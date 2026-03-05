REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 278
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 46 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) o ustanowienie kuratora dla dłużnika (art. 802 K.p.c i art. 8181 § 2 K.p.c.) lub dla osoby nieobecnej (art. 928 K.p.c.),”;
2) w § 81 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku wniesienia w postępowaniu cywilnym apelacji za pośrednictwem portalu informacyjnego przewodniczący wydziału podejmuje czynności zmierzające do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu na podstawie akt prowadzonych w portalu informacyjnym w części dotyczącej wniesionego środka odwoławczego i załączników do niego oraz akt prowadzonych w postaci papierowej w pozostałym zakresie.”;
3) w § 100a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W razie niemożności doręczenia pisma sądowego bez podpisu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, w tym za pośrednictwem portalu informacyjnego, wysyłanie tego pisma odbywa się za pośrednictwem usługi centralnego wydruku, chyba że ze względu na ograniczenia techniczno-organizacyjne nie jest to możliwe. Nie dotyczy to pism sądowych, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu, chyba że sąd dysponuje nimi w postaci elektronicznej.”;
4) po § 100a dodaje się § 100b w brzmieniu:
„§ 100b. W razie niemożności doręczenia pisma procesowego, załączników do tego pisma lub innego dokumentu niepochodzącego od sądu, którym sąd dysponuje w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, w tym za pośrednictwem portalu informacyjnego, wysyłanie tego pisma, tych załączników lub tego dokumentu odbywa się za pośrednictwem usługi centralnego wydruku, chyba że ze względu na ograniczenia techniczno-organizacyjne nie jest to możliwe lub nie jest to celowe.”;
5) w § 133 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Akta sprawy w części prowadzonej w portalu informacyjnym udostępnia się za pomocą konta w systemie teleinformatycznym lub na informatycznym nośniku danych. Po wykorzystaniu akt sprawy w części prowadzonej w portalu informacyjnym, które były udostępnione za pomocą konta w systemie teleinformatycznym, przewodniczący wydziału lub upoważniona osoba kończy ich udostępnienie.”;
6) w § 135 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Akta sprawy w części prowadzonej w portalu informacyjnym udostępnia się za pomocą konta w systemie teleinformatycznym lub na informatycznym nośniku danych.”;
7) w § 138:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Równocześnie z przedstawieniem akt sądowi odwoławczemu sąd pierwszej instancji przesyła pisma, orzeczenia, zarządzenia i inne dokumenty zamieszczone w sądowym systemie teleinformatycznym w sprawie, w której wpłynął środek odwoławczy, albo umożliwia pobranie tych dokumentów za pomocą systemu teleinformatycznego.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Akta sprawy w części prowadzonej w portalu informacyjnym udostępnia się Sądowi Najwyższemu za pomocą konta w systemie teleinformatycznym lub na informatycznym nośniku danych. Po wykorzystaniu akt sprawy w części prowadzonej w portalu informacyjnym, które były udostępnione za pomocą konta w systemie teleinformatycznym, przewodniczący wydziału lub upoważniona osoba kończy ich udostępnienie.”;
8) w § 166 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nie żąda się odpisów pism procesowych i załączników wniesionych do sądu za pośrednictwem portalu informacyjnego.”;
9) w § 169 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Wraz z doręczeniem odpisu postanowienia o skierowaniu do mediacji poucza się strony lub uczestników postępowania o prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec prowadzenia mediacji w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu postanowienia, jeżeli nie wyrazili wcześniej zgody na mediację.”;
10) w § 223 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest ugoda zawarta przed mediatorem, klauzulę wykonalności umieszcza się na oryginale ugody, na wydruku ugody opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo na wydruku odpisu ugody poświadczonym elektronicznie.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.
- Data ogłoszenia: 2026-03-05
- Data wejścia w życie: 2026-03-06
- Data obowiązywania: 2026-03-06
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie
REKLAMA