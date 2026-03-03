REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 255
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 17 lutego 2026 r.
w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę
Na podstawie art. 33 ust. 2d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 17 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 255)
WZÓR - WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)
- Data ogłoszenia: 2026-03-03
- Data wejścia w życie: 2026-03-04
- Data obowiązywania: 2026-03-04
