Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 290
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 marca 2026 r.
w sprawie wysokości i sposobu podziału ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików
Na podstawie art. 31 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wysokość zryczałtowanego zwrotu kosztów za każdą sztukę odstrzelonego dzika, zwanego dalej „ryczałtem”;
2) sposób podziału ryczałtu między Polski Związek Łowiecki - w przypadkach, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, albo dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, na którego obszarze wykonano odstrzał sanitarny dzików, a myśliwego wykonującego ten odstrzał.
§ 2.
§ 3.
1) 40 % tego ryczałtu przysługuje myśliwemu wykonującemu odstrzał sanitarny dzików;
2) 60 % tego ryczałtu przysługuje Polskiemu Związkowi Łowieckiemu - w przypadkach, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, albo dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, na którego obszarze wykonano odstrzał sanitarny dzików.
§ 4.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonywanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz. U. poz. 2194), które traci moc z dniem 18 marca 2026 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795).
- Data ogłoszenia: 2026-03-09
- Data wejścia w życie: 2026-03-18
- Data obowiązywania: 2026-03-18
