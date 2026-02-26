REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 225

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 lutego 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 1311a § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1568, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie doręczania pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 368) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) koncie - rozumie się przez to konto, o którym mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie portalu informacyjnego (Dz. U. poz. 216), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie PI”;

2) użytkowniku konta - rozumie się przez to użytkownika konta, o którym mowa w § 2 pkt 18 rozporządzenia w sprawie PI;”,

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) sumach kontrolnych - rozumie się przez to sumy kontrolne, o których mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2026 r. w sprawie trybu i sposobu wnoszenia pism procesowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 222);

7) właścicielu konta - rozumie się przez to właściciela konta, o którym mowa w § 2 pkt 19 rozporządzenia w sprawie PI;”;

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji zawiera w szczególności oznaczenie doręczonego pisma, właściciela konta, któremu doręczono pismo, imię i nazwisko użytkownika konta, który odebrał pismo, datę jego odbioru albo informację, że doręczenie uznaje się za skuteczne, informację o dacie umieszczenia pisma w portalu informacyjnym razem z oznaczeniem doręczonego pisma oraz sumy kontrolne.”.

§ 2.

Do pism umieszczonych w portalu informacyjnym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1841, z 2025 r. poz. 620, 1172, 1302, 1518 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-26
  • Data wejścia w życie: 2026-03-01
  • Data obowiązywania: 2026-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Strona główna » Dziennik Ustaw

