.2));
2) szpital - szpital w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156), z wyłączeniem szpitala udzielającego wyłącznie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom z zamiarem ich zakończenia w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, który posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, w zakresach świadczeń określonych w art. 15 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizowanych w trybie stacjonarnym.
§ 3. Celem programu pilotażowego jest:
1) zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach;
2) wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.
§ 4. Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje etapy:
1) organizacji, podczas którego Fundusz zawiera umowy na realizację programu pilotażowego, trwający niedłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2)3) realizacji, podczas którego są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego, trwający do dnia 31 grudnia 2025 r.;
3)4) ewaluacji, trwający do dnia 31 marca 2026 r. i obejmujący etap organizacji i częściowej realizacji programu pilotażowego od dnia 27 września 2023 r. do dnia 31 lipca 2024 r. oraz od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
§ 5. Program pilotażowy obejmuje świadczenie opieki zdrowotnej - porada żywieniowa - z zakresu określonego w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczenie towarzyszące w postaci wyżywienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.
§ 6. 1. Realizatorami programu pilotażowego są szpitale, które zapewnią realizację programu pilotażowego zgodnie ze sposobem realizacji i warunkami określonymi w § 8-10 i posiadają umowę na realizację programu pilotażowego, o której mowa w § 4 pkt 1.
2. W celu zawarcia umowy na realizację programu pilotażowego, o której mowa w § 4 pkt 1, szpital składa do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wniosek wraz z deklaracją, że program pilotażowy będzie realizowany zgodnie ze sposobem realizacji i warunkami określonymi w § 8-10.
§ 7. 1. Do programu pilotażowego kwalifikuje się świadczeniobiorców przyjętych do szpitala, którzy nie są żywieni wyłącznie dojelitowo lub wyłącznie pozajelitowo lub nie przebywają na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
2. Wybór realizatora programu pilotażowego przez świadczeniobiorcę jest dokonywany w momencie przyjęcia świadczeniobiorcy do szpitala.
§ 8. 1. Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje:
1) zapewnienie świadczeniobiorcom wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, na podstawie zaleceń opublikowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) udzielanie świadczeniobiorcom porad żywieniowych przez osobę planującą dietę.
2. Udzielenie porady żywieniowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się na zlecenie lekarza.
3. Posiłki przeznaczone dla świadczeniobiorców są przygotowywane na podstawie opracowanego przez osobę planującą dietę jadłospisu zapewniającego urozmaicenie potraw i zbilansowanie wartości składników odżywczych w diecie.
4. Jadłospis zawiera co najmniej informacje o:
1) rodzaju posiłku i jego składzie;
2) dobowych sumach wartości energetycznej (kaloryczności) i wartości odżywczej diet z podaniem ilości białka, węglowodanów, w tym cukrów, tłuszczu, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika i soli;
3) sposobie obróbki posiłku;
4) obecności alergenów.
5. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od realizatora programu pilotażowego, dopuszcza się wymianę zaplanowanych w jadłospisie produktów na produkty równoważne pod względem energetycznym i wartości odżywczych.
6. W przypadku stwierdzenia przez realizatora programu pilotażowego nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w § 10 ust. 2, jest on obowiązany do podjęcia działań mających na celu zapobieżenie występowaniu tych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia.
§ 9. 1. Lekarz decyduje o rodzaju stosowanej diety, czasie jej trwania oraz zalecanych indywidualnych modyfikacjach, uwzględniając potrzeby świadczeniobiorcy oraz ocenę stanu odżywienia świadczeniobiorcy, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, jeżeli była przeprowadzona.
2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, może być poprzedzone konsultacją lekarza z osobą planującą dietę.
§ 10. 1. Warunki organizacji oraz realizacji świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego obejmują zapewnienie osoby planującej dietę w wymiarze niemniejszym niż równoważnik 0,5 etatu.
2. Warunkiem realizacji programu pilotażowego jest:
1) publikowanie przez realizatora programu pilotażowego na swojej stronie internetowej, codziennie w dni robocze, zdjęć co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu;
2) opracowywanie jadłospisów na co najmniej 7 dni, a także publikacja jadłospisów na stronie internetowej realizatora programu pilotażowego;
3) zapewnienie regularności posiłków, w tym zapewnienie, że przerwa pomiędzy posiłkami nie powinna być dłuższa niż 12 godzin;
4) dokonywanie i dokumentowanie weryfikacji zgodności posiłku z jadłospisem oraz organoleptycznej oceny podstawowych parametrów posiłków obejmującej świeżość produktów, temperaturę, zapach oraz wygląd i konsystencję tego posiłku; weryfikacja i ocena ma być prowadzona codziennie w zakresie wszystkich posiłków w co najmniej połowie rodzaju stosowanych diet, a każda ze stosowanych diet musi być oceniona minimum raz w tygodniu.
§ 11. 1. Rozliczenie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego odbywa się na podstawie umowy na realizację programu pilotażowego, o której mowa w § 4 pkt 1, po zrealizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem stawki w wysokości 25,62 zł za osobodzień pobytu w szpitalu świadczeniobiorcy zakwalifikowanego do programu pilotażowego.
2. Stawka, o której mowa w ust. 1, stanowi dodatkowe środki przeznaczane na realizację programu pilotażowego i stanowi uzupełnienie środków dotychczas przeznaczanych przez szpital na wyżywienie świadczeniobiorców w ramach umowy na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Dzień rozpoczęcia pobytu i dzień zakończenia pobytu świadczeniobiorcy w szpitalu są rozliczane jako jeden osobodzień.
§ 12. Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:
1) liczba osobodni, o których mowa w § 11 ust. 1;
2) liczba realizatorów programu pilotażowego;
3) liczba udzielonych porad żywieniowych;
4) wysokość środków finansowych poniesionych na realizację programu pilotażowego przez Fundusz.
§ 13.5) 1. Fundusz dokonuje pomiaru wskaźników, o których mowa w § 12, na podstawie danych, o których mowa w § 12 pkt 1 i 3, przekazywanych przez realizatorów programu pilotażowego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni objęty ewaluacją, o której mowa w § 4 pkt 3, oraz dokonuje oceny wyników programu pilotażowego przez sporządzenie analizy wskaźników tego programu pilotażowego.
2.6) Fundusz przekazuje ocenę wyników programu pilotażowego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 marca 2026 r.
§ 14. Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest Fundusz.
§ 15. Świadczeniobiorcy, którzy w dniu rozpoczęcia realizacji programu pilotażowego przez danego realizatora programu pilotażowego przebywają w szpitalu, zostają objęci programem pilotażowym od tego dnia, jeżeli spełniają wymagania, o których mowa w § 7 ust. 1.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia7).
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 978, 1477, 1955 i 2610, z 2024 r. poz. 961 i 1798, z 2025 r. poz. 724, 743, 784 i 1509 oraz z 2026 r. poz. 51.
3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 1308), które weszło w życie z dniem 30 września 2025 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach - „Dobry posiłek w szpitalu” (Dz. U. poz. 940), które weszło w życie z dniem 28 czerwca 2024 r.
6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 września 2023 r.
- Data ogłoszenia: 2026-02-25
- Data wejścia w życie: 2026-02-25
- Data obowiązywania: 2026-02-25
