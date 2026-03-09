REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 288

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie określenia chorób innych niż choroby umieszczone w wykazie, podlegających obowiązkowi powiadamiania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się choroby inne niż choroby umieszczone w wykazie, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi powiadamiania na zasadach określonych w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)), które są wymienione w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2026 r.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2017, str. 65, Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. UE L 272 z 31.10.2018, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 48 z 11.02.2021, str. 3.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 243), które traci moc z dniem 18 marca 2026 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795).

Załącznik 1. [CHOROBY INNE NIŻ CHOROBY UMIESZCZONE W WYKAZIE, KTÓRE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI POWIADAMIANIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 18 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/429 Z DNIA 9 MARCA 2016 R. W SPRAWIE PRZENOŚNYCH CHORÓB ZWIERZĄT ORAZ ZMIENIAJĄCEGO I UCHYLAJĄCEGO NIEKTÓRE AKTY W DZIEDZINIE ZDROWIA ZWIERZĄT („PRAWO O ZDROWIU ZWIERZĄT”)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 288)

CHOROBY INNE NIŻ CHOROBY UMIESZCZONE W WYKAZIE, KTÓRE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI POWIADAMIANIA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 18 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/429 Z DNIA 9 MARCA 2016 R. W SPRAWIE PRZENOŚNYCH CHORÓB ZWIERZĄT ORAZ ZMIENIAJĄCEGO I UCHYLAJĄCEGO NIEKTÓRE AKTY W DZIEDZINIE ZDROWIA ZWIERZĄT („PRAWO O ZDROWIU ZWIERZĄT”)

1) wirusowe zapalenie żołądka i jelit świń (Transmissible gastroenteritis - TGE);

2) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń (choroba cieszyńska lub talfańska);

3) zakaźne zanikowe zapalenie nosa (ZZZN);

4) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease);

5) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);

6) zakaźna bezmleczność u owiec i kóz (Contagious agalactia);

7) choroba maedi-visna (Maedi-visna disease);

8) wirusowe zapalenia stawów i mózgu kóz (Caprine arthritis/encephalitis - CAE);

9) gruczolakowatość płuc u owiec i kóz (Ovine pulmonary adenomatosis);

10) serowaciejące zapalenie węzłów chłonnych (Caseus lymphadenitis - CLA);

11) zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (choroba Gumboro)/Infectious bursal disease (Gumboro disease);

12) zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego u drobiu (AE);

13) choroba Mareka (Marek's disease);

14) choroba Derzsyego (Derzsy's disease);

15) zakaźne zapalenie krtani i tchawicy u drobiu (ILT);

16) zakaźne zapalenie nosa i tchawicy indyków (TRT);

17) zakaźne zapalenie oskrzeli kur (IB);

18) wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink viral enteritis);

19) choroba aleucka (Aleutian disease);

20) myksomatoza (Myxomatosis);

21) krwotoczna choroba królików (Rabbit haemorrhagic disease);

22) tularemia (Tularaemia);

23) toksoplazmoza;

24) listerioza;

25) zakażenia pałeczkami Escherichia coli (szczepy werotoksyczne);

26) włośnica (Trichinellosis);

27) salmonellozy bydła i świń (Salmonellosis of cattle and pigs);

28) kampylobakterioza;

29) bąblowica i jej czynniki chorobotwórcze;

30) choroba roztoczowa (Acariosis of bees);

31) zgnilec europejski (European foulbrood);

32) wiosenna wiremia karpi (SVC);

33) alfawirus ryb łososiowatych (SAV);

34) zakażenie SARS CoV-2;

35) salmonellozy drobiu, z wyłączeniem S. Galinarum, S. Pullorum, S. Arizonae u gatunków Gallus gallus, Meleagris gal-lopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-09
  • Data wejścia w życie: 2026-03-18
  • Data obowiązywania: 2026-03-18
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 286

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 287

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 289

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną przez funkcjonariusza Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 291

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 5 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 284

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 279

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 285

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 283

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 282

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego, w który zaopatruje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne przy ich przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 280

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 marca 2026 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii dotyczących wyrobu do diagnostyki in vitro stosowanego w medycynie weterynaryjnej i za przeprowadzenie badań egzemplarza tego wyrobu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 281

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 276

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 273

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 278

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 272

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 3 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 277

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 275

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 274

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 271

REKLAMA