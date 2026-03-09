REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 288
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 marca 2026 r.
w sprawie określenia chorób innych niż choroby umieszczone w wykazie, podlegających obowiązkowi powiadamiania
Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 65, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 243), które traci moc z dniem 18 marca 2026 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 288)
CHOROBY INNE NIŻ CHOROBY UMIESZCZONE W WYKAZIE, KTÓRE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI POWIADAMIANIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 18 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/429 Z DNIA 9 MARCA 2016 R. W SPRAWIE PRZENOŚNYCH CHORÓB ZWIERZĄT ORAZ ZMIENIAJĄCEGO I UCHYLAJĄCEGO NIEKTÓRE AKTY W DZIEDZINIE ZDROWIA ZWIERZĄT („PRAWO O ZDROWIU ZWIERZĄT”)
1) wirusowe zapalenie żołądka i jelit świń (Transmissible gastroenteritis - TGE);
2) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń (choroba cieszyńska lub talfańska);
3) zakaźne zanikowe zapalenie nosa (ZZZN);
4) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease);
5) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);
6) zakaźna bezmleczność u owiec i kóz (Contagious agalactia);
7) choroba maedi-visna (Maedi-visna disease);
8) wirusowe zapalenia stawów i mózgu kóz (Caprine arthritis/encephalitis - CAE);
9) gruczolakowatość płuc u owiec i kóz (Ovine pulmonary adenomatosis);
10) serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych (Caseus lymphadenitis - CLA);
11) zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro)/Infectious bursal disease (Gumboro disease);
12) zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego u drobiu (AE);
13) choroba Mareka (Marek's disease);
14) choroba Derzsyego (Derzsy's disease);
15) zakaźne zapalenie krtani i tchawicy u drobiu (ILT);
16) zakaźne zapalenie nosa i tchawicy indyków (TRT);
17) zakaźne zapalenie oskrzeli kur (IB);
18) wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink viral enteritis);
19) choroba aleucka (Aleutian disease);
20) myksomatoza (Myxomatosis);
21) krwotoczna choroba królików (Rabbit haemorrhagic disease);
22) tularemia (Tularaemia);
23) toksoplazmoza;
24) listerioza;
25) zakażenia pałeczkami Escherichia coli (szczepy werotoksyczne);
26) włośnica (Trichinellosis);
27) salmonellozy bydła i świń (Salmonellosis of cattle and pigs);
28) kampylobakterioza;
29) bąblowica i jej czynniki chorobotwórcze;
30) choroba roztoczowa (Acariosis of bees);
31) zgnilec europejski (European foulbrood);
32) wiosenna wiremia karpi (SVC);
33) alfawirus ryb łososiowatych (SAV);
34) zakażenie SARS CoV-2;
35) salmonellozy drobiu, z wyłączeniem S. Galinarum, S. Pullorum, S. Arizonae u gatunków Gallus gallus, Meleagris gal-lopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.
- Data ogłoszenia: 2026-03-09
- Data wejścia w życie: 2026-03-18
- Data obowiązywania: 2026-03-18
REKLAMA
Dziennik Ustaw
UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną przez funkcjonariusza Służby Więziennej
REKLAMA