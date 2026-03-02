REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 249
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 11 lutego 2026 r.
w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii
Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowe wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach oraz odpowiadającego im zakresu i wymiaru praktyki zawodowej, odpowiedniej do poziomu i kierunku ukończonych studiów, zwanej dalej „praktyką”, o której mowa w art. 52 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”, dla poszczególnych kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi;
2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych;
3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych;
4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji.
§ 2.
1) I-VII może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
a) na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geologii lub
b) innych niż wymienione w lit. a, które obejmowały co najmniej dwa przedmioty w zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie co najmniej 6 punktów ECTS lub obejmujące co najmniej 60 godzin kształcenia;
2) VIII może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
a) na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geologii lub
b) na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geografii, lub
c) innych niż wymienione w lit. a i b, które obejmowały co najmniej dwa przedmioty w zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie co najmniej 6 punktów ECTS lub obejmujące co najmniej 60 godzin kształcenia;
3) IX może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
a) na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geologii lub
b) na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geofizyki, lub
c) na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizyki, lub
d) innych niż wymienione w lit. a-c, które obejmowały co najmniej dwa przedmioty w zakresie wnioskowanej kategorii, pozwalające na uzyskanie przynajmniej 6 punktów ECTS lub obejmujące przynajmniej 60 godzin kształcenia;
4) XIII może ubiegać się osoba, która:
a) posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły nadające prawo używania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy w zawodach: technik geolog, technik górnik, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa podziemnego, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, technik górnictwa odkrywkowego lub technik wiertnik lub
b) posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku związanym z kształceniem w zakresie geologii.
§ 3.
1) I-VII trwa co najmniej:
a) dwa lata przy sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu wnioskowanej kategorii, zwane dalej „właściwymi studiami podyplomowymi”,
b) trzy lata przy sporządzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
2) VIII trwa co najmniej:
a) dwa lata przy projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a i b, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) trzy lata przy projektowaniu i dokumentowaniu prac kartografii geologicznej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
3) IX trwa co najmniej:
a) dwa lata przy projektowaniu i dokumentowaniu badań geofizycznych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a i b, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) trzy lata przy projektowaniu i dokumentowaniu badań geofizycznych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. c, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
4) XIII trwa co najmniej rok przy wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi.
2. Praktyka, o której mowa w art. 52 ust. 8 pkt 1 ustawy, dla osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog trwa co najmniej:
1) dwa lata - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. a i b, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. d, które ukończyły właściwe studia podyplomowe;
2) trzy lata - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. d, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. c.
3. Praktyka, o której mowa w art. 52 ust. 8 pkt 2 ustawy, dla osób ubiegających się o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog trwa co najmniej:
1) dwa lata - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe;
2) trzy lata - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych.
§ 4.
1) dla kategorii I:
a) udział w sporządzaniu co najmniej:
- dwóch projektów robót geologicznych oraz trzech dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym co najmniej jednej dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
- trzech projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym co najmniej jednej dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz
b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;
2) dla kategorii II:
a) udział w sporządzaniu co najmniej:
- dwóch projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, oraz trzech dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
- trzech projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, oraz czterech dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz
b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;
3) dla kategorii III:
a) udział w sporządzaniu co najmniej:
- dwóch projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz pięciu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
- trzech projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz siedmiu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz
b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;
4) dla kategorii IV:
a) udział w sporządzaniu co najmniej:
- trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji hydrogeologicznych, związanych z ustalaniem zasobów oraz właściwości wód leczniczych, wód termalnych lub solanek lub określaniem warunków hydrogeologicznych na potrzeby wskazane w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, h oraz i ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
- czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji hydrogeologicznych, związanych z ustalaniem zasobów oraz właściwości wód leczniczych, wód termalnych lub solanek lub określaniem warunków hydrogeologicznych na potrzeby wskazane w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, h oraz i ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz
b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;
5) dla kategorii V:
a) udział w sporządzaniu co najmniej:
- trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
- czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz
b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;
6) dla kategorii VI:
a) udział w sporządzaniu co najmniej:
- trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji geologiczno-inżynierskich, związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni lub podziemnego składowania dwutlenku węgla - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
- czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy, w tym co najmniej dwóch projektów robót geologicznych oraz czterech dokumentacji geologiczno-inżynier-skich, związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni lub podziemnego składowania dwutlenku węgla - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz
b) udział przy badaniach właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i skał, oraz
c) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;
7) dla kategorii VII:
a) udział w sporządzaniu co najmniej:
- trzech projektów robót geologicznych oraz siedmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
- czterech projektów robót geologicznych oraz dziesięciu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz
b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu dozoru prac geologicznych lub kierowaniu w terenie robotami geologicznymi w zakresie, o którym mowa w lit. a;
8) dla kategorii VIII:
a) udział w pracach geologicznych przy sporządzaniu co najmniej:
- trzech map geologicznych w skali niemniejszej niż 1:50 000 lub trzech map osuwisk i terenów zagrożonych w skali niemniejszej niż 1:10 000, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a i b, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
- czterech map geologicznych w skali niemniejszej niż 1:50 000 lub czterech map osuwisk i terenów zagrożonych w skali niemniejszej niż 1:10 000, z wyjątkiem map sporządzanych w ramach pozostałych kategorii kwalifikacji - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz
b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu prac kartografii geologicznej;
9) dla kategorii IX:
a) udział w sporządzaniu co najmniej:
- trzech projektów badań sejsmicznych oraz pięciu dokumentacji tych badań lub co najmniej pięciu dokumentacji geofizyki wiertniczej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a i b, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
- trzech projektów badań sejsmicznych oraz siedmiu dokumentacji tych badań lub co najmniej siedmiu dokumentacji geofizyki wiertniczej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. c, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych, oraz
b) udział, przez co najmniej trzy miesiące, w wykonywaniu w terenie badań geofizycznych, o których mowa w lit. a;
10) dla kategorii XIII - udział w wykonywaniu czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych, lub w kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekraczała 100 m.
2. Ustala się następujące szczegółowe wymagania dotyczące zakresu praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 8 pkt 1 ustawy:
1) dla kategorii I - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:
a) czterech projektów robót geologicznych oraz sześciu dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym co najmniej dwóch dokumentacji geologicznych złoża węglowodorów lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) sześciu projektów robót geologicznych oraz ośmiu dokumentacji geologicznych, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym co najmniej dwóch dokumentacji geologicznych złoża węglowodorów lub dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
2) dla kategorii II - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:
a) czterech projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, oraz sześciu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) sześciu projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, oraz ośmiu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą, z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
3) dla kategorii III - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:
a) czterech projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz dziesięciu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) sześciu projektów robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej oraz czternastu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
4) dla kategorii IV - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:
a) sześciu projektów robót geologicznych oraz czternastu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej czterech projektów robót geologicznych oraz ośmiu dokumentacji hydrogeologicznych, związanych z ustalaniem zasobów oraz właściwości wód leczniczych, wód termalnych lub solanek lub określaniem warunków hydrogeologicznych na potrzeby wskazane w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, h oraz i ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) ośmiu projektów robót geologicznych oraz dwudziestu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych, w tym co najmniej czterech projektów robót geologicznych oraz ośmiu dokumentacji hydrogeologicznych, związanych z ustalaniem zasobów oraz właściwości wód leczniczych, wód termalnych lub solanek lub określaniem warunków hydrogeologicznych na potrzeby wskazane w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, h oraz i ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
5) dla kategorii V - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:
a) sześciu projektów robót geologicznych oraz czternastu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) ośmiu projektów robót geologicznych oraz dwudziestu dokumentacji hydrogeologicznych, sporządzanych w celu określonym w art. 90 ust. 1 ustawy, lub dokumentacji sporządzanych w przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywania otworów obserwacyjnych - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
6) dla kategorii VI - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:
a) sześciu projektów robót geologicznych oraz czternastu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy, w tym co najmniej czterech projektów robót geologicznych oraz ośmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni lub podziemnego składowania dwutlenku węgla - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) ośmiu projektów robót geologicznych oraz dwudziestu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy, w tym co najmniej czterech projektów robót geologicznych oraz ośmiu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, związanych z określaniem warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych lub budownictwa wodnego, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, składowania odpadów na powierzchni lub podziemnego składowania dwutlenku węgla - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
7) dla kategorii VII - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:
a) sześciu projektów robót geologicznych oraz czternastu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) ośmiu projektów robót geologicznych oraz dwudziestu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, sporządzanych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby określone w art. 91 ust. 1 ustawy - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
8) dla kategorii IX - udział w sprawdzaniu, ocenie, przyjmowaniu lub zatwierdzaniu co najmniej:
a) sześciu projektów badań sejsmicznych oraz dziesięciu dokumentacji tych badań lub co najmniej dziesięciu dokumentacji geofizyki wiertniczej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. a i b, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) sześciu projektów badań sejsmicznych oraz czternastu dokumentacji tych badań lub co najmniej czternastu dokumentacji geofizyki wiertniczej - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. c, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych.
3. Ustala się następujące szczegółowe wymagania dotyczące zakresu praktyki, o której mowa w art. 52 ust. 8 pkt 2 lit. b ustawy:
1) dla kategorii I - udział w sprawdzaniu przed zatwierdzeniem - na podstawie powierzenia realizacji tego zadania przez ministra właściwego do spraw środowiska - co najmniej:
a) sześciu dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) ośmiu dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złoża węglowodorów - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych;
2) dla kategorii II - udział w sprawdzaniu przed zatwierdzeniem - na podstawie powierzenia realizacji tego zadania przez ministra właściwego do spraw środowiska - co najmniej:
a) sześciu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, oraz osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które ukończyły właściwe studia podyplomowe,
b) ośmiu dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych własnością górniczą z wyjątkiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek - w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, które nie ukończyły właściwych studiów podyplomowych.
§ 5.
1) przewodniczący komisji;
2) jeden zastępca albo dwóch zastępców przewodniczącego komisji;
3) członkowie komisji.
2. W skład komisji egzaminacyjnej są powoływani specjaliści z dziedziny prawa geologicznego i górniczego, którzy ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w zakresie prawa oraz geolodzy - specjaliści z zakresu właściwego dla poszczególnych kategorii kwalifikacji, którzy ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku związanym z kształceniem w zakresie: geologii, geofizyki, geografii, ochrony środowiska lub budownictwa.
§ 6.
1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego;
2) dwóch członków zespołu egzaminacyjnego;
3) sekretarz zespołu egzaminacyjnego.
2. Przewodniczących, członków i sekretarzy zespołów egzaminacyjnych powołuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej albo jego zastępca.
§ 7.
1) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego - 150 zł,
2) członek i sekretarz zespołu egzaminacyjnego - 130 zł
- za każdą osobę przystępującą do egzaminu.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. poz. 1756), które zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029 oraz z 2025 r. poz. 527) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 11 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 249)
WZÓR ŚWIADECTWA STWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE GEOLOG
I. Treść świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog
II. Blankiet świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zawodzie geolog
III. Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem blankietu świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji:
1. Zabezpieczenia zastosowane w papierze:
1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;
2) zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów;
3) dwutonowy znak wodny;
4) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym;
5) włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym, aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym.
2. Zabezpieczenia w druku:
1) technika druku: offset;
2) typografia (numeracja);
3) tło giloszowe;
4) mikrodruk;
5) element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.
3. Numeracja: ciągła dla całego nakładu, typograficzna, siedmiocyfrowa, aktywna w promieniowaniu ultrafioletowym na zielono; seria dwuliterowa.
- Data ogłoszenia: 2026-03-02
- Data wejścia w życie: 2026-03-17
- Data obowiązywania: 2026-03-17
