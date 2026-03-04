§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, przeglądu i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji oraz kryteriów oceny wykonalności tych planów (Dz. U. poz. 1702) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 do tytułu rozporządzenia pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/2303 z dnia 14 listopada 2025 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur oraz standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 (Dz. Urz. UE L 2025/2303 z 10.12.2025).”;

2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rozporządzeniu 2025/2303 - rozumie się przez to rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2025/2303 z dnia 14 listopada 2025 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur oraz standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 (Dz. Urz. UE L 2025/2303 z 10.12.2025);”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Podmioty krajowe, z wyłączeniem kas, a w przypadku grup - krajowy podmiot dominujący, przekazują Funduszowi informacje, o których mowa w rozporządzeniu 2025/2303, w tym:

1) informacje, o których mowa w szablonie Z 02.00 załącznika I do rozporządzenia 2025/2303 - co roku, nie później niż do dnia 31 marca następnego roku, według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrachunkowego;

2) na wniosek Funduszu:

a) informacje, o których mowa w szablonach Z 01.01, Z 01.02, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 i Z 11.00-Z 17.00 załącznika I do rozporządzenia 2025/2303, do dnia 31 marca następnego roku, według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrachunkowego,

b) informacje, o których mowa w szablonach Z 07.01.1-Z 07.04, Z 08.01-Z 08.05 i Z 09.01-Z 09.04 załącznika I do rozporządzenia 2025/2303, do dnia 30 kwietnia następnego roku, według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrachunkowego,

c) informacje inne niż informacje, o których mowa w lit. a i b oraz pkt 1, wyłącznie w zakresie określonym w § 3 lub niezbędnym do oceny spełnienia warunków uznania zobowiązania za zobowiązanie kwalifikowalne w rozumieniu art. 2 pkt 90a ustawy, w terminie określonym w tym wniosku zgodnie z § 4 ust. 1.”;

4) w § 10 w ust. 2 wyrazy „o których mowa w § 5 pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b”.