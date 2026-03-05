REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 272
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 18 lutego 2026 r.
w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie
Na podstawie art. 57 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) zawiadomienia o zakończeniu budowy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3) wniosku o pozwolenie na użytkowanie, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,
4) wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia
- w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160).
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 18 lutego z 2026 r. (Dz. U. poz. 272)
Załącznik nr 1
WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY (PB-16)
Załącznik nr 2
WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-16A)
Załącznik nr 3
WZÓR - WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE (PB-17)
Załącznik nr 4
WZÓR - WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-17A)
- Data ogłoszenia: 2026-03-05
- Data wejścia w życie: 2026-03-06
- Data obowiązywania: 2026-03-06
