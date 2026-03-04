§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1208) po § 2a dodaje się § 2b i § 2c w brzmieniu:

„§ 2b. W latach akademickich 2026/2027-2030/2031 ustala się limit przyjęć na studia na kierunku „penitencjarystyka” dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w liczbie 0 miejsc.

§ 2c. W latach akademickich 2026/2027-2030/2031 ustala się limit przyjęć na studia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego w liczbie 0 miejsc.”.