Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 293

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 293

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 5 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1345) w § 7:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot wysyłający, który jest jednocześnie przewoźnikiem albo dokonuje czynności, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy, w imieniu przewoźnika i dokonuje jednym środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy, przewozu towarów będących przedmiotem co najmniej dwóch dostaw towarów albo jednej dostawy towarów, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do co najmniej dwóch miejsc dostarczenia towaru, w przypadku przewozu towarów:

1) objętych pozycją CN 2710 załadowanych w składzie podatkowym,

2) objętych pozycją CN ex 2711 - propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, załadowanych w składzie podatkowym albo przewożonych bezpośrednio po ich objęciu procedurą celną dopuszczenia do obrotu,

3) paliw opałowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1a ustawy, załadowanych w składzie podatkowym,

4) objętych działem 61 CN, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym działem przekracza 10 kg,

5) objętych działem 62 CN, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym działem przekracza 10 kg,

6) objętych kodem CN 6309 00 00, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg,

7) objętych działem 64 CN, z wyłączeniem pozycji CN 6406, jeżeli w przesyłce towarów objętych tym działem jest więcej niż 20 sztuk obuwia,

8) objętych działem 61, 62 lub 64 CN, z wyłączeniem pozycji CN 6406, jeżeli masa brutto przesyłki, w której znajdują się towary z co najmniej dwóch z tych działów, przekracza 10 kg

- może przesłać do rejestru zgłoszeń w sposób zbiorczy zgłoszenia, które zawierają dane, o których mowa w art. 5 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 ustawy, dla każdego podmiotu odbierającego i miejsca dostarczenia towaru, oraz łączną ilość, masę brutto lub objętość towaru będącego przedmiotem przewozu.”;

2) uchyla się ust. 2.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-09
  • Data wejścia w życie: 2026-03-17
  • Data obowiązywania: 2026-03-17
Dziennik Ustaw

