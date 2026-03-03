REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 257

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 257

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26 i 203) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 400, 562, 768 i 1775) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 2 i 3 skreśla się wyrazy „na piśmie”;

2) w § 12 w ust. 6 skreśla się zdanie drugie;

3) w § 23 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku świadczeń udzielanych beneficjentom ochrony czasowej uprawnionym do świadczeń na podstawie art. 112c ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2025 r. poz. 223, 389, 619, 621 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) świadczeniodawca jest zobowiązany sporządzić kopię dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub sporządzić odpis tych dokumentów. Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za umieszczenie błędnych lub niekompletnych danych zawartych w odpisie. W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotyczących świadczeń związanych z ciążą, porodem lub połogiem, potwierdzenie prawa do świadczeń może zostać dokonane na podstawie dokumentacji medycznej albo danych sprawozdawczych przekazywanych przez świadczeniodawcę.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 marca 2026 r.

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-03
  • Data wejścia w życie: 2026-03-05
  • Data obowiązywania: 2026-03-05

Zmienia:

