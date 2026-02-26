REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 227
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 24 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-02-26
- Data wejścia w życie: 2026-02-27
- Data obowiązywania: 2026-02-27
