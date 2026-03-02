REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 246

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1638 oraz z 2025 r. poz. 702 i 1260) wprowadza się następujące zmiany:

1) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia I. Tabela „Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń oraz dodatków należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określone w I. Tabeli w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 246)

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ORAZ KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU DODATKU FUNKCYJNEGO NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU

Tabela I. Stanowiska marszałków województw, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
(kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Prezydent m.st. Warszawy

12 030

4643

2

Marszałek województwa w województwie:


- powyżej 3 mln mieszkańców,

12 030

4640

- powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców,

11 900

4640

- do 2 mln mieszkańców

11 650

4430

3

Starosta w powiecie:


- powyżej 120 tys. mieszkańców,

11 650

3760

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

11 280

3760

- do 60 tys. mieszkańców

11 100

3400

4

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):


- powyżej 300 tys. mieszkańców,

11 650

4430

- do 300 tys. mieszkańców

11 650

3760

5

Wójt, burmistrz w gminie:


- powyżej 100 tys. mieszkańców,

11 650

3760

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

11 280

3760

- do 15 tys. mieszkańców

11 100

3400

Tabela II. Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
(kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Burmistrz dzielnicy:


- powyżej 100 tys. mieszkańców,

11 650

3760

- do 100 tys. mieszkańców

11 290

3570

2

Zastępca burmistrza dzielnicy:


- powyżej 100 tys. mieszkańców,

11 280

3760

- do 100 tys. mieszkańców

10 910

3400

3

Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:


- powyżej 100 tys. mieszkańców,

10 530

3250

- do 100 tys. mieszkańców

10 150

3030

Tabela III. Pozostałe stanowiska

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
(kwota w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)

1

2

3

4

1

Wicemarszałek w województwie:


- powyżej 3 mln mieszkańców,

11 540

4640

- powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców,

11 380

4640

- do 2 mln mieszkańców

10 750

3760

2

Pozostali członkowie zarządu województwa


w województwie:


- powyżej 3 mln mieszkańców,

10 750

3760

- powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców,

10 610

3760

- do 2 mln mieszkańców

9830

3090

3

Przewodniczący zarządu związku

10 750

3760

4

Zastępca przewodniczącego zarządu związku

9070

3090

5

Pozostali członkowie zarządu związku

8280

2380

6

Wicestarosta w powiecie:


- powyżej 120 tys. mieszkańców,

10 750

3760

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

10 000

3760

- do 60 tys. mieszkańców

9070

3090

7

Pozostali członkowie zarządu w powiecie:


- powyżej 120 tys. mieszkańców,

9070

2710

- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

8330

2710

- do 60 tys. mieszkańców

7630

2710
Załącznik 2. [WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA]

Załącznik nr 2

WYKAZ STANOWISK, KWOTY MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA

Tabela. Stanowiska pracowników zatrudnionych na podstawie powołania

Lp.

Stanowisko

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota
w złotych)

Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota
w złotych)

Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy
(w latach)

1

2

3

4

5

6

1

Zastępca prezydenta m.st. Warszawy

11 540

4640

wyższe2)

6

2

Skarbnik m.st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy), skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

11 540

4640

według odrębnych przepisów

3

Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców, zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)

10 840

4550

wyższe2)

6

4

Zastępca wójta, burmistrza w gminie:




- powyżej 100 tys. mieszkańców,

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

10 750

10 000

3760

3760

wyższe2)

6

- do 15 tys. mieszkańców

9070

3090

5

Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminie:





- powyżej 100 tys. mieszkańców,

- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,

10 750

10 000

3760

3760

według odrębnych przepisów

- do 15 tys. mieszkańców

9070

3090

6

Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie:



- powyżej 120 tys. mieszkańców,


- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,

10 000

9070

3760

3090

według odrębnych przepisów

- do 60 tys. mieszkańców

8280

2760

7

Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie:





- powyżej 3 mln mieszkańców,


- powyżej 2 mln do 3 mln mieszkańców,

11 540

11 380

4640

4640

według odrębnych przepisów

- do 2 mln mieszkańców

10 750

3760

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania, które są określone w niniejszym załączniku, uwzględniają wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135), przy czym do stażu pracy wymaganego na tych stanowiskach wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy.

2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

Załącznik 3. [I. TABELA KWOTY MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO USTALONEGO W KATEGORIACH ZASZEREGOWANIA]

Załącznik nr 3

I. TABELA

Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania

Kategoria zaszeregowania

Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
w złotych

I

4806

II

4830

III

4850

IV

4870

V

4890

VI

4910

VII

4940

VIII

4970

IX

5000

X

5030

XI

5060

XII

5090

XIII

5200

XIV

5310

XV

5410

XVI

5630

XVII

5850

XVIII

6070

XIX

6400

XX

6750
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-02
  • Data wejścia w życie: 2026-03-17
  • Data obowiązywania: 2026-03-17
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
