Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 248
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 18 lutego 2026 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
Na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3) praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia
- w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160).
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 18 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 248)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ (PB-9)
Załącznik nr 2
WZÓR - WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA WZNOWIENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 51 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE (PB-10)
Załącznik nr 3
WZÓR - WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA, WOBEC KTÓREGO ORGAN NIE WNIÓSŁ SPRZECIWU (PB-11)
- Data ogłoszenia: 2026-03-02
- Data wejścia w życie: 2026-03-03
- Data obowiązywania: 2026-03-03
