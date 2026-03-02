REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 245
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 26 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
- Data ogłoszenia: 2026-03-02
- Data wejścia w życie: 2026-03-05
- Data obowiązywania: 2026-03-05
Dziennik Ustaw
