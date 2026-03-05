§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. z 2023 r. poz. 2174 oraz z 2025 r. poz. 410) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w ust. 2:

- opis elementu Ls k,i wzoru otrzymuje brzmienie:

„Ls k,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej, z wyłączeniem cudzoziemców niezwolnionych z opłat na podstawie art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,”,

- opis elementu Sw i wzoru otrzymuje brzmienie:

„Sw i - oznacza przeciętną, ważoną liczbę studentów studiów stacjonarnych, kosztochłonność kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej,”,

b) w ust. 4 w opisie elementów Ss i , Sn i oraz Ds i wzoru po wyrazach „uczelni artystycznej,” dodaje się wyrazy „według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,”,

c) w ust. 5 w opisie elementu y wzoru po wyrazach „kategorię naukową” dodaje się wyrazy „wyższą niż C”,

d) w ust. 6:

- w opisie elementu l wzoru po wyrazach „szkole doktorskiej” dodaje się wyrazy „prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej”,

- w opisie elementu d d wzoru po wyrazach „uczelnię artystyczną” dodaje się wyrazy „samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej”;

2) w załączniku nr 2 w ust. 1 w:

a) opisie elementu ks k wzoru wyraz „wskaźnik” zastępuje się wyrazem „współczynnik”,