Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 275

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 275

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 lutego 2026 r.

w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1125, z 2025 r. poz. 409, 1535 i 1668 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Granicę portu morskiego w Łebie stanowi linia łącząca kolejno ponumerowane punkty graniczne o numerach od 1 do 153.

§ 2.

Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego w Łebie, o których mowa w § 1, w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019, 1542 i 1792), jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Granica portu morskiego w Łebie jest oznaczona na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie (Dz. U. poz. 516).

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Załącznik 1. [WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO W ŁEBIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 275)

Załącznik nr 1

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO W ŁEBIE

Nr punktu granicznego

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF89

φ - szerokość geodezyjna

λ - długość geodezyjna

1

54°46'01,7174"N

17°32'56,7519"E

2

54°46'04,0822"N

17°32'56,4522"E

3

54°46'07,4099"N

17°32'56,0493"E

4

54°46'09,5144"N

17°32'55,7936"E

5

54°46'10,2934"N

17°32'55,7239"E

6

54°46'20,0092"N

17°32'54,8495"E

7

54°46'20,1074"N

17°33'21,4548"E

8

54°46'13,5369"N

17°33'21,5229"E

9

54°46'06,5201"N

17°33'21,6017"E

10

54°46'04,7034"N

17°33'21,6382"E

11

54°46'03,4022"N

17°33'21,6286"E

12

54°46'03,2984"N

17°33'17,0188"E

13

54°46'02,9753"N

17°33'11,7324"E

14

54°46'02,7247"N

17°33'08,9449"E

15

54°46'02,5354"N

17°33'07,9419"E

16

54°46'02,4677"N

17°33'07,6697"E

17

54°46'00,4584"N

17°33'07,5945"E

18

54°45'57,3981"N

17°33'07,5025"E

19

54°45'55,4021"N

17°33'07,0138"E

20

54°45'54,2297"N

17°33'06,7566"E

21

54°45'52,1798"N

17°33'06,4851"E

22

54°45'50,8813"N

17°33'06,3132"E

23

54°45'50,6402"N

17°33'06,5250"E

24

54°45'49,7362"N

17°33'07,3259"E

25

54°45'49,1640"N

17°33'07,8328"E

26

54°45'47,8285"N

17°33'09,0160"E

27

54°45'47,7034"N

17°33'09,1258"E

28

54°45'46,9748"N

17°33'07,2298"E

29

54°45'46,8488"N

17°33'06,9019"E

30

54°45'46,7267"N

17°33'06,5062"E

31

54°45'46,3338"N

17°33'06,8746"E

32

54°45'46,0684"N

17°33'06,0285"E

33

54°45'46,0562"N

17°33'05,6411"E

34

54°45'45,7573"N

17°33'04,6555"E

35

54°45'43,8980"N

17°33'03,7807"E

36

54°45'43,7967"N

17°33'03,7784"E

37

54°45'43,7301"N

17°33'03,6858"E

38

54°45'43,6863"N

17°33'03,6661"E

39

54°45'43,5765"N

17°33'03,6175"E

40

54°45'43,4670"N

17°33'03,5695"E

41

54°45'43,3572"N

17°33'03,5210"E

42

54°45'43,2526"N

17°33'03,4740"E

43

54°45'43,1589"N

17°33'03,4331"E

44

54°45'43,0605"N

17°33'03,3895"E

45

54°45'42,9344"N

17°33'03,3338"E

46

54°45'42,8282"N

17°33'03,2869"E

47

54°45'42,7031"N

17°33'03,2312"E

48

54°45'42,6778"N

17°33'03,1258"E

49

54°45'42,6332"N

17°33'02,9389"E

50

54°45'42,6148"N

17°33'02,8608"E

51

54°45'42,5704"N

17°33'02,6751"E

52

54°45'42,5257"N

17°33'02,4888"E

53

54°45'42,4814"N

17°33'02,3025"E

54

54°45'42,2534"N

17°33'01,3469"E

55

54°45'42,0543"N

17°33'01,1277"E

56

54°45'42,4875"N

17°32'57,8465"E

57

54°45'41,5917"N

17°32'57,3511"E

58

54°45'40,6801"N

17°32'56,8470"E

59

54°45'38,0964"N

17°32'55,4188"E

60

54°45'37,7798"N

17°32'55,7808"E

61

54°45'37,0145"N

17°33'01,9313"E

62

54°45'36,9136"N

17°33'03,3683"E

63

54°45'36,8965"N

17°33'03,6121"E

64

54°45'36,8111"N

17°33'04,7299"E

65

54°45'36,7449"N

17°33'06,2384"E

66

54°45'36,5794"N

17°33'11,8044"E

67

54°45'36,6473"N

17°33'11,3674"E

68

54°45'36,4572"N

17°33'13,6636"E

69

54°45'36,4036"N

17°33'16,2357"E

70

54°45'36,0747"N

17°33'16,4955"E

71

54°45'36,0660"N

17°33'16,5023"E

72

54°45'36,0645"N

17°33'16,5035"E

73

54°45'35,5516"N

17°33'16,9084"E

74

54°45'35,5400"N

17°33'16,9175"E

75

54°45'35,1498"N

17°33'17,2249"E

76

54°45'35,1488"N

17°33'16,6936"E

77

54°45'35,4153"N

17°33'16,6918"E

78

54°45'35,4132"N

17°33'16,2147"E

79

54°45'35,4111"N

17°33'15,7377"E

80

54°45'35,1446"N

17°33'15,7418"E

81

54°45'35,1433"N

17°33'15,5472"E

82

54°45'35,1338"N

17°33'14,5523"E

83

54°45'35,2313"N

17°33'14,0720"E

84

54°45'35,1710"N

17°33'13,3238"E

85

54°45'35,1286"N

17°33'12,7985"E

86

54°45'35,0168"N

17°33'11,4100"E

87

54°45'35,0261"N

17°33'11,0246"E

88

54°45'35,0387"N

17°33'10,5026"E

89

54°45'35,0404"N

17°33'10,4355"E

90

54°45'35,0862"N

17°33'08,5643"E

91

54°45'35,1405"N

17°33'07,5010"E

92

54°45'35,1606"N

17°33'06,5456"E

93

54°45'35,1628"N

17°33'06,4572"E

94

54°45'35,1722"N

17°33'06,0964"E

95

54°45'35,1836"N

17°33'05,6785"E

96

54°45'35,2028"N

17°33'04,7611"E

97

54°45'35,2061"N

17°33'04,6100"E

98

54°45'35,2423"N

17°33'03,0269"E

99

54°45'35,2573"N

17°33'02,3646"E

100

54°45'35,2743"N

17°33'01,6211"E

101

54°45'35,4823"N

17°33'00,3985"E

102

54°45'35,8142"N

17°32'58,2512"E

103

54°45'35,9808"N

17°32'57,2208"E

104

54°45'36,1778"N

17°32'56,1868"E

105

54°45'36,2418"N

17°32'55,6497"E

106

54°45'36,3748"N

17°32'54,5348"E

107

54°45'36,0993"N

17°32'53,4976"E

108

54°45'34,6206"N

17°32'52,6478"E

109

54°45'33,8953"N

17°32'52,2297"E

110

54°45'33,0969"N

17°32'51,7688"E

111

54°45'32,1841"N

17°32'51,2245"E

112

54°45'31,8347"N

17°32'51,0161"E

113

54°45'31,7296"N

17°32'51,0140"E

114

54°45'29,6571"N

17°32'50,9764"E

115

54°45'29,5903"N

17°32'50,9752"E

116

54°45'28,6013"N

17°32'52,5443"E

117

54°45'28,1490"N

17°32'53,2618"E

118

54°45'28,1692"N

17°32'52,1945"E

119

54°45'28,2320"N

17°32'48,9088"E

120

54°45'28,3324"N

17°32'48,5174"E

121

54°45'28,4240"N

17°32'47,4812"E

122

54°45'28,8318"N

17°32'46,7049"E

123

54°45'29,0276"N

17°32'46,3118"E

124

54°45'29,4547"N

17°32'46,3406"E

125

54°45'29,6398"N

17°32'46,3531"E

126

54°45'29,8241"N

17°32'46,3655"E

127

54°45'30,0247"N

17°32'46,3795"E

128

54°45'31,4373"N

17°32'43,3376"E

129

54°45'31,6395"N

17°32'43,4349"E

130

54°45'32,1547"N

17°32'43,3607"E

131

54°45'32,9926"N

17°32'43,2402"E

132

54°45'34,1317"N

17°32'43,0764"E

133

54°45'35,0772"N

17°32'43,1005"E

134

54°45'37,3447"N

17°32'44,5120"E

135

54°45'38,5034"N

17°32'45,2332"E

136

54°45'39,4170"N

17°32'45,7996"E

137

54°45'40,4213"N

17°32'46,3353"E

138

54°45'40,5420"N

17°32'46,3997"E

139

54°45'42,0442"N

17°32'47,2008"E

140

54°45'43,3201"N

17°32'47,8813"E

141

54°45'45,1115"N

17°32'49,8234"E

142

54°45'46,1102"N

17°32'50,9061"E

143

54°45'46,3745"N

17°32'51,1086"E

144

54°45'46,7389"N

17°32'51,3879"E

145

54°45'49,7728"N

17°32'53,7128"E

146

54°45'49,8826"N

17°32'53,1517"E

147

54°45'50,1474"N

17°32'53,2287"E

148

54°45'53,1780"N

17°32'54,3430"E

149

54°45'53,3992"N

17°32'54,4243"E

150

54°45'56,2270"N

17°32'55,4641"E

151

54°45'57,7013"N

17°32'56,0062"E

152

54°45'57,6721"N

17°32'56,4210"E

153

54°45'59,9734"N

17°32'57,2422"E
Załącznik 2. [MAPA GRANICY PORTU MORSKIEGO W ŁEBIE]

Załącznik nr 2

MAPA GRANICY PORTU MORSKIEGO W ŁEBIE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-05
  • Data wejścia w życie: 2026-03-20
  • Data obowiązywania: 2026-03-20
