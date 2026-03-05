REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 272

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 272

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 18 lutego 2026 r.

w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673 i 1847) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza:

1) zawiadomienia o zakończeniu budowy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wniosku o pozwolenie na użytkowanie, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

- w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160).

§ 2.

Formularze zawiadomień o zakończeniu budowy oraz wniosków o pozwolenie na użytkowanie, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, określone w załącznikach do rozporządzenia stosuje się do zawiadomień o zakończeniu budowy oraz wniosków o pozwolenie na użytkowanie składanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 715).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. M. Jaros

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY (PB-16)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 18 lutego z 2026 r. (Dz. U. poz. 272)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY (PB-16)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-16A)]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-16A)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE (PB-17)]

Załącznik nr 3

WZÓR - WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE (PB-17)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-17A)]

Załącznik nr 4

WZÓR - WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH (PB-17A)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-05
  • Data wejścia w życie: 2026-03-06
  • Data obowiązywania: 2026-03-06
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 272

