Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 287

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 11 grudnia 2025 r.

w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 lipca 2025 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 5 grudnia 2025 r.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-09
  • Data wejścia w życie: 2026-03-09
  • Data obowiązywania: 2026-03-09
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

