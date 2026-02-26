REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 229

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 2026 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Senioralnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780 oraz z 2026 r. poz. 160) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Senioralnej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) monitorowanie realizacji polityki senioralnej państwa;

2) przeprowadzanie analiz i ocena skuteczności rozwiązań prawnych w zakresie polityki senioralnej;

3) inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań na rzecz osób starszych;

4) opiniowanie projektów dokumentów rządowych mających znaczenie dla kształtowania polityki senioralnej państwa;

5) współpraca z organami administracji publicznej, a także innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz osób starszych, oraz wspieranie ich działalności i inicjatyw;

6) identyfikowanie potrzeb osób starszych i barier wpływających na sytuację tych osób;

7) współpraca z podmiotami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie polityki senioralnej;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów albo Prezesa Rady Ministrów.

§ 3.

1. Pełnomocnik w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 może:

1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od właściwych organów administracji rządowej;

2) współpracować w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych, a także z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

2. Organy, instytucje administracji publicznej i podmioty, o których mowa w ust. 1, współpracują z Pełnomocnikiem i zapewniają mu wsparcie, w szczególności przez bezzwłoczne udostępnianie mu informacji, dokumentów i sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 4.

Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań określonych w § 2.

§ 5.

1. Pełnomocnik może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze lub eksperckie w zakresie realizacji zadań określonych w § 2.

2. Pełnomocnik może zapraszać do udziału w pracach zespołów przedstawicieli właściwych organów administracji rządowej oraz przedstawicieli innych właściwych w zakresie działania Pełnomocnika podmiotów.

3. Pełnomocnik, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może zlecać przeprowadzanie badań, analiz i ekspertyz.

§ 6.

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności, do dnia 15 marca każdego roku, za rok poprzedni.

§ 7.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2026 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-26
  • Data wejścia w życie: 2026-02-27
  • Data obowiązywania: 2026-02-27
REKLAMA