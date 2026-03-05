REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 277
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 3 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną
Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w załączniku nr 1:
a) w ust. 2:
- opis elementu Lsk,i wzoru otrzymuje brzmienie:
„Lsk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej, z wyłączeniem cudzoziemców niezwolnionych z opłat na podstawie art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,”,
- opis elementu Swi wzoru otrzymuje brzmienie:
„Swi - oznacza przeciętną, ważoną liczbę studentów studiów stacjonarnych, kosztochłonność kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej,”,
b) w ust. 4 w opisie elementów Ssi, Sni oraz Dsi wzoru po wyrazach „uczelni artystycznej,” dodaje się wyrazy „według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,”,
c) w ust. 5 w opisie elementu y wzoru po wyrazach „kategorię naukową” dodaje się wyrazy „wyższą niż C”,
d) w ust. 6:
- w opisie elementu l wzoru po wyrazach „szkole doktorskiej” dodaje się wyrazy „prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej”,
- w opisie elementu dd wzoru po wyrazach „uczelnię artystyczną” dodaje się wyrazy „samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej”;
2) w załączniku nr 2 w ust. 1 w:
a) opisie elementu ksk wzoru wyraz „wskaźnik” zastępuje się wyrazem „współczynnik”,
b) opisie elementu Lk,i wzoru po wyrazach „uczelnię artystyczną,” dodaje się wyrazy „według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,”.
§ 2.
§ 3.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187 i 203.
- Data ogłoszenia: 2026-03-05
- Data wejścia w życie: 2026-03-06
- Data obowiązywania: 2026-03-06
