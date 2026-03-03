§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 400, 562, 768 i 1775) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 2 i 3 skreśla się wyrazy „na piśmie”;

2) w § 12 w ust. 6 skreśla się zdanie drugie;

3) w § 23 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku świadczeń udzielanych beneficjentom ochrony czasowej uprawnionym do świadczeń na podstawie art. 112c ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2025 r. poz. 223, 389, 619, 621 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) świadczeniodawca jest zobowiązany sporządzić kopię dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub sporządzić odpis tych dokumentów. Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za umieszczenie błędnych lub niekompletnych danych zawartych w odpisie. W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotyczących świadczeń związanych z ciążą, porodem lub połogiem, potwierdzenie prawa do świadczeń może zostać dokonane na podstawie dokumentacji medycznej albo danych sprawozdawczych przekazywanych przez świadczeniodawcę.”.