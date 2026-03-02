REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 246
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia I. Tabela „Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 246)
Załącznik nr 1
WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU
Tabela I. Stanowiska marszałków województw, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
|
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Prezydent m.st. Warszawy
|
12 030
|
4643
|
2
|
Marszałek województwa w województwie:
|
|
|
|
- powyżej 3 mln mieszkańców,
|
12 030
|
4640
|
|
- powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców,
|
11 900
|
4640
|
|
- do 2 mln mieszkańców
|
11 650
|
4430
|
3
|
Starosta w powiecie:
|
|
|
|
- powyżej 120 tys. mieszkańców,
|
11 650
|
3760
|
|
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,
|
11 280
|
3760
|
|
- do 60 tys. mieszkańców
|
11 100
|
3400
|
4
|
Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):
|
|
|
|
- powyżej 300 tys. mieszkańców,
|
11 650
|
4430
|
|
- do 300 tys. mieszkańców
|
11 650
|
3760
|
5
|
Wójt, burmistrz w gminie:
|
|
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców,
|
11 650
|
3760
|
|
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
|
11 280
|
3760
|
|
- do 15 tys. mieszkańców
|
11 100
|
3400
Tabela II. Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
|
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Burmistrz dzielnicy:
|
|
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców,
|
11 650
|
3760
|
|
- do 100 tys. mieszkańców
|
11 290
|
3570
|
2
|
Zastępca burmistrza dzielnicy:
|
|
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców,
|
11 280
|
3760
|
|
- do 100 tys. mieszkańców
|
10 910
|
3400
|
3
|
Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:
|
|
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców,
|
10 530
|
3250
|
|
- do 100 tys. mieszkańców
|
10 150
|
3030
Tabela III. Pozostałe stanowiska
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
|
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Wicemarszałek w województwie:
|
|
|
|
- powyżej 3 mln mieszkańców,
|
11 540
|
4640
|
|
- powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców,
|
11 380
|
4640
|
|
- do 2 mln mieszkańców
|
10 750
|
3760
|
2
|
Pozostali członkowie zarządu województwa
|
|
|
|
w województwie:
|
|
|
|
- powyżej 3 mln mieszkańców,
|
10 750
|
3760
|
|
- powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców,
|
10 610
|
3760
|
|
- do 2 mln mieszkańców
|
9830
|
3090
|
3
|
Przewodniczący zarządu związku
|
10 750
|
3760
|
4
|
Zastępca przewodniczącego zarządu związku
|
9070
|
3090
|
5
|
Pozostali członkowie zarządu związku
|
8280
|
2380
|
6
|
Wicestarosta w powiecie:
|
|
|
|
- powyżej 120 tys. mieszkańców,
|
10 750
|
3760
|
|
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,
|
10 000
|
3760
|
|
- do 60 tys. mieszkańców
|
9070
|
3090
|
7
|
Pozostali członkowie zarządu w powiecie:
|
|
|
|
- powyżej 120 tys. mieszkańców,
|
9070
|
2710
|
|
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,
|
8330
|
2710
|
|
- do 60 tys. mieszkańców
|
7630
|
2710
Załącznik nr 2
WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA
Tabela. Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie powołania
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota
|
Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota
|
Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
|
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe
|
staż pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Zastępca prezydenta m.st. Warszawy
|
11 540
|
4640
|
wyższe2)
|
6
|
2
|
Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy), skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców
|
11 540
|
4640
|
według odrębnych przepisów
|
3
|
Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)
|
10 840
|
4550
|
wyższe2)
|
6
|
4
|
Zastępca wójta, burmistrza w gminie:
|
|
|
|
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców,
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
|
10 750
10 000
|
3760
3760
|
wyższe2)
|
6
|
|
- do 15 tys. mieszkańców
|
9070
|
3090
|
|
|
5
|
Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie:
|
|
|
|
- powyżej 100 tys. mieszkańców,
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
|
10 750
10 000
|
3760
3760
|
według odrębnych przepisów
|
|
- do 15 tys. mieszkańców
|
9070
|
3090
|
6
|
Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:
|
|
|
|
- powyżej 120 tys. mieszkańców,
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,
|
10 000
9070
|
3760
3090
|
według odrębnych przepisów
|
|
- do 60 tys. mieszkańców
|
8280
|
2760
|
7
|
Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:
|
|
|
|
- powyżej 3 mln mieszkańców,
- powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców,
|
11 540
11 380
|
4640
4640
|
według odrębnych przepisów
|
|
- do 2 mln mieszkańców
|
10 750
|
3760
1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania, które są określone w niniejszym załączniku, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135), przy czym do stażu pracy wymaganego na tych stanowiskach wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.
2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.
Załącznik nr 3
I. TABELA
Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania
|
Kategoria zaszeregowania
|
Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
|
I
|
4806
|
II
|
4830
|
III
|
4850
|
IV
|
4870
|
V
|
4890
|
VI
|
4910
|
VII
|
4940
|
VIII
|
4970
|
IX
|
5000
|
X
|
5030
|
XI
|
5060
|
XII
|
5090
|
XIII
|
5200
|
XIV
|
5310
|
XV
|
5410
|
XVI
|
5630
|
XVII
|
5850
|
XVIII
|
6070
|
XIX
|
6400
|
XX
|
6750
- Data ogłoszenia: 2026-03-02
- Data wejścia w życie: 2026-03-17
- Data obowiązywania: 2026-03-17
