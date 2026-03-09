REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 291
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną przez funkcjonariusza Służby Więziennej
Na podstawie art. 164a ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„2. Jeżeli funkcjonariusz pełni służbę w uczelni Służby Więziennej, podmiotem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest Rektor uczelni Służby Więziennej.”.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-03-09
- Data wejścia w życie: 2026-03-24
- Data obowiązywania: 2026-03-24
