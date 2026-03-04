§ 1.

Osoby przeprowadzające samodzielną kontrolę roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, które przed wyprowadzeniem do określonych państw trzecich będą poddawane kontroli, o której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, powinny posiadać:

1) wykształcenie obejmujące:

a) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik lub technik leśnik, i uzyskany tytuł zawodowy w danym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, lub dyplom zawodowy w danym zawodzie lub

b) ukończone studia na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub studia na innym kierunku, którego program studiów obejmował zajęcia związane z hodowlą roślin, uprawą roślin lub ochroną roślin, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub

c) ukończone studia podyplomowe w zakresie określonym w lit. b lub

2) dyplom ukończenia studiów za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu potwierdzającemu wykształcenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b, lub świadectwo lub inny dokument wydane za granicą w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne zgodnie z przepisami o systemie oświaty, lub

3) wiedzę w zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia.