§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) monitorowanie realizacji polityki senioralnej państwa;

2) przeprowadzanie analiz i ocena skuteczności rozwiązań prawnych w zakresie polityki senioralnej;

3) inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań na rzecz osób starszych;

4) opiniowanie projektów dokumentów rządowych mających znaczenie dla kształtowania polityki senioralnej państwa;

5) współpraca z organami administracji publicznej, a także innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz osób starszych, oraz wspieranie ich działalności i inicjatyw;

6) identyfikowanie potrzeb osób starszych i barier wpływających na sytuację tych osób;

7) współpraca z podmiotami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie polityki senioralnej;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów albo Prezesa Rady Ministrów.