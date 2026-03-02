REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 251
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 26 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 50 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26 i 203) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1 uchyla się pkt 3 i 4;
2) uchyla się załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-03-02
- Data wejścia w życie: 2026-03-05
- Data obowiązywania: 2026-03-05
