Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 296
OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 marca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1870), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1266).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1266), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 296)
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043, 1160 i 1837 oraz z 2026 r. poz. 187 i 203) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wykaz szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej.
2. Wykaz szkół i placówek, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 296)
WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE PROWADZĄ MINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTER OBRONY NARODOWEJ
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych
|
Lp.
|
Województwo
|
Nazwa i adres szkoły
|
1
|
2
|
3
|
1
|
małopolskie
|
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
os. Zgody 18
31-951 Kraków
|
2
|
śląskie
|
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
ul. Sabinowska 62/64
42-200 Częstochowa
|
3
|
wielkopolskie
|
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
61-459 Poznań
2. Minister Obrony Narodowej
1) licea ogólnokształcące
|
Lp.
|
Województwo
|
Nazwa i adres szkoły
|
1
|
2
|
3
|
1
|
lubelskie
|
Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury
ul. 2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
|
22)
|
mazowieckie
|
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 13A
01-476 Warszawa
2) przedszkola
|
Lp.
|
Województwo
|
Nazwa i adres przedszkola
|
1
|
2
|
3
|
1
|
łódzkie
|
Przedszkole Wojskowe nr 129
97-217 Lubochnia
|
2
|
łódzkie
|
Przedszkole Wojskowe nr 147
95-043 Leźnica Wielka-Osiedle 4
1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 kwietnia 2018 r.
2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1266), które weszło w życie z dniem 8 października 2025 r.
- Data ogłoszenia: 2026-03-10
- Data obowiązywania: 2026-03-10
