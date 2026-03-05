REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 271

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 271

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 18 lutego 2026 r.

w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Formularz wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, określony w załączniku do rozporządzenia stosuje się do wniosków o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego składanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (Dz. U. poz. 338).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WSZCZĘCIE UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA LEGALIZACYJNEGO (PB-15)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 18 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 271)

WZÓR - WNIOSEK O WSZCZĘCIE UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA LEGALIZACYJNEGO (PB-15)

infoRgrafikainfoRgrafika


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-05
  • Data wejścia w życie: 2026-03-06
  • Data obowiązywania: 2026-03-06
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

