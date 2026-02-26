§ 2.

Atestacji urządzeń i wyposażenia statku może dokonywać podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada warunki lokalowe uwzględniające wymagania producenta danego rodzaju urządzenia lub wyposażenia statku, który powierza temu podmiotowi uprawnienia do atestacji swoich wyrobów;

2) spełnia wymagania określone w przepisach Międzynarodowej Organizacji Morskiej2) w zakresie atestowanych i serwisowanych urządzeń i wyposażenia statku;

3) zapewnia funkcjonowanie wewnętrznego systemu zarządzania jakością, który obejmuje co najmniej udokumentowane procedury, zapisy zrealizowanych czynności, audyty wewnętrzne oraz działania korygujące związane z zakresem uznania;

4) zapewnia personel posiadający aktualne i udokumentowane kwalifikacje, gwarantujące prawidłową i rzetelną obsługę, naprawę i atestację urządzeń i wyposażenia statku, imiennie przypisany do zakresu uznania podmiotu;

5) jest wyposażony w sprzęt do prowadzenia badań i napraw danego rodzaju urządzeń i wyposażenia statku oraz w odpowiednią ilość materiałów i części zapasowych;

6) właściciel podmiotu dokonującego atestacji urządzeń i wyposażenia statku lub osoby reprezentujące ten podmiot posiadają udokumentowany kontakt z producentem poszczególnych urządzeń i wyposażenia statku w celu aktualizacji instrukcji ich obsługi oraz zapoznania się ze zmianami konstrukcyjnymi oraz zmianami wyposażenia i materiałów używanych do produkcji tego sprzętu;

7) zapewnia szkolenia personelu w zakresie obsługi technicznej serwisu i dokumentuje ich przebieg.