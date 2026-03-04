REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 269
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 lutego 2026 r.
w sprawie wykształcenia i zakresu wiedzy, jakie powinny posiadać osoby przeprowadzające samodzielną kontrolę roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, które przed wyprowadzeniem do określonych państw trzecich będą poddawane kontroli urzędowej o zredukowanej częstotliwości, oraz dokumentów potwierdzających posiadanie tego wykształcenia
Na podstawie art. 51e ust. 6 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r. poz. 301 oraz z 2025 r. poz. 1709) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wykształcenie obejmujące:
a) ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik lub technik leśnik, i uzyskany tytuł zawodowy w danym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, lub dyplom zawodowy w danym zawodzie lub
b) ukończone studia na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub studia na innym kierunku, którego program studiów obejmował zajęcia związane z hodowlą roślin, uprawą roślin lub ochroną roślin, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub
c) ukończone studia podyplomowe w zakresie określonym w lit. b lub
2) dyplom ukończenia studiów za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu potwierdzającemu wykształcenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b, lub świadectwo lub inny dokument wydane za granicą w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne zgodnie z przepisami o systemie oświaty, lub
3) wiedzę w zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 269)
ZAKRES WIEDZY, KTÓRĄ POWINNY POSIADAĆ OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE SAMODZIELNĄ KONTROLĘ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH LUB INNYCH PRZEDMIOTÓW, KTÓRE PRZED WYPROWADZANIEM DO OKREŚLONYCH PAŃSTW TRZECICH BĘDĄ PODDAWANE KONTROLI, O KTÓREJ MOWA W ART. 51A UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 LUTEGO 2020 R. O OCHRONIE ROŚLIN PRZED AGROFAGAMI
Zakres wiedzy, którą powinny posiadać osoby przeprowadzające samodzielną kontrolę roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, które przed wyprowadzeniem do określonych państw trzecich będą poddawane kontroli, o której mowa w art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, zwanej dalej „kontrolą urzędową o zredukowanej częstotliwości”, obejmuje znajomość:
1) przepisów:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.1)) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie tego rozporządzenia,
b) ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, zwanej dalej „ustawą”
- dotyczących roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wyprowadzanych do państw trzecich lub przemieszczanych przez państwa trzecie,
2) przepisów ustawy dotyczących rejestru zaufanych eksporterów, w tym:
a) przeprowadzania kontroli urzędowej o zredukowanej częstotliwości,
b) uzyskiwania wpisu do rejestru zaufanych eksporterów,
c) zatwierdzania procedury samodzielnej kontroli, o której mowa w art. 51b pkt 3 ustawy,
d) obowiązków eksportera wpisanego do rejestru zaufanych eksporterów,
e) wykreślania eksportera z rejestru zaufanych eksporterów,
3) zasad wydawania fitosanitarnych świadectw eksportowych i fitosanitarnych świadectw reeksportowych dla wyprowadzania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów do państw trzecich,
4) ryzyka fitosanitarnego związanego z wyprowadzaniem roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do państw trzecich i sposobów ograniczania tego ryzyka,
5) sposobu identyfikacji agrofagów lub objawów porażenia przez agrofagi,
6) sprzętu do identyfikacji agrofagów lub objawów porażenia przez agrofagi,
7) środków podejmowanych w celu ograniczenia występowania agrofagów w miejscu składowania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przed wyprowadzeniem do państw trzecich,
8) środków podejmowanych w celu ograniczenia występowania agrofagów w miejscu przeprowadzania samodzielnej kontroli roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przed wyprowadzeniem do państw trzecich,
9) obowiązków podmiotów w przypadku stwierdzenia wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia agrofaga kwarantannowego dla Unii lub agrofaga objętego wymaganiami eksportowymi państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane
- w zakresie niezbędnym do właściwego przeprowadzania kontroli urzędowej o zredukowanej częstotliwości.
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 2024/3115 z 16.12.2024.
- Data ogłoszenia: 2026-03-04
- Data wejścia w życie: 2026-03-06
- Data obowiązywania: 2026-03-06
