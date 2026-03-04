REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 261

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1), 2)

z dnia 27 lutego 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, przeglądu i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji oraz kryteriów oceny wykonalności tych planów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2025 r. poz. 643, 1069 i 1844 oraz z 2026 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, przeglądu i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji oraz kryteriów oceny wykonalności tych planów (Dz. U. poz. 1702) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 do tytułu rozporządzenia pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/2303 z dnia 14 listopada 2025 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur oraz standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 (Dz. Urz. UE L 2025/2303 z 10.12.2025).”;

2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rozporządzeniu 2025/2303 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/2303 z dnia 14 listopada 2025 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur oraz standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 (Dz. Urz. UE L 2025/2303 z 10.12.2025);”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Podmioty krajowe, z wyłączeniem kas, a w przypadku grup - krajowy podmiot dominujący, przekazują Funduszowi informacje, o których mowa w rozporządzeniu 2025/2303, w tym:

1) informacje, o których mowa w szablonie Z 02.00 załącznika I do rozporządzenia 2025/2303 - co roku, nie później niż do dnia 31 marca następnego roku, według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrachunkowego;

2) na wniosek Funduszu:

a) informacje, o których mowa w szablonach Z 01.01, Z 01.02, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 i Z 11.00-Z 17.00 załącznika I do rozporządzenia 2025/2303, do dnia 31 marca następnego roku, według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrachunkowego,

b) informacje, o których mowa w szablonach Z 07.01.1-Z 07.04, Z 08.01-Z 08.05 i Z 09.01-Z 09.04 załącznika I do rozporządzenia 2025/2303, do dnia 30 kwietnia następnego roku, według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrachunkowego,

c) informacje inne niż informacje, o których mowa w lit. a i b oraz pkt 1, wyłącznie w zakresie określonym w § 3 lub niezbędnym do oceny spełnienia warunków uznania zobowiązania za zobowiązanie kwalifikowalne w rozumieniu art. 2 pkt 90a ustawy, w terminie określonym w tym wniosku zgodnie z § 4 ust. 1.”;

4) w § 10 w ust. 2 wyrazy „o których mowa w § 5 pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/2303 z dnia 14 listopada 2025 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur oraz standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 (Dz. Urz. UE L 2025/2303 z 10.12.2025).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-04
  • Data wejścia w życie: 2026-03-05
  • Data obowiązywania: 2026-03-05
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 270

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 258

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 255

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 254

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 256

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 257

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2026 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za wydanie dokumentów przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt cyrkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 259

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 260

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, przeglądu i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji oraz kryteriów oceny wykonalności tych planów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 261

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 263

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania &#8222;Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 265

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania &#8222;Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 267

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 268

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 250

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 252

USTAWA z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 244

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 249

REKLAMA