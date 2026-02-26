REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 229
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 2026 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Senioralnej
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780 oraz z 2026 r. poz. 160) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 2.
1) monitorowanie realizacji polityki senioralnej państwa;
2) przeprowadzanie analiz i ocena skuteczności rozwiązań prawnych w zakresie polityki senioralnej;
3) inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań na rzecz osób starszych;
4) opiniowanie projektów dokumentów rządowych mających znaczenie dla kształtowania polityki senioralnej państwa;
5) współpraca z organami administracji publicznej, a także innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania na rzecz osób starszych, oraz wspieranie ich działalności i inicjatyw;
6) identyfikowanie potrzeb osób starszych i barier wpływających na sytuację tych osób;
7) współpraca z podmiotami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie polityki senioralnej;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów albo Prezesa Rady Ministrów.
§ 3.
1) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od właściwych organów administracji rządowej;
2) współpracować w szczególności z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych, a także z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
2. Organy, instytucje administracji publicznej i podmioty, o których mowa w ust. 1, współpracują z Pełnomocnikiem i zapewniają mu wsparcie, w szczególności przez bezzwłoczne udostępnianie mu informacji, dokumentów i sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
§ 4.
§ 5.
2. Pełnomocnik może zapraszać do udziału w pracach zespołów przedstawicieli właściwych organów administracji rządowej oraz przedstawicieli innych właściwych w zakresie działania Pełnomocnika podmiotów.
3. Pełnomocnik, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może zlecać przeprowadzanie badań, analiz i ekspertyz.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-02-26
- Data wejścia w życie: 2026-02-27
- Data obowiązywania: 2026-02-27
