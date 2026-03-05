REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 275
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 lutego 2026 r.
w sprawie granicy portu morskiego w Łebie
Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1125, z 2025 r. poz. 409, 1535 i 1668 oraz z 2026 r. poz. 252) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 lutego 2026 r. (Dz. U. poz. 275)
Załącznik nr 1
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH GRANICY PORTU MORSKIEGO W ŁEBIE
|
Nr punktu granicznego
|
Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF89
|
φ - szerokość geodezyjna
|
λ - długość geodezyjna
|
1
|
54°46'01,7174"N
|
17°32'56,7519"E
|
2
|
54°46'04,0822"N
|
17°32'56,4522"E
|
3
|
54°46'07,4099"N
|
17°32'56,0493"E
|
4
|
54°46'09,5144"N
|
17°32'55,7936"E
|
5
|
54°46'10,2934"N
|
17°32'55,7239"E
|
6
|
54°46'20,0092"N
|
17°32'54,8495"E
|
7
|
54°46'20,1074"N
|
17°33'21,4548"E
|
8
|
54°46'13,5369"N
|
17°33'21,5229"E
|
9
|
54°46'06,5201"N
|
17°33'21,6017"E
|
10
|
54°46'04,7034"N
|
17°33'21,6382"E
|
11
|
54°46'03,4022"N
|
17°33'21,6286"E
|
12
|
54°46'03,2984"N
|
17°33'17,0188"E
|
13
|
54°46'02,9753"N
|
17°33'11,7324"E
|
14
|
54°46'02,7247"N
|
17°33'08,9449"E
|
15
|
54°46'02,5354"N
|
17°33'07,9419"E
|
16
|
54°46'02,4677"N
|
17°33'07,6697"E
|
17
|
54°46'00,4584"N
|
17°33'07,5945"E
|
18
|
54°45'57,3981"N
|
17°33'07,5025"E
|
19
|
54°45'55,4021"N
|
17°33'07,0138"E
|
20
|
54°45'54,2297"N
|
17°33'06,7566"E
|
21
|
54°45'52,1798"N
|
17°33'06,4851"E
|
22
|
54°45'50,8813"N
|
17°33'06,3132"E
|
23
|
54°45'50,6402"N
|
17°33'06,5250"E
|
24
|
54°45'49,7362"N
|
17°33'07,3259"E
|
25
|
54°45'49,1640"N
|
17°33'07,8328"E
|
26
|
54°45'47,8285"N
|
17°33'09,0160"E
|
27
|
54°45'47,7034"N
|
17°33'09,1258"E
|
28
|
54°45'46,9748"N
|
17°33'07,2298"E
|
29
|
54°45'46,8488"N
|
17°33'06,9019"E
|
30
|
54°45'46,7267"N
|
17°33'06,5062"E
|
31
|
54°45'46,3338"N
|
17°33'06,8746"E
|
32
|
54°45'46,0684"N
|
17°33'06,0285"E
|
33
|
54°45'46,0562"N
|
17°33'05,6411"E
|
34
|
54°45'45,7573"N
|
17°33'04,6555"E
|
35
|
54°45'43,8980"N
|
17°33'03,7807"E
|
36
|
54°45'43,7967"N
|
17°33'03,7784"E
|
37
|
54°45'43,7301"N
|
17°33'03,6858"E
|
38
|
54°45'43,6863"N
|
17°33'03,6661"E
|
39
|
54°45'43,5765"N
|
17°33'03,6175"E
|
40
|
54°45'43,4670"N
|
17°33'03,5695"E
|
41
|
54°45'43,3572"N
|
17°33'03,5210"E
|
42
|
54°45'43,2526"N
|
17°33'03,4740"E
|
43
|
54°45'43,1589"N
|
17°33'03,4331"E
|
44
|
54°45'43,0605"N
|
17°33'03,3895"E
|
45
|
54°45'42,9344"N
|
17°33'03,3338"E
|
46
|
54°45'42,8282"N
|
17°33'03,2869"E
|
47
|
54°45'42,7031"N
|
17°33'03,2312"E
|
48
|
54°45'42,6778"N
|
17°33'03,1258"E
|
49
|
54°45'42,6332"N
|
17°33'02,9389"E
|
50
|
54°45'42,6148"N
|
17°33'02,8608"E
|
51
|
54°45'42,5704"N
|
17°33'02,6751"E
|
52
|
54°45'42,5257"N
|
17°33'02,4888"E
|
53
|
54°45'42,4814"N
|
17°33'02,3025"E
|
54
|
54°45'42,2534"N
|
17°33'01,3469"E
|
55
|
54°45'42,0543"N
|
17°33'01,1277"E
|
56
|
54°45'42,4875"N
|
17°32'57,8465"E
|
57
|
54°45'41,5917"N
|
17°32'57,3511"E
|
58
|
54°45'40,6801"N
|
17°32'56,8470"E
|
59
|
54°45'38,0964"N
|
17°32'55,4188"E
|
60
|
54°45'37,7798"N
|
17°32'55,7808"E
|
61
|
54°45'37,0145"N
|
17°33'01,9313"E
|
62
|
54°45'36,9136"N
|
17°33'03,3683"E
|
63
|
54°45'36,8965"N
|
17°33'03,6121"E
|
64
|
54°45'36,8111"N
|
17°33'04,7299"E
|
65
|
54°45'36,7449"N
|
17°33'06,2384"E
|
66
|
54°45'36,5794"N
|
17°33'11,8044"E
|
67
|
54°45'36,6473"N
|
17°33'11,3674"E
|
68
|
54°45'36,4572"N
|
17°33'13,6636"E
|
69
|
54°45'36,4036"N
|
17°33'16,2357"E
|
70
|
54°45'36,0747"N
|
17°33'16,4955"E
|
71
|
54°45'36,0660"N
|
17°33'16,5023"E
|
72
|
54°45'36,0645"N
|
17°33'16,5035"E
|
73
|
54°45'35,5516"N
|
17°33'16,9084"E
|
74
|
54°45'35,5400"N
|
17°33'16,9175"E
|
75
|
54°45'35,1498"N
|
17°33'17,2249"E
|
76
|
54°45'35,1488"N
|
17°33'16,6936"E
|
77
|
54°45'35,4153"N
|
17°33'16,6918"E
|
78
|
54°45'35,4132"N
|
17°33'16,2147"E
|
79
|
54°45'35,4111"N
|
17°33'15,7377"E
|
80
|
54°45'35,1446"N
|
17°33'15,7418"E
|
81
|
54°45'35,1433"N
|
17°33'15,5472"E
|
82
|
54°45'35,1338"N
|
17°33'14,5523"E
|
83
|
54°45'35,2313"N
|
17°33'14,0720"E
|
84
|
54°45'35,1710"N
|
17°33'13,3238"E
|
85
|
54°45'35,1286"N
|
17°33'12,7985"E
|
86
|
54°45'35,0168"N
|
17°33'11,4100"E
|
87
|
54°45'35,0261"N
|
17°33'11,0246"E
|
88
|
54°45'35,0387"N
|
17°33'10,5026"E
|
89
|
54°45'35,0404"N
|
17°33'10,4355"E
|
90
|
54°45'35,0862"N
|
17°33'08,5643"E
|
91
|
54°45'35,1405"N
|
17°33'07,5010"E
|
92
|
54°45'35,1606"N
|
17°33'06,5456"E
|
93
|
54°45'35,1628"N
|
17°33'06,4572"E
|
94
|
54°45'35,1722"N
|
17°33'06,0964"E
|
95
|
54°45'35,1836"N
|
17°33'05,6785"E
|
96
|
54°45'35,2028"N
|
17°33'04,7611"E
|
97
|
54°45'35,2061"N
|
17°33'04,6100"E
|
98
|
54°45'35,2423"N
|
17°33'03,0269"E
|
99
|
54°45'35,2573"N
|
17°33'02,3646"E
|
100
|
54°45'35,2743"N
|
17°33'01,6211"E
|
101
|
54°45'35,4823"N
|
17°33'00,3985"E
|
102
|
54°45'35,8142"N
|
17°32'58,2512"E
|
103
|
54°45'35,9808"N
|
17°32'57,2208"E
|
104
|
54°45'36,1778"N
|
17°32'56,1868"E
|
105
|
54°45'36,2418"N
|
17°32'55,6497"E
|
106
|
54°45'36,3748"N
|
17°32'54,5348"E
|
107
|
54°45'36,0993"N
|
17°32'53,4976"E
|
108
|
54°45'34,6206"N
|
17°32'52,6478"E
|
109
|
54°45'33,8953"N
|
17°32'52,2297"E
|
110
|
54°45'33,0969"N
|
17°32'51,7688"E
|
111
|
54°45'32,1841"N
|
17°32'51,2245"E
|
112
|
54°45'31,8347"N
|
17°32'51,0161"E
|
113
|
54°45'31,7296"N
|
17°32'51,0140"E
|
114
|
54°45'29,6571"N
|
17°32'50,9764"E
|
115
|
54°45'29,5903"N
|
17°32'50,9752"E
|
116
|
54°45'28,6013"N
|
17°32'52,5443"E
|
117
|
54°45'28,1490"N
|
17°32'53,2618"E
|
118
|
54°45'28,1692"N
|
17°32'52,1945"E
|
119
|
54°45'28,2320"N
|
17°32'48,9088"E
|
120
|
54°45'28,3324"N
|
17°32'48,5174"E
|
121
|
54°45'28,4240"N
|
17°32'47,4812"E
|
122
|
54°45'28,8318"N
|
17°32'46,7049"E
|
123
|
54°45'29,0276"N
|
17°32'46,3118"E
|
124
|
54°45'29,4547"N
|
17°32'46,3406"E
|
125
|
54°45'29,6398"N
|
17°32'46,3531"E
|
126
|
54°45'29,8241"N
|
17°32'46,3655"E
|
127
|
54°45'30,0247"N
|
17°32'46,3795"E
|
128
|
54°45'31,4373"N
|
17°32'43,3376"E
|
129
|
54°45'31,6395"N
|
17°32'43,4349"E
|
130
|
54°45'32,1547"N
|
17°32'43,3607"E
|
131
|
54°45'32,9926"N
|
17°32'43,2402"E
|
132
|
54°45'34,1317"N
|
17°32'43,0764"E
|
133
|
54°45'35,0772"N
|
17°32'43,1005"E
|
134
|
54°45'37,3447"N
|
17°32'44,5120"E
|
135
|
54°45'38,5034"N
|
17°32'45,2332"E
|
136
|
54°45'39,4170"N
|
17°32'45,7996"E
|
137
|
54°45'40,4213"N
|
17°32'46,3353"E
|
138
|
54°45'40,5420"N
|
17°32'46,3997"E
|
139
|
54°45'42,0442"N
|
17°32'47,2008"E
|
140
|
54°45'43,3201"N
|
17°32'47,8813"E
|
141
|
54°45'45,1115"N
|
17°32'49,8234"E
|
142
|
54°45'46,1102"N
|
17°32'50,9061"E
|
143
|
54°45'46,3745"N
|
17°32'51,1086"E
|
144
|
54°45'46,7389"N
|
17°32'51,3879"E
|
145
|
54°45'49,7728"N
|
17°32'53,7128"E
|
146
|
54°45'49,8826"N
|
17°32'53,1517"E
|
147
|
54°45'50,1474"N
|
17°32'53,2287"E
|
148
|
54°45'53,1780"N
|
17°32'54,3430"E
|
149
|
54°45'53,3992"N
|
17°32'54,4243"E
|
150
|
54°45'56,2270"N
|
17°32'55,4641"E
|
151
|
54°45'57,7013"N
|
17°32'56,0062"E
|
152
|
54°45'57,6721"N
|
17°32'56,4210"E
|
153
|
54°45'59,9734"N
|
17°32'57,2422"E
Załącznik nr 2
MAPA GRANICY PORTU MORSKIEGO W ŁEBIE
- Data ogłoszenia: 2026-03-05
- Data wejścia w życie: 2026-03-20
- Data obowiązywania: 2026-03-20
