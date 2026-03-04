REKLAMA
poz. 263
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
Na podstawie art. 444 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 2b. W latach akademickich 2026/2027-2030/2031 ustala się limit przyjęć na studia na kierunku „penitencjarystyka” dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w liczbie 0 miejsc.
§ 2c. W latach akademickich 2026/2027-2030/2031 ustala się limit przyjęć na studia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego w liczbie 0 miejsc.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187 i 203.
- Data ogłoszenia: 2026-03-04
- Data wejścia w życie: 2026-03-05
- Data obowiązywania: 2026-03-05
