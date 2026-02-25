§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) administratorze - rozumie się przez to użytkownika konta wyznaczonego przez podmiot albo podmiot publiczny do zarządzania kontem;

2) identyfikatorze - rozumie się przez to niepowtarzalny identyfikator przypisany do konta w portalu informacyjnym służący do powiązania sprawy z kontem właściciela;

3) identyfikatorze osoby fizycznej - rozumie się przez to numer PESEL, a w przypadku jego braku ciąg znaków ustalany podczas zakładania konta, zbudowany z oznaczenia kraju obywatelstwa, serii lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, którym posługuje się osoba fizyczna nieposiadająca numeru PESEL;

4) identyfikatorze podmiotu publicznego - rozumie się przez to NIP, a w przypadku jego braku kolejno:

a) REGON,

b) identyfikator nadany przy zakładaniu konta w portalu informacyjnym;

5) identyfikatorze podmiotu - rozumie się przez to numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku kolejno:

a) NIP,

b) REGON,

c) identyfikator nadany przy zakładaniu konta w portalu informacyjnym;

6) koncie - rozumie się przez to zbiór danych identyfikujących tożsamość właściciela konta, wraz z przyporządkowanymi do niego zasobami portalu informacyjnego;

7) likwidacji konta - rozumie się przez to usunięcie danych konta, profili zależnych oraz użytkowników kont powiązanych z kontem, skutkujące brakiem możliwości uwierzytelnienia na koncie i pozostawieniem zestawu danych pozwalających na zachowanie rozliczalności działań podejmowanych w ramach portalu przez użytkownika konta, podmiot lub podmiot publiczny, obejmującego informacje o imieniu, drugim imieniu, nazwisku, numerze PESEL oraz o tym, czy konto zostało założone dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego;

8) nazwie użytkownika - rozumie się przez to identyfikator lub inny ciąg znaków ustalony przez użytkownika konta i powiązany z identyfikatorem przez portal informacyjny;

9) pełnomocniku zawodowym - rozumie się przez to radcę prawnego, adwokata, prawnika zagranicznego, rzecznika patentowego, działającego w sprawie jako pełnomocnik procesowy albo pełnomocnik do doręczeń;

10) podmiocie - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niebędącą podmiotem publicznym;

11) podmiocie publicznym - rozumie się przez to podmiot publiczny, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. a-d oraz f i g ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3);

12) profilu - rozumie się przez to zbiór ustawień konta w portalu informacyjnym, określający zakres posiadanych uprawnień i dostępnych funkcjonalności portalu informacyjnego;

13) profilu domyślnym - rozumie się przez to profil nadawany automatycznie przy zakładaniu konta;

14) profilu zależnym - rozumie się przez to profil powiązany z kontem właściciela, posiadający dostęp z ograniczonymi uprawnieniami, nieszerszymi niż posiada właściciel;

15) ROBUS - rozumie się przez to system Rejestru Osób Biorących Udział w Postępowaniach Sądowych, będący sądowym systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 175da § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, za pośrednictwem którego właściwe samorządy zawodowe lub inne podmioty zobowiązane udostępniają sądom właściwe listy, rejestry i wykazy profesjonalnych uczestników postępowań sądowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

16) rozliczalności działań - rozumie się przez to funkcję portalu informacyjnego umożliwiającą przypisanie w sposób jednoznaczny działania użytkownika konta tylko temu użytkownikowi konta;

17) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną w portalu informacyjnym;

18) użytkowniku konta - rozumie się przez to osobę fizyczną, dla której założono konto w portalu informacyjnym;

19) właścicielu konta - rozumie się przez to osobę fizyczną, podmiot albo podmiot publiczny, dla których założono konto w portalu informacyjnym;

20) zarządzaniu kontem - rozumie się przez to ogół czynności polegających na modyfikowaniu danych konta, w szczególności określanie uprawnień poszczególnych użytkowników kont, aktualizację adresu poczty elektronicznej do powiadomień oraz aktualizację danych właściciela konta.