REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 216
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 lutego 2026 r.
w sprawie portalu informacyjnego
Na podstawie art. 53e § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) administratorze - rozumie się przez to użytkownika konta wyznaczonego przez podmiot albo podmiot publiczny do zarządzania kontem;
2) identyfikatorze - rozumie się przez to niepowtarzalny identyfikator przypisany do konta w portalu informacyjnym służący do powiązania sprawy z kontem właściciela;
3) identyfikatorze osoby fizycznej - rozumie się przez to numer PESEL, a w przypadku jego braku ciąg znaków ustalany podczas zakładania konta, zbudowany z oznaczenia kraju obywatelstwa, serii lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, którym posługuje się osoba fizyczna nieposiadająca numeru PESEL;
4) identyfikatorze podmiotu publicznego - rozumie się przez to NIP, a w przypadku jego braku kolejno:
a) REGON,
b) identyfikator nadany przy zakładaniu konta w portalu informacyjnym;
5) identyfikatorze podmiotu - rozumie się przez to numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku kolejno:
a) NIP,
b) REGON,
c) identyfikator nadany przy zakładaniu konta w portalu informacyjnym;
6) koncie - rozumie się przez to zbiór danych identyfikujących tożsamość właściciela konta, wraz z przyporządkowanymi do niego zasobami portalu informacyjnego;
7) likwidacji konta - rozumie się przez to usunięcie danych konta, profili zależnych oraz użytkowników kont powiązanych z kontem, skutkujące brakiem możliwości uwierzytelnienia na koncie i pozostawieniem zestawu danych pozwalających na zachowanie rozliczalności działań podejmowanych w ramach portalu przez użytkownika konta, podmiot lub podmiot publiczny, obejmującego informacje o imieniu, drugim imieniu, nazwisku, numerze PESEL oraz o tym, czy konto zostało założone dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego;
8) nazwie użytkownika - rozumie się przez to identyfikator lub inny ciąg znaków ustalony przez użytkownika konta i powiązany z identyfikatorem przez portal informacyjny;
9) pełnomocniku zawodowym - rozumie się przez to radcę prawnego, adwokata, prawnika zagranicznego, rzecznika patentowego, działającego w sprawie jako pełnomocnik procesowy albo pełnomocnik do doręczeń;
10) podmiocie - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niebędącą podmiotem publicznym;
11) podmiocie publicznym - rozumie się przez to podmiot publiczny, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. a-d oraz f i g ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 3);
12) profilu - rozumie się przez to zbiór ustawień konta w portalu informacyjnym, określający zakres posiadanych uprawnień i dostępnych funkcjonalności portalu informacyjnego;
13) profilu domyślnym - rozumie się przez to profil nadawany automatycznie przy zakładaniu konta;
14) profilu zależnym - rozumie się przez to profil powiązany z kontem właściciela, posiadający dostęp z ograniczonymi uprawnieniami, nieszerszymi niż posiada właściciel;
15) ROBUS - rozumie się przez to system Rejestru Osób Biorących Udział w Postępowaniach Sądowych, będący sądowym systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 175da § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, za pośrednictwem którego właściwe samorządy zawodowe lub inne podmioty zobowiązane udostępniają sądom właściwe listy, rejestry i wykazy profesjonalnych uczestników postępowań sądowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
16) rozliczalności działań - rozumie się przez to funkcję portalu informacyjnego umożliwiającą przypisanie w sposób jednoznaczny działania użytkownika konta tylko temu użytkownikowi konta;
17) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną w portalu informacyjnym;
18) użytkowniku konta - rozumie się przez to osobę fizyczną, dla której założono konto w portalu informacyjnym;
19) właścicielu konta - rozumie się przez to osobę fizyczną, podmiot albo podmiot publiczny, dla których założono konto w portalu informacyjnym;
20) zarządzaniu kontem - rozumie się przez to ogół czynności polegających na modyfikowaniu danych konta, w szczególności określanie uprawnień poszczególnych użytkowników kont, aktualizację adresu poczty elektronicznej do powiadomień oraz aktualizację danych właściciela konta.
§ 3.
2. Warunki techniczne korzystania z portalu informacyjnego i jego funkcjonowania są następujące:
1) dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu;
2) zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji lub aplikacja dostawców trzecich korzystająca z interfejsu programistycznego aplikacji (API) portalu informacyjnego;
3) posiadanie adresu poczty elektronicznej;
4) opcjonalnie - posiadanie telefonu z możliwością odbierania wiadomości tekstowych (SMS);
5) opcjonalnie - uruchomiona aplikacja generująca czasowe kody jednorazowe.
§ 4.
1) imiona i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku obcokrajowca nieposiadającego numeru PESEL - datę urodzenia, nazwę kraju obywatelstwa oraz serię lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
2) adres poczty elektronicznej;
3) adres zamieszkania;
4) opcjonalnie - numer telefonu komórkowego;
5) opcjonalnie - określenie profilu innego niż profil domyślny.
2. Konto dla osoby fizycznej zakłada się po złożeniu przez nią wniosku o założenie konta w portalu informacyjnym oraz:
1) podpisaniu się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym albo
2) uwierzytelnieniu się przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, albo
3) osobistym potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w siedzibie dowolnego sądu.
3. Konto zakłada się po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 6.
4. Z chwilą założenia konta osoba fizyczna, która je założyła, staje się użytkownikiem konta.
5. Żądania zmiany lub dodania imienia lub nazwiska lub dodania identyfikatora osoby fizycznej należy dokonać w portalu informacyjnym i potwierdzić podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo uwierzytelnić przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, albo stawić się w siedzibie dowolnego sądu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w celu potwierdzenia nowych danych.
6. Konta osoby fizycznej nie zakłada się w przypadku:
1) braków formalnych wniosku;
2) negatywnej weryfikacji osoby fizycznej;
3) ustalenia, że istnieje w portalu informacyjnym konto tej osoby fizycznej;
4) ustalenia, że dane podane we wniosku są nieprawdziwe;
5) niestawiennictwa w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
§ 5.
2. Wniosek podmiotu albo podmiotu publicznego zawiera:
1) nazwę lub firmę, pod którą podmiot albo podmiot publiczny działa;
2) oznaczenie formy prawnej;
3) siedzibę i adres;
4) w przypadku podmiotu - numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w razie jego braku kolejno NIP, REGON lub numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji, a w przypadku podmiotu publicznego - NIP, a w razie jego braku kolejno REGON lub numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji;
5) imię lub imiona i nazwisko osoby składającej wniosek w imieniu podmiotu albo podmiotu publicznego;
3. Do wniosku składanego za pośrednictwem portalu informacyjnego dołącza się odpisy dokumentów potwierdzające umocowanie osoby składającej wniosek do działania w imieniu podmiotu albo podmiotu publicznego:
1) w przypadku podmiotu publicznego poświadczone przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego,
2) w przypadku podmiotu poświadczone w sposób określony w art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1001, z 2025 r. poz. 479, 1669 i 1793 oraz z 2026 r. poz. 26 i 176)
- chyba że dołączono dokument w formie elektronicznej albo stwierdzenie umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego dyrektor sądu apelacyjnego, któremu powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ma dostęp drogą elektroniczną; okoliczność tę należy wskazać w treści wniosku.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
5. Konto zakłada się po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 6.
6. Po założeniu konta podmiotu publicznego, który nie posiada numeru NIP lub REGON, jest nadawany identyfikator, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b.
7. Po założeniu konta podmiotu, który nie posiada numeru wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP lub REGON, jest nadawany identyfikator, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. c.
8. Konto zakłada się dla jednostki samorządu terytorialnego, związku międzygminnego, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego, związku metropolitalnego oraz państwowych albo samorządowych jednostek organizacyjnych. Konto to jest wspólne dla organów tych jednostek i urzędów je obsługujących.
9. Konta podmiotu albo podmiotu publicznego nie zakłada się w przypadku:
1) braków formalnych wniosku;
2) negatywnej weryfikacji podmiotu lub podmiotu publicznego lub stwierdzenia, że wniosek został złożony przez osobę nieuprawnioną;
3) ustalenia, że istnieje w portalu informacyjnym konto tego podmiotu albo podmiotu publicznego;
4) gdy wniosek dotyczy założenia konta dla organu jednostki lub urzędu, o których mowa w ust. 8 zdanie drugie;
5) ustalenia, że dane podane we wniosku są nieprawdziwe;
6) ustalenia, że wniosek dotyczy założenia konta podmiotu publicznego dla podmiotu albo konta podmiotu dla podmiotu publicznego.
10. Z chwilą założenia konta podmiotu albo podmiotu publicznego osoba składająca wniosek staje się administratorem.
11. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podmiot publiczny może również złożyć w formie pisemnej do sądu apelacyjnego, którego dyrektorowi powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Wniosek zawiera dodatkowo wskazanie administratora wraz z podaniem jego imienia, nazwiska oraz identyfikatora.
§ 6.
2. Weryfikacja składającego wniosek odbywa się na podstawie danych z powszechnie dostępnych lub udostępnionych sądom na podstawie przepisów szczególnych rejestrów lub ewidencji, lub z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego albo na podstawie danych identyfikujących osobę fizyczną przekazanych za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej i zapisywanych na koncie albo przez pracownika sądu na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
3. Weryfikacja składającego wniosek w imieniu podmiotu lub podmiotu publicznego obejmuje dodatkowo potwierdzenie jego umocowania do złożenia wniosku na podstawie wykazów, rejestrów lub dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3.
4. Weryfikacja podmiotu albo podmiotu publicznego polega na potwierdzeniu, że dane podane we wniosku, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1-4, są zgodne z danymi ujawnionymi w wykazach, rejestrach lub dokumentach, o których mowa w § 5 ust. 3.
5. W przypadku pełnomocnika zawodowego, komornika sądowego, biegłego sądowego i mediatora weryfikacja odbywa się na podstawie danych z ROBUS.
§ 7.
2. Dopuszczalne jest wyznaczenie na koncie więcej niż jednego administratora. Administrator może wyznaczyć kolejnych administratorów.
3. Podmiot albo podmiot publiczny może wyznaczyć nowego administratora konta lub odwołać dotychczasowego administratora z wykorzystaniem funkcjonalności portalu lub składając pisemny wniosek o zmianę administratora podmiotu albo podmiotu publicznego do dyrektora sądu apelacyjnego, któremu powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. W przypadku wykorzystania funkcjonalności portalu przepis § 5 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
§ 8.
2. Do utworzenia profilu zależnego konieczne jest podanie imion i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu poczty elektronicznej użytkownika konta.
3. O zakresie uprawnień profilu zależnego decyduje właściciel konta albo administrator.
4. Konto umożliwia przełączanie się pomiędzy profilami użytkownika konta i profilami zależnymi.
§ 9.
1) przez wprowadzenie nazwy użytkownika oraz hasła;
2) przez użycie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.
§ 10.
2. Jeżeli sprawa w portalu informacyjnym nie może zostać udostępniona bezwnioskowo, należy zgłosić wniosek o udostępnienie sprawy, zawierający dane niezbędne do udostępnienia sprawy.
3. Rozpatrzenie wniosku o udostępnienie sprawy następuje w terminie niedłuższym niż 3 dni robocze.
4. Dostęp do spraw w postępowaniu cywilnym, w których stroną jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, jest możliwy poprzez konto użytkownika konta będącego jej przedstawicielem ustawowym, kuratorem lub reprezentantem dziecka. W zakresie dostępu do spraw w postępowaniu karnym stosuje się odpowiednio art. 51 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 46, 304, 1178, 1420 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 187), zwanej dalej „k.p.k.”.
5. Sprawę, w której doręcza się pismo na podstawie art. 1311a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568, z późn. zm.2)), zwanej dalej „k.p.c.”, lub art. 133a k.p.k., udostępnia się właścicielowi konta bez konieczności składania przez niego wniosku o udostępnienie sprawy.
6. Status pełnomocnika zawodowego, komornika sądowego, biegłego sądowego i mediatora wskazany przy wyborze profilu użytkownika może być odpowiednio weryfikowany w systemie ROBUS.
7. W przypadku negatywnej weryfikacji w systemie ROBUS użytkownik konta traci dostęp do spraw, do których dostęp posiadał jako pełnomocnik zawodowy, komornik sądowy, biegły sądowy albo mediator, zaś użytkownicy profili zależnych tracą dostęp do spraw, do których został im przyznany.
§ 11.
§ 12.
2. Dyrektor sądu apelacyjnego, o którym mowa w ust. 1, odblokowuje konto:
1) po złożeniu pisemnego oświadczenia o ustaniu przyczyny uzasadniającej blokadę oraz po osobistym potwierdzeniu w siedzibie dowolnego sądu rejonowego tożsamości przez użytkownika konta, a w przypadku zablokowania konta podmiotu albo podmiotu publicznego również umocowania osoby działającej w imieniu podmiotu albo podmiotu publicznego;
2) po złożeniu oświadczenia o ustaniu przyczyny uzasadniającej blokadę, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez użytkownika konta, a w przypadku podmiotu albo podmiotu publicznego przez osoby działające w imieniu podmiotu albo podmiotu publicznego.
3. Sąd niezwłocznie przekazuje elektroniczną kopię oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, dyrektorowi sądu apelacyjnego, o którym mowa w ust. 1, drogą elektroniczną.
§ 13.
2. Konto użytkownika konta jest likwidowane przez dyrektora sądu apelacyjnego, któremu powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, po uzyskaniu informacji o zgonie użytkownika konta lub ujawnieniu okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 3 lub 4.
3. Konto podmiotu lub podmiotu publicznego może być zlikwidowane na wniosek złożony za pośrednictwem portalu informacyjnego. Przepisy § 5 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
4. Konto podmiotu jest likwidowane przez dyrektora sądu apelacyjnego, któremu powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, po uzyskaniu informacji o likwidacji podmiotu, w tym po uzyskaniu informacji o prawomocnym wykreśleniu tego podmiotu z rejestru KRS lub ujawnieniu okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 9 pkt 3 lub 5-6.
5. Konto podmiotu publicznego jest likwidowane przez dyrektora sądu apelacyjnego, któremu powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, po uzyskaniu informacji o zniesieniu podmiotu publicznego oraz ujawnieniu okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 9 pkt 3-6.
6. Dane osobowe użytkownika związane z kontem są usuwane po upływie 5 lat od dnia zlikwidowania konta.
§ 14.
2. Dane sprawy obejmujące pisma procesowe i załączniki w postaci elektronicznej doręczone w sposób określony w art. 132 § 15 k.p.c. mogą być usuwane z portalu informacyjnego po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.
§ 15.
2. W terminie 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia konta instytucjonalne utworzone w sposób niezgodny z § 5 ust. 8 niniejszego rozporządzenia mogą zostać przekształcone w konto podmiotu publicznego na wniosek złożony przez podmiot publiczny. Po upływie tego okresu konta instytucjonalne, które nie zostaną przekształcone, zostaną zlikwidowane przez dyrektora sądu apelacyjnego, któremu powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
3. Dotychczasowe konta instytucjonalne założone dla instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stają się kontami podmiotu.
4. Identyfikator konta instytucjonalnego, nadany na podstawie przepisów dotychczasowych, staje się identyfikatorem podmiotu albo podmiotu publicznego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia z dniem jego wejścia w życie.
5. Dotychczasowe konta zależne stają się profilami zależnymi z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
6. Zgłoszenia o założenie konta instytucjonalnego nierozpoznane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostawia się bez rozpoznania, informując o tym podmiot publiczny.
§ 16.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1841, z 2025 r. poz. 620, 1172, 1302, 1518 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 26.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie portalu informacyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 366), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).
- Data ogłoszenia: 2026-02-25
- Data wejścia w życie: 2026-03-01
- Data obowiązywania: 2026-03-01
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie portalu informacyjnego
REKLAMA