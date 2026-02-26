REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 222

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 lutego 2026 r.

w sprawie trybu i sposobu wnoszenia pism procesowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1254 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa treść dokumentu w postaci elektronicznej potwierdzającego wniesienie pisma procesowego do sądu, sposób i zakres informowania o ograniczeniu dostępności portalu informacyjnego, sposób wnoszenia do sądu pism procesowych i ich załączników za pośrednictwem portalu informacyjnego oraz ich elektroniczną postać, w tym wymagania dotyczące dokumentów składanych w postaci elektronicznej, jak również sposób poświadczania dokumentów w portalu informacyjnym.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dacie wniesienia pisma - rozumie się przez to czas utrwalenia pisma procesowego w portalu informacyjnym po wywołaniu funkcji „Złóż pismo”, określony przez wskazanie roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty i sekundy;

2) elektronicznym potwierdzeniu wniesienia pisma - rozumie się przez to zestaw danych jednoznacznie wskazujący na wnoszone pismo procesowe, wnoszącego pismo, wysyłającego pismo, adresata, datę wniesienia pisma, metadane, w tym sumy kontrolne oraz dane systemowe;

3) koncie - rozumie się przez to konto, o którym mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie portalu informacyjnego (Dz. U. poz. 216), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie PI”;

4) metadanych - rozumie się przez to zestaw logicznie usystematyzowanych informacji powiązanych z pismem procesowym lub załącznikami, służących ich opisowi;

5) metryce pisma - rozumie się przez to zestaw danych identyfikujących pismo procesowe w portalu informacyjnym, w szczególności rodzaj pisma procesowego, wnoszącego pismo, wysyłającego pismo, adresata i sygnaturę akt;

6) sumach kontrolnych - rozumie się przez to rodzaj metadanych służących do weryfikacji integralności danych przesyłanych za pośrednictwem portalu informacyjnego;

7) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to uwierzytelnienie, o którym mowa w § 2 pkt 17 rozporządzenia w sprawie PI;

8) użytkowniku konta - rozumie się przez to użytkownika konta, o którym mowa w § 2 pkt 18 rozporządzenia w sprawie PI;

9) właścicielu konta - rozumie się przez to właściciela konta, o którym mowa w § 2 pkt 19 rozporządzenia w sprawie PI;

10) wniesieniu pisma - rozumie się przez to wywołanie funkcji „Złóż pismo” w module „Biuro Podawcze” służącym do wnoszenia pism procesowych wraz z załącznikami, w sposób umożliwiający uzyskanie przez wnoszącego pismo elektronicznego potwierdzenia wniesienia pisma;

11) wnoszącym pismo - rozumie się przez to właściciela konta, który na podstawie przepisów szczególnych wnosi pismo procesowe za pośrednictwem portalu informacyjnego;

12) wysyłającym pismo - rozumie się przez to użytkownika konta, który wywołał funkcję „Złóż pismo” w module „Biuro Podawcze” służącym do wnoszenia pism procesowych wraz z załącznikami, w sposób umożliwiający uzyskanie przez wnoszącego pismo elektronicznego potwierdzenia wniesienia pisma.

§ 3.

W celu wniesienia pisma procesowego za pośrednictwem portalu informacyjnego należy:

1) dokonać uwierzytelnienia;

2) oznaczyć rodzaj pisma procesowego poprzez dokonanie wyboru z listy rozwijanej w portalu informacyjnym;

3) wypełnić metrykę pisma procesowego albo zatwierdzić metrykę pisma wygenerowaną automatycznie na podstawie danych pochodzących z portalu informacyjnego;

4) umieścić pismo procesowe w module „Biuro Podawcze”;

5) dołączyć załączniki, o ile są one wnoszone, z zachowaniem zgodności pomiędzy numeracją i nazewnictwem załączników w piśmie procesowym oraz w portalu informacyjnym;

6) oznaczyć załączniki, które ze względu na ich właściwość nie mogą zostać skutecznie wniesione wraz z tym pismem procesowym za pośrednictwem portalu informacyjnego;

7) opatrzyć pismo procesowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, a w przypadku prokuratora - także zaawansowanym podpisem elektronicznym wydawanym przez właściwe jednostki organizacyjne prokuratury, jeśli nie zostały podpisane takimi podpisami przed ich umieszczeniem w portalu informacyjnym;

8) poświadczyć wybrane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeśli nie zostały poświadczone w ten sposób przed ich umieszczeniem w portalu informacyjnym;

9) wywołać funkcję „Złóż pismo” w module „Biuro Podawcze”.

§ 4.

1. Pisma procesowe wnoszone za pośrednictwem portalu informacyjnego sporządza się w formacie odpowiadającym formatowi A4.

2. Rozmiar pojedynczego załącznika wnoszonego za pośrednictwem portalu informacyjnego nie może przekraczać 100 MB.

3. Dopuszczalne formaty danych dla pism procesowych i załączników składanych za pośrednictwem portalu informacyjnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wymagania techniczne dla struktury i nazewnictwa plików określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Minimalne wymagania techniczne dla załączników stanowiących odwzorowania cyfrowe określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Pisma procesowe lub załączniki stanowiące odwzorowania cyfrowe dokumentów zawierających wyłącznie tekst wnosi się za pośrednictwem portalu informacyjnego w formatach .txt, .rtf, .pdf, .odt, .doc, .docx, .csv, xml.

§ 5.

Elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma jest generowane automatycznie po wniesieniu pisma procesowego oraz udostępniane w portalu informacyjnym.

§ 6.

1. Po wniesieniu pisma na koncie, na którym umieszczono pismo procesowe, jest automatycznie prezentowana data jego wniesienia oraz generowany jest dokument zawierający wynik weryfikacji podpisów elektronicznych, którymi pismo procesowe lub załączniki zostały opatrzone.

2. Dokument zawierający wynik weryfikacji podpisu elektronicznego wnoszącego pismo zawiera informację o wyniku weryfikacji podpisu elektronicznego ze wskazaniem daty złożenia podpisu oraz imienia i nazwiska osoby, która go złożyła.

§ 7.

Elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma oraz dokument zawierający wynik weryfikacji podpisu elektronicznego wnoszącego pismo opatrywane są pieczęcią elektroniczną sądu apelacyjnego, którego dyrektorowi powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.2)), zwanej dalej „p.u.s.p.”.

§ 8.

1. Dyrektor sądu apelacyjnego, któremu powierzono wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem portalu informacyjnego zgodnie z art. 175da § 7 p.u.s.p., informuje na stronie internetowej portalu informacyjnego w zakładce „Ograniczenia dostępności portalu” o ograniczeniach dostępności portalu informacyjnego trwających ponad 10 minut.

2. W zakładce umieszcza się informacje o dacie i godzinie wystąpienia ograniczenia dostępności portalu informacyjnego, w miarę możliwości o dacie i godzinie przywrócenia dostępności portalu informacyjnego, zakresie terytorialnym ze wskazaniem apelacji (o ile dotyczy), zakresie podmiotowym osób objętych ograniczeniem dostępności (o ile dotyczy), zakresie przedmiotowym ograniczenia dostępności ze wskazaniem funkcjonalności portalu, które nie były dostępne (o ile dotyczy), a także informację, czy była to planowana niedostępność oraz z jakim wyprzedzeniem została umieszczona informacja na stronie głównej portalu informacyjnego. Informacje określone w zdaniu pierwszym mogą zostać usunięte niewcześniej niż po upływie roku od daty ich umieszczenia.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1841, z 2025 r. poz. 620, 1172, 1302, 1518 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 26.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.

Załącznik 1. [DOPUSZCZALNE FORMATY DANYCH DLA PISM PROCESOWYCH I ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INFORMACYJNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 21 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 222)

Załącznik nr 1

DOPUSZCZALNE FORMATY DANYCH DLA PISM PROCESOWYCH I ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INFORMACYJNEGO

Lp.

Format danych, rozszerzenie nazwy pliku lub skrócona nazwa standardu

Oryginalna pełna nazwa standardu

Opis standardu

Organizacja określająca format, normę lub standard

1

.txt

dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt

ISO/IEC

2

.rtf

Rich Text Format Specification

dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf

Microsoft Corp.

3

.pdf

Portable Document Format

dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu PDF/A zgodne ze standardami ISO 19005-1, ISO 19005-2, 3, ISO 19005-4 lub nowszym

ISO/IEC

4

.xps

XML Paper Specification

dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .xps

Microsoft Corp., Ecma International

5

.odt

Open Document Format for Office Application

dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .odt

ISO/IEC

6

.ods

Open Document Format for Office Application

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego jako pliki typu .ods

ISO/IEC

7

.odp

Open Document Format for Office Application

dokumenty w postaci prezentacji multimedialnych jako pliki typu .odp

ISO/IEC

8

.doc

Microsoft Office Word

dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc

Microsoft Corp.

9

.xls

Microsoft Office Excel

dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego

Microsoft Corp.

10

.ppt

Microsoft Office PowerPoint

dokumenty w postaci prezentacji multimedialnych jako pliki typu .ppt

Microsoft Corp.

11

.docx

.xlsx

.pptx

Office Open XML File Formats

otwarta specyfikacja techniczna aplikacji biurowych

ISO/IEC

12

.csv

Comma Separated Values

wartości rozdzielone przecinkiem

IETF

13

.jpg (jpeg)

Digital compression and coding of continuous-tone still images

plik typu .jpg (Joint Photographic Experts Group)

ISO/IEC

14

.tif (.tiff)

Tagged Image File Format

plik typu .tif

ISO

15

.geotiff

Geographic Tagged Image File Format

plik typu .geotiff

NASA Jet Propulsion Laboratory

16

.png

Portable Network Graphics

plik typu .png

ISO/IEC

17

.gif

Graphics Interchange Format

pliku typu .gif

-

18

.bmp

Bitmap Picture

pliki typu .bmp

-

19

.wav

wave form audio format

plik audio

-

20

.mp3

MP3 File Format

plik audio

ISO/IEC

21

.avi

Audio Video lnterleave

niekompresowany plik audio/wideo

IBM Corporation / Microsoft Corporation

22

.mpg

.mpeg

MPEG-2 Video Encoding

plik wizualny z dźwiękiem lub bez

ISO/IEC

23

.mp4

.m4a

.mpeg4

MPEG-4 Visual Coding

plik wizualny z dźwiękiem lub bez

ISO/IEC

24

.ogg/.oga

Ogg Vorbis Audio Format

plik audio

Xiph.Org Foundation

25

.ogv

Theora Video Format

plik audiowizualny z dźwiękiem lub bez

Xiph.Org Foundation

26

.xml

Extensible Markup Language

standard uniwersalnego formatu tekstowego służącego do zapisu danych w postaci elektronicznej

W3C

27

.gml

Geography Markup Language

Język Znaczników Geograficznych

OGC

28

XMLsig

XML-Signature Syntax and Processing

podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML

W3C

29

XAdES

XML Advanced Electronic Signatures

podpis elektroniczny dokumentów w formacie XML

ETSI

30

CAdES

CMS Advanced Electronic Signatures

podpis elektroniczny dokumentów w formacie CMS

ETSI

31

ASIC

Associated Signature Containers

podpis elektroniczny dokumentów wykorzystujący kontener ZIP

ETSI
Załącznik 2. [WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STRUKTURY I NAZEWNICTWA PLIKÓW]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STRUKTURY I NAZEWNICTWA PLIKÓW

1) nazwa pliku musi zawierać rozszerzenie odpowiadające formatowi pliku;

2) nazwa pliku wraz z rozszerzeniem i kropką rozdzielającą (bez ścieżki) nie może być dłuższa niż 128 znaków;

3) nazwa pliku nie może kończyć się spacją ani kropką;

4) nazwa pliku może zawierać małe i wielkie polskie znaki diakrytyczne: ą, ę, ł, ó, ż, ź, ś, ć, ń;

5) nazwa pliku może zawierać drukowalne znaki ASCII i spację, z wyjątkiem niżej wskazanych wykluczeń;

6) nazwa pliku nie może zawierać znaków ASCII: " * / : < > ? \ | ~;

7) nie dopuszcza się stosowania nazw zarezerwowanych przez system operacyjny Windows. Do nazw tych należą w szczególności: CON, PRN, AUX, NUL, COM1-COM9 oraz LPT1-LPT9.

Załącznik 3. [MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH ODWZOROWANIA CYFROWE]

Załącznik nr 3

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH ODWZOROWANIA CYFROWE

Rodzaj skanowanego dokumentu

Minimalna rozdzielczość

Minimalna ilość bitów na piksel

Zalecany format

Kompresja

teksty drukowane czarno-białe lub takie, w których kolor nie ma znaczenia*), format A4

150 dpi

1 bit (czarno-białe)

wielostronicowy TIFF wielostronicowy PDF

CCITT G4 lub inna bezstratna

rękopisy, A4

200 dpi

8-bitowa skala szarości

wielostronicowy TIFF wielostronicowy PDF

LZW lub inna bezstratna

fotografie czarno-białe

2500 pikseli na dłuższym boku

8-bitowa skala szarości lub kolor 24-bit

JPG

≥ 50 %

teksty drukowane czarno-białe, mniejsze niż A4

1600 pikseli na dłuższym boku lub 200 dpi (wybór tego, co da wyższą jakość)

1 bit

wielostronicowy TIFF wielostronicowy PDF

CCITT G4 lub inna bezstratna

rękopisy mniejsze niż A4

1600 pikseli na dłuższym boku lub 200 dpi (wybór tego, co da wyższą jakość)

8-bitowa skala szarości

wielostronicowy TIFF wielostronicowy PDF

LZW lub inna bezstratna

teksty drukowane, w których kolor ma znaczenie**)

200 dpi

8 bit - kolor

wielostronicowy TIFF wielostronicowy PDF

LZW lub inna bezstratna

fotografia kolorowa

2500 pikseli na dłuższym boku

24 bit - kolor

JPG

≥ 50 %

*) To znaczy, że kolor nie ma znaczenia dla zrozumienia treści, na przykład gdy cały tekst jest w jednym kolorze, a jedynie nagłówki, stopki, pieczątki, podpisy itp. są w innym kolorze.

**) Na przykład fragmenty istotne dla zrozumienia treści są wyróżnione kolorem, tekst zawiera kolorowe rysunki itp.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-26
  • Data wejścia w życie: 2026-03-01
  • Data obowiązywania: 2026-03-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 228

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 230

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 217

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 218

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 219

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 lutego 2026 r. w sprawie trybu i sposobu wnoszenia pism procesowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu karnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 221

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 lutego 2026 r. w sprawie trybu i sposobu wnoszenia pism procesowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 222

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 223

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie podmiotów dokonujących atestacji urządzeń i wyposażenia statku

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 220

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – &#8222;Dobry posiłek w szpitalu&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 214

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 215

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie portalu informacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 216

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 212

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 211

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 210

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 207

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 205

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 202

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 209

REKLAMA