Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 278

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 278

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 3 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 867 i 1444 oraz z 2025 r. poz. 2 i 1325) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 46 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) o ustanowienie kuratora dla dłużnika (art. 802 K.p.c i art. 8181 § 2 K.p.c.) lub dla osoby nieobecnej (art. 928 K.p.c.),”;

2) w § 81 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku wniesienia w postępowaniu cywilnym apelacji za pośrednictwem portalu informacyjnego przewodniczący wydziału podejmuje czynności zmierzające do przedstawienia akt sprawy sądowi odwoławczemu na podstawie akt prowadzonych w portalu informacyjnym w części dotyczącej wniesionego środka odwoławczego i załączników do niego oraz akt prowadzonych w postaci papierowej w pozostałym zakresie.”;

3) w § 100a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie niemożności doręczenia pisma sądowego bez podpisu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, w tym za pośrednictwem portalu informacyjnego, wysyłanie tego pisma odbywa się za pośrednictwem usługi centralnego wydruku, chyba że ze względu na ograniczenia techniczno-organizacyjne nie jest to możliwe. Nie dotyczy to pism sądowych, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu, chyba że sąd dysponuje nimi w postaci elektronicznej.”;

4) po § 100a dodaje się § 100b w brzmieniu:

„§ 100b. W razie niemożności doręczenia pisma procesowego, załączników do tego pisma lub innego dokumentu niepochodzącego od sądu, którym sąd dysponuje w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe, w tym za pośrednictwem portalu informacyjnego, wysyłanie tego pisma, tych załączników lub tego dokumentu odbywa się za pośrednictwem usługi centralnego wydruku, chyba że ze względu na ograniczenia techniczno-organizacyjne nie jest to możliwe lub nie jest to celowe.”;

5) w § 133 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Akta sprawy w części prowadzonej w portalu informacyjnym udostępnia się za pomocą konta w systemie teleinformatycznym lub na informatycznym nośniku danych. Po wykorzystaniu akt sprawy w części prowadzonej w portalu informacyjnym, które były udostępnione za pomocą konta w systemie teleinformatycznym, przewodniczący wydziału lub upoważniona osoba kończy ich udostępnienie.”;

6) w § 135 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Akta sprawy w części prowadzonej w portalu informacyjnym udostępnia się za pomocą konta w systemie teleinformatycznym lub na informatycznym nośniku danych.”;

7) w § 138:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Równocześnie z przedstawieniem akt sądowi odwoławczemu sąd pierwszej instancji przesyła pisma, orzeczenia, zarządzenia i inne dokumenty zamieszczone w sądowym systemie teleinformatycznym w sprawie, w której wpłynął środek odwoławczy, albo umożliwia pobranie tych dokumentów za pomocą systemu teleinformatycznego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Akta sprawy w części prowadzonej w portalu informacyjnym udostępnia się Sądowi Najwyższemu za pomocą konta w systemie teleinformatycznym lub na informatycznym nośniku danych. Po wykorzystaniu akt sprawy w części prowadzonej w portalu informacyjnym, które były udostępnione za pomocą konta w systemie teleinformatycznym, przewodniczący wydziału lub upoważniona osoba kończy ich udostępnienie.”;

8) w § 166 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nie żąda się odpisów pism procesowych i załączników wniesionych do sądu za pośrednictwem portalu informacyjnego.”;

9) w § 169 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Wraz z doręczeniem odpisu postanowienia o skierowaniu do mediacji poucza się strony lub uczestników postępowania o prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec prowadzenia mediacji w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu postanowienia, jeżeli nie wyrazili wcześniej zgody na mediację.”;

10) w § 223 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest ugoda zawarta przed mediatorem, klauzulę wykonalności umieszcza się na oryginale ugody, na wydruku ugody opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo na wydruku odpisu ugody poświadczonym elektronicznie.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-05
  • Data wejścia w życie: 2026-03-06
  • Data obowiązywania: 2026-03-06
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

