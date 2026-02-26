REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 223
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 18 lutego 2026 r.
w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
Na podstawie art. 34 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 18 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 223)
WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU LUB PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (PB-6)
- Data ogłoszenia: 2026-02-26
- Data wejścia w życie: 2026-02-27
- Data obowiązywania: 2026-02-27
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 lutego 2026 r. w sprawie trybu i sposobu wnoszenia pism procesowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu karnym
REKLAMA