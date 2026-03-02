§ 4.

1. Ustala się następujące szczegółowe wymagania dotyczące zakresu praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 lit. a ustawy:

1) dla kategorii I:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

- dwóch projektów robót geologicznych oraz trzech dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym co najmniej jednej dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

- trzech projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym co najmniej jednej dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

2) dla kategorii II:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

- dwóch projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, oraz trzech dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

- trzech projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, oraz czterech dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

3) dla kategorii III:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

- dwóch projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz pięciu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

- trzech projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz siedmiu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

4) dla kategorii IV:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

- trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji hydrogeologicznych, związanych z ustalaniem zasobów oraz właściwości wód leczniczych, wód termalnych lub solanek lub określaniem warunków hydrogeologicznych na potrzeby wskazane w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, h oraz i ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

- czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji hydrogeologicznych, związanych z ustalaniem zasobów oraz właściwości wód leczniczych, wód termalnych lub solanek lub określaniem warunków hydrogeologicznych na potrzeby wskazane w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, h oraz i ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

5) dla kategorii V:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

- trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

- czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

6) dla kategorii VI:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

- trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji geologiczno-inżynierskich, związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni lub podziemnego składowania dwutlenku węgla - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

- czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji geologiczno-inżynier-skich, związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni lub podziemnego składowania dwutlenku węgla - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz

b) udział przy badaniach właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał, oraz

c) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

7) dla kategorii VII:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

- trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

- czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;

8) dla kategorii VIII:

a) udział w pracach geologicznych przy sporządzaniu co najmniej:

- trzech map geologicznych w skali niemniejszej niż 1:50 000 lub trzech map osuwisk i terenów zagrożonych w skali niemniejszej niż 1:10 000, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a i b, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

- czterech map geologicznych w skali niemniejszej niż 1:50 000 lub czterech map osuwisk i terenów zagrożonych w skali niemniejszej niż 1:10 000, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu prac kartografii geologicznej;

9) dla kategorii IX:

a) udział w sporządzaniu co najmniej:

- trzech projektów badań sejsmicznych oraz pięciu dokumentacji tych badań lub co najmniej pięciu dokumentacji geofizyki wiertniczej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a i b, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

- trzech projektów badań sejsmicznych oraz siedmiu dokumentacji tych badań lub co najmniej siedmiu dokumentacji geofizyki wiertniczej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. c, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz

b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, o których mowa w lit. a;

10) dla kategorii XIII - udział w wykonywaniu czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych, lub w kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekraczała 100 m.

2. Ustala się następujące szczegółowe wymagania dotyczące zakresu praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 8 pkt 1 ustawy:

1) dla kategorii I - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:

a) czterech projektów robót geologicznych oraz sześciu dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym co najmniej dwóch dokumentacji geologicznych złoża węglowodorów lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

b) sześciu projektów robót geologicznych oraz ośmiu dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym co najmniej dwóch dokumentacji geologicznych złoża węglowodorów lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;

2) dla kategorii II - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:

a) czterech projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, oraz sześciu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

b) sześciu projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, oraz ośmiu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;

3) dla kategorii III - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:

a) czterech projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz dziesięciu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

b) sześciu projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz czternastu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;

4) dla kategorii IV - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:

a) sześciu projektów robót geologicznych oraz czternastu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej czterech projektów robót geologicznych oraz ośmiu dokumentacji hydrogeologicznych, związanych z ustalaniem zasobów oraz właściwości wód leczniczych, wód termalnych lub solanek lub określaniem warunków hydrogeologicznych na potrzeby wskazane w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, h oraz i ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

b) ośmiu projektów robót geologicznych oraz dwudziestu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej czterech projektów robót geologicznych oraz ośmiu dokumentacji hydrogeologicznych, związanych z ustalaniem zasobów oraz właściwości wód leczniczych, wód termalnych lub solanek lub określaniem warunków hydrogeologicznych na potrzeby wskazane w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, h oraz i ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;

5) dla kategorii V - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:

a) sześciu projektów robót geologicznych oraz czternastu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

b) ośmiu projektów robót geologicznych oraz dwudziestu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;

6) dla kategorii VI - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:

a) sześciu projektów robót geologicznych oraz czternastu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy, w tym co najmniej czterech projektów robót geologicznych oraz ośmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni lub podziemnego składowania dwutlenku węgla - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

b) ośmiu projektów robót geologicznych oraz dwudziestu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy, w tym co najmniej czterech projektów robót geologicznych oraz ośmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni lub podziemnego składowania dwutlenku węgla - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;

7) dla kategorii VII - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:

a) sześciu projektów robót geologicznych oraz czternastu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

b) ośmiu projektów robót geologicznych oraz dwudziestu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;

8) dla kategorii IX - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:

a) sześciu projektów badań sejsmicznych oraz dziesięciu dokumentacji tych badań lub co najmniej dziesięciu dokumentacji geofizyki wiertniczej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a i b, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

b) sześciu projektów badań sejsmicznych oraz czternastu dokumentacji tych badań lub co najmniej czternastu dokumentacji geofizyki wiertniczej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. c, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych.

3. Ustala się następujące szczegółowe wymagania dotyczące zakresu praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 8 pkt 2 lit. b ustawy:

1) dla kategorii I - udział w sprawdzaniu przed zatwierdzeniem - na podstawie powierzenia realizacji tego zadania przez ministra właściwego do spraw środowiska - co najmniej:

a) sześciu dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

b) ośmiu dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;

2) dla kategorii II - udział w sprawdzaniu przed zatwierdzeniem - na podstawie powierzenia realizacji tego zadania przez ministra właściwego do spraw środowiska - co najmniej:

a) sześciu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,

b) ośmiu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych.