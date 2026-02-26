REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 220
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 20 lutego 2026 r.
w sprawie podmiotów dokonujących atestacji urządzeń i wyposażenia statku
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 883 i 1535) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty dokonujące atestacji urządzeń i wyposażenia statku;
2) szczegółowy sposób sprawowania kontroli nad podmiotami, o których mowa w pkt 1;
3) wzór świadectwa uznania dla podmiotów, o których mowa w pkt 1, określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
1) posiada warunki lokalowe uwzględniające wymagania producenta danego rodzaju urządzenia lub wyposażenia statku, który powierza temu podmiotowi uprawnienia do atestacji swoich wyrobów;
2) spełnia wymagania określone w przepisach Międzynarodowej Organizacji Morskiej2) w zakresie atestowanych i serwisowanych urządzeń i wyposażenia statku;
3) zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością, który obejmuje co najmniej udokumentowane procedury, zapisy zrealizowanych czynności, audyty wewnętrzne oraz działania korygujące związane z zakresem uznania;
4) zapewnia personel posiadający aktualne i udokumentowane kwalifikacje, gwarantujące prawidłową i rzetelną obsługę, naprawę i atestację urządzeń i wyposażenia statku, imiennie przypisany do zakresu uznania podmiotu;
5) jest wyposażony w sprzęt do prowadzenia badań i napraw danego rodzaju urządzeń i wyposażenia statku oraz w odpowiednią ilość materiałów i części zapasowych;
6) właściciel podmiotu dokonującego atestacji urządzeń i wyposażenia statku lub osoby reprezentujące ten podmiot posiadają udokumentowany kontakt z producentem poszczególnych urządzeń i wyposażenia statku w celu aktualizacji instrukcji ich obsługi oraz zapoznania się ze zmianami konstrukcyjnymi oraz zmianami wyposażenia i materiałów używanych do produkcji tego sprzętu;
7) zapewnia szkolenia personelu w zakresie obsługi technicznej serwisu i dokumentuje ich przebieg.
§ 3.
1) wizualnym sprawdzeniu posiadanej przez podmiot bazy technicznej;
2) sprawdzeniu w siedzibie podmiotu dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków, o których mowa w § 2.
§ 4.
§ 5.
Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Rezolucja IMO MSC.98(73) z dnia 5 grudnia 2000 r. Kodeks FSS - Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego, Rezolucja IMO MSC.48(66) z dnia 4 czerwca 1996 r. Kodeks LSA - Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych, Rezolucja IMO A.752(18) z dnia 4 listopada 1993 r. - Wytyczne dla oceny, prób i zastosowania dolnego oświetlenia na statkach pasażerskich, Rezolucja IMO A.761(18) z dnia 4 listopada 1993 r. - Zalecenie w sprawie warunków dla uznawania stacji atestacji pneumatycznych tratw ratunkowych, Rezolucja IMO A.789(19) z dnia 23 listopada 1995 r. - Zalecenia w zakresie sprawowania nadzoru i wydawania certyfikatów przez uznane organizacje działające z upoważnienia administracji, Rezolucja IMO A.861(20) z dnia 27 listopada 1997 r. - Warunki techniczne dla statkowych rejestratorów danych z podróży, Rezolucja IMO MSC.215(82) z dnia 8 grudnia 2006 r. - Warunki techniczne wykonywania powłok ochronnych zbiorników wód balastowych przeznaczonych na wodę morską na wszystkich typach statków oraz w przestrzeniach podwójnego poszycia burtowego masowców - na podstawie obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku (Dz. Urz. Min. Tran., Bud. i Gos. Mor. poz. 1), Rezolucja IMO MSC.402(96) z dnia 19 maja 2016 r. dotycząca wymagań w zakresie konserwacji, szczegółowych oględzin, prób eksploatacyjnych, przeglądu i napraw łodzi ratunkowych i ratowniczych, urządzeń do wodowania i urządzeń zwalniających.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku (Dz. U. poz. 296), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 261).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 20 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 220)
WZÓR - ŚWIADECTWO UZNANIA PODMIOTU DOKONUJĄCEGO ATESTACJI
- Data ogłoszenia: 2026-02-26
- Data wejścia w życie: 2026-03-10
- Data obowiązywania: 2026-03-10
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
REKLAMA