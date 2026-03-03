REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 255

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 17 lutego 2026 r.

w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 2d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza wniosku o pozwolenie na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Formularz wniosku o pozwolenie na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, określony w załączniku do rozporządzenia stosuje się do wniosków o pozwolenie na budowę składanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. poz. 410).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 17 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 255)

WZÓR - WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

infoRgrafikainfoRgrafika

infoRgrafika



Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-03
  • Data wejścia w życie: 2026-03-04
  • Data obowiązywania: 2026-03-04
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 255

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 256

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 257

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 258

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 250

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 252

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 244

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 248

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 251

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 247

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 243

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 242

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 26 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 245

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 241

USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 232

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 24 lutego 2026 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 240

REKLAMA