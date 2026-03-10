REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 296

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 marca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1870), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1266).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1266), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 296)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043, 1160 i 1837 oraz z 2026 r. poz. 187 i 203) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wykaz szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej.

2. Wykaz szkół i placówek, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 296)

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE PROWADZĄ MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTER OBRONY NARODOWEJ

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych

Lp.

Województwo

Nazwa i adres szkoły

1

2

3

1

małopolskie

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

os. Zgody 18

31-951 Kraków

2

śląskie

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej

ul. Sabinowska 62/64

42-200 Częstochowa

3

wielkopolskie

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27

61-459 Poznań

2. Minister Obrony Narodowej

1) licea ogólnokształcące

Lp.

Województwo

Nazwa i adres szkoły

1

2

3

1

lubelskie

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury

ul. 2 Pułku Kraków 5

08-521 Dęblin

22)

mazowieckie

Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 13A

01-476 Warszawa

2) przedszkola

Lp.

Województwo

Nazwa i adres przedszkola

1

2

3

1

łódzkie

Przedszkole Wojskowe nr 129
Nowy Glinnik bl. 6

97-217 Lubochnia

2

łódzkie

Przedszkole Wojskowe nr 147

95-043 Leźnica Wielka-Osiedle 4

1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 kwietnia 2018 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1266), które weszło w życie z dniem 8 października 2025 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-10
  • Data obowiązywania: 2026-03-10
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób, przy zwalczaniu których przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa, innych niż wymienione w wykazie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 298

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 295

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 296

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 marca 2026 r. w sprawie potwierdzania kwalifikacji Osoby Wykwalifikowanej oraz Osoby Kompetentnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 297

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 299

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie &#8222;Zasad techniki prawodawczej&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 300

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt, płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 301

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 302

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 294

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 marca 2026 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 304

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 305

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 286

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 289

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 5 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób innych niż choroby umieszczone w wykazie, podlegających obowiązkowi powiadamiania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 288

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 287

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie określenia niektórych kategorii zakładów i niektórych zakładów akwakultury, które są zwolnione z obowiązku rejestracji, oraz zwolnienia z obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 292

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną przez funkcjonariusza Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 291

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie wysokości i sposobu podziału ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 290

REKLAMA