Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 287
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 grudnia 2025 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 8 lipca 2025 r. ratyfikował Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisaną w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 umowy weszła ona w życie dnia 5 grudnia 2025 r.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
- Data ogłoszenia: 2026-03-09
- Data wejścia w życie: 2026-03-09
- Data obowiązywania: 2026-03-09
