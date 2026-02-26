REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 224

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 18 lutego 2026 r.

w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Formularz wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, określony w załączniku do rozporządzenia stosuje się do wniosków o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości składanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (Dz. U. poz. 296).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI (PB-14)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 18 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 224)

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI (PB-14)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-26
  • Data wejścia w życie: 2026-02-27
  • Data obowiązywania: 2026-02-27
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 228

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 230

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 217

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 218

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 219

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 lutego 2026 r. w sprawie trybu i sposobu wnoszenia pism procesowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu karnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 221

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 lutego 2026 r. w sprawie trybu i sposobu wnoszenia pism procesowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 222

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 223

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie podmiotów dokonujących atestacji urządzeń i wyposażenia statku

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 220

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – &#8222;Dobry posiłek w szpitalu&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 214

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 215

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie portalu informacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 216

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 212

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 211

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 210

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 207

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 20 września 2022 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 205

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 202

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 209

REKLAMA